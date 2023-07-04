跑步小品／金小刀–強勢回歸！

純屬巧合。幾個星期前就約了金溥聰上節目，錄音前一天，他卻突然幾度改時間，上午、下午，又改回下午，直到新聞出來我才明白，原來淡出政壇多年的他又將投入輔選工作。當天上午跟侯友宜一起召開記者會後，下午金溥聰依約來到錄音室，跟我說：「A promise is a promise.」他都是這樣教兒子的。一開口談起跑步全然輕鬆愉快，似乎把繁忙的選務全丟腦後，他笑著說，愛跑的人一定有同感，跑步是人生中很重要的事情，「你不必問我過得怎麼樣，只要問我跑得怎麼樣就好；跑得好，日子過得很好，心情開朗、身體健康！」有陣子金溥聰特別喜歡跑山路，而且以他的經驗，「跑坡對膝蓋比較好」，因為跑平路時，膝蓋要承受體重好幾倍的重量，而跑上坡是靠肌力把腿往上抬，膝蓋承受的重量反而不會那麼重，因此他跑上坡，下坡則用走的，「這樣不傷膝蓋」。

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29歲被推坑 從此愛上跑步

最初之所以開始跑步是被他的長官–時任國民黨副秘書長的馬英九推坑。某日金溥聰看到公文裡夾著一張路跑報名表，上面寫著：「請溥聰兄參考」，那時才29歲的他心想，馬大他六歲，「跑步？凊彩嘛ㄟ贏伊」（台語）就這樣展開了慢跑人生～😁

他跑過六個全馬，更著迷於鐵人三項，曾經一年參加五、六場比賽，總共完成三十多場515標準鐵人賽事，直到最後一次參加梅花湖鐵人三項，最後十公里路跑因為覺得很喘，全程幾乎用走的，不到一個星期後送醫院急診裝心臟支架。「我裝了六根支架，本來應該裝七根，但因為第七根位置在交叉口，不好裝…」；他說，裝支架的人很喜歡跟別人比自己裝了幾根…，並切換成台語演了起來：「你裝三支？我六支耶，贏你很多！」（笑～😁

規律運動、身材一直保持得很好的金溥聰竟然也會心血管堵塞？很多人感到不解。他說，自己血液中的A型脂蛋白比一般人多六倍，A型脂蛋白會造成心血管粥狀化，完全是遺傳，與飲食、生活習慣無關。他強調，運動還是有好處，自己的心血管除了塞住的地方以外，沒有塞的地方都很平滑；而通常需要做心臟繞道手術者，心血管都不平滑。「大家醫學常識不足，很多人運動，但是不做健康檢查，即使天天運動，年齡到了心血管也會塞；美國慢跑之父詹姆斯．菲克斯五十二歲就走了，如果他沒有慢跑搞不好四十歲就走！」他說。

漸進回歸 一週做五種運動 肌力更強！

裝了支架，失去參加路跑和鐵人三項樂趣的三年以後，金溥聰慢慢從三公里開始跑，現在每年會參加花蓮太平洋縱谷馬拉松的十公里賽事；至於游泳，先從一天500m開始，經過一兩個月進步到可游1000m-1200m。「我通常快速游25m-50m，游到池邊休息一下再游回去，有如跑步的間歇訓練一樣，這樣游一、兩個月後，越來越不喘。」

（左二的金溥聰參加2021花蓮太平洋縱谷馬拉松10K_圖片取自花蓮市公所網站）

談起瑜珈，金溥聰更是眉飛色舞，很有心得。最初是有瑜珈專業水準的太太督促他練，他因為身體太硬而抗拒、連換了三個教練，到最後乖乖聽話，最大的幫助是增加對身體的覺知和柔軟度，核心肌群變強，讓他的泳速比年輕時快了50%！「核心變強，游泳時身體可以和水面形成水平，下半身不至於『掉下去』；游自由式擺臂不僅更有力，也不易使身體左右晃動。連腳踝也變得柔軟。腳背若很硬，打水時不但不會助你往前，還會形成阻力，現在我打水游起來很快，腳背柔軟得連去日式餐廳跪坐也沒問題！」（笑～😁

他的瑜珈老師稱讚他是同齡的學生中最認真的！「因為我不怕痛，我愛接受挑戰，瑜珈老師用力壓，問我可以嗎？我都說可以！我接受酷刑的心理素質應該很適合當情報員！」（笑～😁

練習瑜珈有成，如今金溥聰走路時的第二腳趾可以對齊膝蓋向前，讓大腿骨回到骨盆裡，他還在錄音室當場示範耳垂可以正對肩膀，不再「烏龜脖」，連駝背也改善了！他形容重返政壇以前的日子是在「很舒適的舒適圈」，一個星期七天做五種運動，除了瑜珈、游泳、慢跑，還打高爾夫球、重訓。

（金溥聰提供）

金溥聰強調，想把高爾夫球打好，身體一定要柔軟；重心穩，軸心才不易偏離。「男人是雄性動物，第一桿都想比誰打得遠，每個人都宣稱自己可以打多少碼；我常跟太太碎唸自己走不出運動隧道，太太說，你已經講兩年了！直到練瑜珈三年以後，情況改觀，昨天還有人稱讚我：金老師越老打越遠，妳看我多有成就感！」（笑～😁

（金溥聰說，基本上，瑜珈就是講求平衡、往上對抗地心引力。看他直挺挺地倒立，核心真的超強！_金溥聰提供）

剛裝心臟支架時，不能運動，肌肉流失很快，現在恢復了九成以上，他笑說：「某些部位的肌肉比以前還多一點」😁

金小刀說的跑步 其實是…

知道《肉腳的跑步人蔘》聽眾九成以上都是跑者，金溥聰分享了幾次難忘的跑馬經驗，最難忘的一場就屬在美國華府舉辦的海軍陸戰隊馬拉松（Marine Corps Marathon），跑到終點時，會有個身著全副軍裝的海軍陸戰隊員以最標準的姿勢向跑者敬禮，接著遞個大塑膠袋跟完賽者說，後面的水果、點心任你拿！

講到這裡金笑得像是回到現場一樣，回味不已！他還自爆糗事，說太魯閣馬的沿途休息站都有年輕美眉為跑者用冰毛巾把腿包起來冰敷，「我每站都進去，結果跑完後肌肉沾黏！醫生說，應該跑完再冰敷，你一下冷、一下熱開來、一下又冷，肌肉就沾黏，肌肉沾黏是很痛的！醫生為我打類固醇，那個針頭又長又粗！」一次在陽明山跑步碰到林義傑，林提到在沙漠跑步曾經為了減輕重量，身上的水只帶得剛剛好，沒想到跑錯路線，後來極渴卻沒有水喝，於是咬破了嘴唇，讓血滋潤雙唇…。「他這個故事對我的幫助是，我去跑香港渣打馬拉松，穿一雙新襪，還不到半馬就起水泡，可是我不願意停下來，想起林義傑的故事，就把自己的腳想成是機器，一直踏步往前，等到跑到終點把鞋子脫下來一看，水泡足足有腳底那麼寬！…這以後可以跟兒子講，什麼叫意志力…」（笑～😁

（多年以前金溥聰參加香港渣打馬拉松_金溥聰提供）

多年以前，金溥聰曾在一篇文章中寫道：「跑步是意志力與生命力的交織，…每次跑步都是兩者不同比例的混合。」這次他說，「運動是自律意識的追求、意志力的鍛鍊，就算受不了也會忍住，把自己推到極限」。決定重返政壇以來，每天都睡得很少，決定走出舒適圈，是因為有更重要的事。「以往沒有這次壓力這麼大，今天才第三天，太多人把希望放在你身上，期望很高的時候，壓力會更大...」。輔選有如馬拉松。以前為選舉操盤時，金溥聰常抽空去跑步，上坡時專注在腳步上，到了下坡用走的，腦內啡往往使得他心情特別好、點子也特別多，回到競選總部時常跟大家說，「我剛剛跑步又想到了什麼什麼…」。「我還是會盡量抽時間游泳，一星期兩堂瑜珈課照上，或者在辦公室伏地挺身…」。說不定有一天，我們會在某處捕獲正在運動中的野生金溥聰～😉

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