跳島777／跑鞋太小引爆腳趾瘀青危機 綠島站靠意志完賽、迎接大鵬灣挑戰

2023台灣777跳島馬拉松

台灣777跳島馬拉松第二站——綠島。經過昨天的酷熱消耗，晚睡早起，五小時淨眠，體力還未恢復。環綠島一圈約半程馬拉松，我們需跑兩圈。

今早黃雨級，有綠島的人氣「大哥」一同起步，他象徵於綠島入獄的黑社會及大人物。跑了不久，我像夢遊一般，眼瞼下垂像千斤，雙腳跑著沒靈魂。雨水放慢，人也放慢，一切是無意識移動，人生有時也像這般。跑過漂亮的白色燈塔，捱過一圈半馬，天空放晴，人漸「睡醒」，卻發現腳趾有點壓力，像穿上頂趾鞋的感覺。是雨水浸脹腳掌，還是跑鞋太小？

回想這雙跑鞋我只穿過兩次，可能是太合身不合長距離，犯下低級錯誤。結果上山還可，下山便愈來愈痛。綁緊鞋帶，強迫自己放鬆，一步步的跑下，勉強完成。

賽後只見十趾變灰，右腳尤甚，可是無閒理會痛楚，便隨大隊趕船到台灣本島富岡漁港，再轉車到東港大鵬灣。沿途憂心忡忡，我要怎樣應付當前困境？這雙「小」鞋不能在這比賽再穿，拖鞋我跑了一趟全馬，技巧上已是極限，再跑下去腳皮、腳掌、腳骨都會受不住。

到大鵬灣查體育用品店，竟有A字品牌店，卻快要關門，完成大會簡報後便立即趕去。不遠，看過去為甚麼位置在小街上，而且整條街道也寂靜無人，不是已經關門罷！幸運的，店面向另一面，極速挑選一雙偏大的跑鞋，不能理會甚麼「開鞋」、適應期，當然也可能重複穿新鞋的錯誤。

今天是第三島大鵬灣納哥(台灣本島)，早上清晨三時半起床，除基本梳洗外，要塗凡士林於身上常摩擦地方、扣上號碼布、拉筋、吃早餐、如廁……檢查隨身攜帶物品，這個程序都開始熟練，喝杯咖啡提神，集合準備。

今日沒有像昨天的嚴重睡跑情況，但仍是睏，提不起勁，力不從心。可幸今天賽道較平，總攀升二百多米，我的重點在適應新鞋。話說大腳趾最嚴重，腳趾甲內和外邊都腫起來，腳甲翹起，好像隨時整塊會掉下來的樣子。天下著雨，拖著疲乏的身軀，腳趾、新鞋帶來的不確定性……

綠島站沿途美景。 圖／梁百行提供