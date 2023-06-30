賽事心得／內蒙古包頭馬拉松 高規格配置卻賽後大混亂

中國大陸在這個端午3天假期又有多場馬拉松賽事（陝西寶雞麟遊馬拉松、包頭馬拉松、新疆新和半程馬拉松等）開跑，不少跑友開啟了跑馬+旅遊的模式;經過我在網上搜了一遍，挑選出的這場比場比賽又是抱怨聲量最大的，就是2023內蒙古包頭馬拉松!!

這場比賽最終來自中國青海省藏族選手仁青東知布以2小時16分58秒獲得男子馬拉松冠軍。中國選手尹順金以2小時18分45秒位列男子組亞軍，肯亞選手鄧尼斯·穆根迪·基烏拉（DENIS MUGENDI KIURA）以2小時20分33秒獲得季軍。

貴州籍女選手楊花以2小時48分24秒摘得女子組冠軍。楊花獲獎時表示：「感謝包頭人民的熱情，很榮幸到包頭參加這場比賽。」楊夢琪和劉壯分別以2小時56分13秒和2小時57分44秒分別獲得亞軍、季軍。

王子孔用時1小時8分59秒奪得2023年包頭馬拉松半馬男子冠軍，李科用時1小時22分42秒奪得2023年包頭馬拉松半馬女子冠軍。

就在今日上午，作為內蒙古最大的城市的2023包頭馬拉松正式鳴槍開跑，全馬、半馬、歡樂跑共計3萬名跑友，在包頭市民的熱情加油聲中踏上包馬賽道，然而新一年的包馬在天氣及賽事組織中也出現了不太令跑友如意的地方。

其實，主辦方在比賽組織的很多方面都投入了很高的配置，特別是在賽道沿途設立24個醫療保障點、43個移動醫療急救點，配備了29台救護車、67台自動體外除顫器（AED），比賽中還有80名急救跑者參與。賽道上投入了2800個志願者進行服務。同時針對高溫天氣，賽道配備有16台霧炮車、16台灑水車和6個噴淋點進行賽道降溫；並在開賽前3小時對賽道進行灑水處理，19個音樂加油站為參賽選手鼓舞助威；近十五萬瓶飲用水，六萬多瓶功能飲料，八萬多塊降溫海綿，三萬多粒鹽丸，兩萬多支能量膠供選手使用，賽道上還提供冰塊降溫。賽後設置按摩拉伸區，12個冰池泡腳。

單從以上資料上看，這絕對是一場服務近似于完美的一流賽事。但事實上比賽結束後，有相當多的現場跑友不得不吐槽，在賽後領取參賽包的過程痛苦不堪。也正是由於主辦方經驗不足出現了多個環節的嚴重問題。由此可見，馬拉松賽事的辦賽複雜性和專業性，並不是簡單用錢和資料就能夠輕鬆完成的。

只管賽前、賽中！不管賽後，那不還是虎頭蛇尾嗎？跑友的親身經歷最為真實！本來在比賽過程一路開開心心！辛苦完賽之後，卻遭遇如此痛苦的體驗，真的很難受。但凡稍微有點經驗，在發放獎牌和完賽包就不可能出現排長隊一小時，硬生生把參賽選手逼成「土匪」，想要獎牌只能靠自己搶！爆曬了一天下來，辛苦完賽，排隊那麼久最終還是沒拿到獎牌！真的太心疼參加包馬的跑友了！

1、完賽物資發放，非常混亂。由於跑完後完賽物資是一一發放的，有的跑友沒有領到獎牌，有的跑友沒有完賽袋子，領完賽物資就和逛超市一樣，撕個塑膠袋自己拿。

現場比較混亂，很多跑友排隊一個小時還沒有領到獎牌，甚至由於擁擠跑友被架空，差點出現踩踏。有跑友表示：領取完賽物資大太陽下暴曬一個半小時還被告知沒獎牌了，分完了。還有的跑友說：高溫天跑步沒有崩，但是領取完賽物資的時候崩潰了。還有跑友表示：賽前賽中體驗都還可以，但是賽後把人整懵了……

2、擺渡車嚴重不足很多跑友跑完之後，拖著酸疼的雙腿，走了幾公里，也擠不上公車……甚至有的跑友等了兩個小時，公車也擠不上去。想找個共用單車，也找不到，據說是賽前全部被拉走了……

3、志願者服務有待提高。有跑友表示：賽道要水志願者不給，說你可以喝三四杯，但是整瓶水不給。可能是志願者培訓不到位，或者是水供應不足吧。別的賽事，選手要整瓶的水，是非常常見的事件，一般志願者都會給的。

4、防替跑手環遇水褪色，起不到應有的作用。有跑友反映：洗澡的時候，發現手環遇水褪色……這根本完全起不到應有的防替跑作用了。

5、還有很多跑友吐槽，賽事舉辦時間的問題很多跑友表示後半程賽道暴曬，有跑友戲稱之為「烤肉馬拉松」。建議主辦方可以考慮改變賽事舉辦的時間，6月份到底是否為合適的選擇。當然，還有一些跑友表示：包頭馬拉松的參賽包很豐富，觀眾熱情似火。除了高溫帶來的挑戰，本次包頭馬拉松的各方面服務，也存在不太周到的地方，給跑友們留下了一些不太愉快的體驗。

根據跑友們的回饋，2023包頭馬拉松主要存在以下問題：完賽包發放混亂、完賽獎牌不足、賽後服務不到位、缺乏擺渡車、志願者服務態度差……針對完賽獎牌發放不足的問題，組委會已經做出處理：請未能領取完賽獎牌的參賽選手儘快聯繫組委會，組委會會為您統一安排郵寄。

總之，一場馬拉松，是考驗主辦方組織能力、協調能力的試金石，要想把賽事辦好，給跑友留下好印象，必須站在跑友的角度，為跑友考慮，只有這樣，才能夠保證賽事圓滿舉辦。

希望包頭馬拉松能夠發現漏洞，解決問題，能夠吸取教訓，能夠下一次更好，能夠辦出讓跑友滿意的賽事。

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