快訊

齊頭BLACKPINK！柯文哲募款演唱會將開賣 實體票8800元

劉芒道歉影片「沒注意到要尊重別人」網氣炸！ 2天YT少2000人還在掉粉中

大巨蛋傳工安意外！1工人疑遭電擊「失去呼吸心跳」命危搶救中

聽新聞
test
0:00 / 0:00

跳島777／跑鞋太小引爆腳趾瘀青危機 綠島站靠意志完賽、迎接大鵬灣挑戰

聯合新聞網／ 梁百行
跑鞋出狀況下仍順利完成綠島站 圖／梁百行提供
跑鞋出狀況下仍順利完成綠島站 圖／梁百行提供

2023台灣777跳島馬拉松

台灣777跳島馬拉松第二站——綠島。經過昨天的酷熱消耗，晚睡早起，五小時淨眠，體力還未恢復。環綠島一圈約半程馬拉松，我們需跑兩圈。

今早黃雨級，有綠島的人氣「大哥」一同起步，他象徵於綠島入獄的黑社會及大人物。跑了不久，我像夢遊一般，眼瞼下垂像千斤，雙腳跑著沒靈魂。雨水放慢，人也放慢，一切是無意識移動，人生有時也像這般。跑過漂亮的白色燈塔，捱過一圈半馬，天空放晴，人漸「睡醒」，卻發現腳趾有點壓力，像穿上頂趾鞋的感覺。是雨水浸脹腳掌，還是跑鞋太小？

回想這雙跑鞋我只穿過兩次，可能是太合身不合長距離，犯下低級錯誤。結果上山還可，下山便愈來愈痛。綁緊鞋帶，強迫自己放鬆，一步步的跑下，勉強完成。

賽後只見十趾變灰，右腳尤甚，可是無閒理會痛楚，便隨大隊趕船到台灣本島富岡漁港，再轉車到東港大鵬灣。沿途憂心忡忡，我要怎樣應付當前困境？這雙「小」鞋不能在這比賽再穿，拖鞋我跑了一趟全馬，技巧上已是極限，再跑下去腳皮、腳掌、腳骨都會受不住。

到大鵬灣查體育用品店，竟有A字品牌店，卻快要關門，完成大會簡報後便立即趕去。不遠，看過去為甚麼位置在小街上，而且整條街道也寂靜無人，不是已經關門罷！幸運的，店面向另一面，極速挑選一雙偏大的跑鞋，不能理會甚麼「開鞋」、適應期，當然也可能重複穿新鞋的錯誤。

今天是第三島大鵬灣納哥(台灣本島)，早上清晨三時半起床，除基本梳洗外，要塗凡士林於身上常摩擦地方、扣上號碼布、拉筋、吃早餐、如廁……檢查隨身攜帶物品，這個程序都開始熟練，喝杯咖啡提神，集合準備。

今日沒有像昨天的嚴重睡跑情況，但仍是睏，提不起勁，力不從心。可幸今天賽道較平，總攀升二百多米，我的重點在適應新鞋。話說大腳趾最嚴重，腳趾甲內和外邊都腫起來，腳甲翹起，好像隨時整塊會掉下來的樣子。天下著雨，拖著疲乏的身軀，腳趾、新鞋帶來的不確定性……

綠島站沿途美景。 圖／梁百行提供
綠島站沿途美景。 圖／梁百行提供

綠島站沿途美景。 圖／梁百行提供
綠島站沿途美景。 圖／梁百行提供

馬拉松 綠島 跳島777

相關新聞

跳島777／難忘大鵬灣超狂龍蝦鮑魚粥補給與小琉球大海龜 帶著往生戰友跑金門站更帶勁

2023台灣777跳島馬拉松 拖著提不起勁的身軀，帶著十隻蹺甲的腳趾，繞著大鵬灣賽道跑三圈。 第二圈後經過最大的補給站，眼前一亮，幾隻大龍蝦有序地在食盤上列隊，大會加料補給——龍蝦鮑魚粥！

跳島777／跑鞋太小引爆腳趾瘀青危機 綠島站靠意志完賽、迎接大鵬灣挑戰

2023台灣777跳島馬拉松 台灣777跳島馬拉松第二站——綠島。經過昨天的酷熱消耗，晚睡早起，五小時淨眠，體力還未恢復。環綠島一圈約半程馬拉松，我們需跑兩圈。 今早黃雨級，有綠島的人氣「

跳島777／遠從香港到蘭嶼參賽 首日緊湊行程翻轉我「夜人」生活

2023台灣777跳島馬拉松 777是「老虎機」非常幸運的號碼，亦是7天7島7個馬拉松的「幸運」數字。 這個比賽是台灣777跳島馬拉松，跑遊台灣7個島嶼，包括：蘭嶼、綠島、小琉球、大鵬灣(

黃金海岸半程馬拉松 二寶媽D’Amato 66 分 37 秒改寫美國紀錄

圖/Runner's World 現年 38 歲的「二寶媽」Keira D'Amato 日前參加澳洲黃金海岸半程馬拉松中跑出驚人的 1 小時 06 分 37 秒，在澳洲選手 Ben St. L

跑步小品／金小刀–強勢回歸！

純屬巧合。幾個星期前就約了金溥聰上節目，錄音前一天，他卻突然幾度改時間，上午、下午，又改回下午，直到新聞出來我才明白，原來淡出政壇多年的他又將投入輔選工作。當天上午跟侯友宜一起召開記者會後，下午金溥聰依約來到錄音室，跟我說：「A promise is a promise.」他都是這樣教兒子的。一開口談起跑步全然輕鬆愉快，似乎把繁忙的選務全丟腦後，他笑著說，愛跑的人一定有同感，跑步是人生中很重要的事情，「你不必問我過得怎麼樣，只要問我跑得怎麼樣就好；跑得好，日子過得很好，心情開朗、身體健康！」有陣子金溥聰特別喜歡跑山路，而且以他的經驗，「跑坡對膝蓋比較好」，因為跑平路時，膝蓋要承受體重好幾倍的重量，而跑上坡是靠肌力把腿往上抬，膝蓋承受的重量反而不會那麼重，因此他跑上坡，下坡則用走的，「這樣不傷膝蓋」。

世界最年長馬拉松跑者 Sinngh小時無法走路、80多歲才開跑

「做喜歡做的事永遠都不嫌晚！」來自英國，最年長的馬拉松跑者 Fauja Singh 完美詮釋了這句話。在 80 幾歲時，為了走出失去老婆還有小孩的悲傷情緒，他開始了跑步這項運動，甚至還創下了多項世界紀錄，儘管現年邁入 112 歲了，也已經收起跑鞋退役，但他仍然是眾多年輕跑者的榜樣。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦