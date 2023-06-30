跑旅記趣／新疆賽里木湖 飛翔在一望無際的草原

賽里木湖海拔2074m，是新疆海拔最高、面積最大的高山冷水湖。現在6-7月是最佳的旅遊季節，此區的開花時節。跑在道路旁時，真的很像自由的小鳥，紅花綠葉伴隨，可以任意飛翔在一望無際的草原和湖旁，即便在跑步，那個笑容都是高掛在臉上～心靈滿足的很。

早晚溫差大，氣候變遷快，夜晚來到閃電我都不驚訝！特別的是～我第一次看到偽裝大樹🌲的電線桿！在我們眼裡格外顯眼，卻也特別像一幅畫。下次來，想帶上自行車了！

跑步的距離有限，我又容易被美景吸引而停下腳步，3公里的景美不勝收呀～中國比我想像中好玩好吃一百倍！以前總是聽著說～環境衛生有差別、如廁不方便，現在我今年跑了新疆、北京、鄭州～到去年川藏，公共廁所很多也挺乾淨的呀～除了川藏是戶外茅坑以外🤭也是特別的體驗！

我想如果可以，以後還會想再來！