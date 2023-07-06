AJC 桃樹路賽事終點前 200m 大轉折！Teferi 意外丟衛冕冠軍

圖/Jason Getz @ German road races

7/4 日（週二）美國獨立日所舉行的 AJC 桃樹路賽事（AJC Peachtree Road Race）是世界上規模最大的 10 公里賽事之一，每年都吸引了超過 60,000 名選手參加，從 1970 年舉辦至今也有 53 年頭橫跨半個世紀。

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而在今年的比賽上卻出現了一個相當意外的轉折，來自衣索比亞的上屆冠軍 Senbere Teferi 原本有望連霸衛冕，然而在最後的 200m 卻出現了意外，她轉錯了方向跑錯路，導致計畫被打亂，最終當她意識到時力挽狂瀾，但最終仍以第三名完賽，錯失衛冕。意外發生在最後的 200m，當時領先的 Senbere Teferi 一路緊跟領頭的摩托車，但車輛右轉偏離了賽道，Teferi 完全沒有意識到自己偏離賽道，緊跟前方的摩托車；當她開始意識到並返回正確賽道上時，原本領先的優勢全數繳回，但她仍力挽狂瀾持續追擊，最終以 30:47 完賽獲得第三名，僅兩秒之差就能追上第二名的 Jesca Chelangat，而 Fotyen Tesfay 則是抓住了 Teferi 的失誤，以 30:43 贏下了本場比賽的冠軍。

OH NO❗️ Peachtree Road Race leader Senbere Teferi MISTAKENLY followed the APD motorcycle officer OFF the course right before the finish line. She finished in 3rd place which was $3,000 in prize money a 1st place finish would have been $10,000. 💰

🎥 via: @11AliveSports pic.twitter.com/0J090Mmm2G — Gradick Sports (@GradickSports) July 4, 2023

其實，Tesfay 也一度想跟著 Teferi 右轉，不過她立刻發現了錯誤立即修正，超越 Teferi 取得領先，最終贏下了比賽以及一萬美元的獎金。賽後，Tesfay 接受採訪時表示：「最後的速度真的非常快，這真的很令人興奮，我必須更加努力鞭策自己，雖然 Senbere 在中間拐錯了彎，但能夠強勁快速的完成比賽是件好事。」

圖/Hyosub.Shin@ajc.com

儘管在比賽結束前跑錯方向並不罕見，但對於去年冠軍 Senbere Teferi 而言發生這樣的情況仍是讓人驚訝且摸不著頭緒，這也表示就算是頂級的職業選手也有可能會犯錯。主辦單位也為此出面聲明，表示：「當 Senbere Teferi 接近終點時，在一輛警用摩托車駛離賽道時感到困惑，並尾隨其後，當時她已經距離終點很近，但在激烈的比賽中任何的指示都可能會被誤解，作為賽事主辦，每當我們未能達到完美時，我們都會感到失望，而我們似乎做到了。」

責任編輯：Ian

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