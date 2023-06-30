搭捷運就能到的輕越野 跟上配速列車長來趟XC級越野跑
活動日期：2023年07月08日
時間：09:00
集合地點：麟光捷運站
結束地點：:六張犁捷運站
在台北北近郊的福州山區，有一條適合輕越野跑的路線，讓你一秒能夠在城市變熱帶雨林環境，是不是很棒呢!
這條路線非常便利，可以搭乘捷運前往，集合地點為麟光站，總里程約為7公里，爬升約230公尺，預計只需要大約1小時半的時間就能完成。如何前往福州山公園，就交由主揪車長，村棋哥來帶領大家啦
主揪車長簡介~
|李村棋 列車長登山嚮導DVTT AEDRunner鐵人三項，馬拉松，超馬，越野賽三百場以上。跑齡24年。
北區小隊長簡介
|林丹尼 列車長玩沙者聯盟首席，沾光團成員馬拉松最佳:2:59官方配速場次:40+、敦煌沙漠自負重3日賽、紅十字水上救生教練、紅十字陸上高級急救員
進入富陽生態公園。一開始，你會穿越一些平緩的小徑，感受著微風拂過臉龐的清涼感，同時享受著陽光穿過樹葉的自然光影。這邊整治的相當好，有點像熱帶雨林的環境，路徑旁的小溪流，有本土魚種悠游著，難以想像這裡曾經是軍事管制區。接下來是陡升，這時請留意自身腳步，前往我們目標的第一個山頭。福州山～這邊山頂展望佳，可見到繁華的信義區及101大樓。
短暫拍照完，我們車長會提醒大家，準備出發時間，郊山活動團體行動。接著是。中埔山＞中埔山東峰＞軍功山＞天立後山，結束天立後山行程之後，就轉往柏油路路面大約3公里多。最終終點在'六張犁捷運站'。
輕越野跑在福州山區的這段路線，不僅讓你保持身體的健康，還能讓你沉浸在大自然的美妙之中。讓你暫時離開城市的喧囂，與大自然為伍。無論你是新手還是經驗豐富的跑者，這個路線都能帶給你愉快的運動體驗。因為郊山路徑小、叉路多，為了安全僅開小團，限報名30人，限量是殘酷的。
小叮嚀：郊山蚊子相當多，建議穿上貼身長褲，拍照時留意蚊蟲叮咬，請帶上健保卡及悠遊卡及適量飲用水/熱量補充的食物。
備註：下載GPS軌跡檔案：https://drive.google.com/file/d/18Liprdg0d_gb7pS8ZCZ_qL9DlQLDVx7n/view?usp=sharing
或下載離線地圖：
蘋果:山林日誌或登山客
安卓:綠野遊蹤
活動自主性無保險，如預強降雨、颱風天為活動安全即取消。
主要檢查點:麟光捷運站 > 富陽生態公園 > 福州山 >中埔山 > 中埔山東峰 >軍功山 > 天立後山 > 六張犁捷運站
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