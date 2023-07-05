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跳島777／遠從香港到蘭嶼參賽 首日緊湊行程翻轉我「夜人」生活

聯合新聞網／ 梁百行
完成第一站蘭嶼。 圖／梁百行提供
完成第一站蘭嶼。 圖／梁百行提供

2023台灣777跳島馬拉松

777是「老虎機」非常幸運的號碼，亦是7天7島7個馬拉松的「幸運」數字。

這個比賽是台灣777跳島馬拉松，跑遊台灣7個島嶼，包括：蘭嶼、綠島、小琉球、大鵬灣(台灣本島)、金門、澎湖、馬祖。主辦單位光是安排交通已經煩到不得了，還要每天移拆安裝所有比賽所需，我想我們一群五十多位跑手(一半是香港跑者)，每天收拾行李、換酒店，很累，但相比之下只是小菜一碟。由香港飛高雄入住一晚，早上便乘車到台東富崗，乘船到第一島 —— 蘭嶼。

六月十一日早上四時吃早餐，五時起跑，計算要騎機車到會場，那我需三時起床！簡直反轉我「夜人」的生活習性。在香港曾查看台灣天氣預測，整個星期都是下雨，怎料夜空星見，應是陽光普照。比賽於蘭嶼鄉公所起步，天泛微光漸藍，展開未來七連馬的序幕。路線繞過蘭嶼走8字，先由島中央位置跨山到島的另一面，順時針跑一圈回起點，再跨山逆時針走一圈回鄉公所作終點。

蘭嶼站是繞著海岸跑。 圖／梁百行提供
蘭嶼站是繞著海岸跑。 圖／梁百行提供

我以丫拖應戰，跨山雖費勁，但可眺望鱗雲蓋天，山下蘭嶼村莊的氣勢。大部分時間都繞著海岸邊跑，拍浪輕煙，跑起來心情愉悅。島上著名的是美麗海岸線，碧海藍天，奇石處處，七彩鮮豔的房子，跑過不同原住民部落，如東清、椰油等，各有特色圖騰。而我最愛是自由放養的小豬，還有可愛山羊，總愛爬上海岸奇石高處，十分有趣。

天氣不似預期，雲漸散，烈日當空，是「烈陽神功」升級版。在全天候、無遮蔽、無敵海景的路上慢跑，鬥志尚可，人卻像烤肉。我補鹽不足，亦也許太累，三十五公里作抽筋，結果走走跑跑的以六小時二十九分完成。冠軍以五小時四分衝線，亦有戰友全程以走路完賽。其實不用太注重時間，以自己的速度去經歷。難得難忘的777，還有六個馬拉松，應付不同的天氣和攀升。明天預報是下大雨，經過今天的暴曬，其實落雨又有甚麼好怕，明天是最好的。

途間遇見淘氣山羊。 圖／梁百行提供
途間遇見淘氣山羊。 圖／梁百行提供

跳島777

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