AJC 桃樹路賽事終點前 200m 大轉折！Teferi 意外丟衛冕冠軍

7/4 日(週二)美國獨立日所舉行的 AJC 桃樹路賽事(AJC Peachtree Road Race)是世界上規模最大的 10 公里賽事之一,每年都吸引了超過 60,000 名選手參加,從 1970 年舉辦至今也有 53 年頭橫跨半個世紀。

而在今年的比賽上卻出現了一個相當意外的轉折,來自衣索比亞的上屆冠軍 Senbere Teferi 原本有望連霸衛冕,然而在最後的 200m 卻出現了意外,她轉錯了方向跑錯路,導致計畫被打亂,最終當她意識到時力挽狂瀾,但最終仍以第三名完賽,錯失衛冕。意外發生在最後的 200m,當時領先的 Senbere Teferi 一路緊跟領頭的摩托車,但車輛右轉偏離了賽道,Teferi 完全沒有意識到自己偏離賽道,緊跟前方的摩托車;當她開始意識到並返回正確賽道上時,原本領先的優勢全數繳回,但她仍力挽狂瀾持續追擊,最終以 30:47 完賽獲得第三名,僅兩秒之差就能追上第二名的 Jesca Chelangat,而 Fotyen Tesfay 則是抓住了 Teferi 的失誤,以 30:43 贏下了本場比賽的冠軍。

OH NO❗️ Peachtree Road Race leader Senbere Teferi MISTAKENLY followed the APD motorcycle officer OFF the course right before the finish line. She finished in 3rd place which was $3,000 in prize money a 1st place finish would have been $10,000. 💰

🎥 via: @11AliveSports pic.twitter.com/0J090Mmm2G