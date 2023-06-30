快訊

才花百億整修！「第凡內早餐」蒂芙尼珠寶店發生火災

影／金門首間麥當勞今試營運 民眾排4小時搶頭香

跑旅記趣／新疆賽里木湖 飛翔在一望無際的草原

運動筆記／ Thera Chang

賽里木湖海拔2074m，是新疆海拔最高、面積最大的高山冷水湖。現在6-7月是最佳的旅遊季節，此區的開花時節。跑在道路旁時，真的很像自由的小鳥，紅花綠葉伴隨，可以任意飛翔在一望無際的草原和湖旁，即便在跑步，那個笑容都是高掛在臉上～心靈滿足的很。

早晚溫差大，氣候變遷快，夜晚來到閃電我都不驚訝！特別的是～我第一次看到偽裝大樹🌲的電線桿！在我們眼裡格外顯眼，卻也特別像一幅畫。下次來，想帶上自行車了！

跑步的距離有限，我又容易被美景吸引而停下腳步，3公里的景美不勝收呀～中國比我想像中好玩好吃一百倍！以前總是聽著說～環境衛生有差別、如廁不方便，現在我今年跑了新疆、北京、鄭州～到去年川藏，公共廁所很多也挺乾淨的呀～除了川藏是戶外茅坑以外🤭也是特別的體驗！

我想如果可以，以後還會想再來！

相關新聞

跑旅記趣／新疆賽里木湖 飛翔在一望無際的草原

新疆賽里木湖海拔2074m，是新疆海拔最高、面積最大的高山冷水湖。現在6-7月是最佳的旅遊季節，此區的開花時節。 跑在道路旁時，真的很像自由的小鳥，紅花綠葉伴隨，可以任意飛翔在一望無際的草原和湖旁，即便在跑步，那個笑容都是高掛在臉上～心靈滿足的很。

賽事心得／內蒙古包頭馬拉松 高規格配置卻賽後大混亂

中國大陸在這個端午3天假期又有多場馬拉松賽事（陝西寶雞麟遊馬拉松、包頭馬拉松、新疆新和半程馬拉松等）開跑，不少跑友開啟了跑馬+旅遊的模式;經過我在網上搜了一遍，挑選出的這場比場比賽又是抱怨聲量最大的，就是2023內蒙古包頭馬拉松!!

搭捷運就能到的輕越野 跟上配速列車長來趟XC級越野跑

在台北北近郊的福州山區，有一條適合輕越野跑的路線，讓你一秒能夠在城市變熱帶雨林環境，是不是很棒呢!

再次挑戰 100 公里世界紀錄 山口純平遺憾僅差 33 秒！

在上個月挑戰 《柴又100K》錯失世界紀錄的世錦賽銀牌得主 山口純平 於上週日再度在北海道佐呂間湖 100 公里超級馬拉松中再次發起挑戰！在比賽中儘管大部分時間他都面臨著每秒約 1-2m 的逆風，但卻無法阻止他想破紀錄的決心，以飛快的速度完成首個 10 公里（用時 35 分 55 秒，均速 3:36/km），並以接近打破六小時的速度前進。

旅跑記趣／向自己挑戰的比賽：日本東海大学長距離競技会

嗨嗨，我是愛跑步的艾伯特，今天要跟大家介紹的不是日本的路跑賽事，而是在日本很常舉辦的大學中長距離紀錄會，會來看這場比賽主要是剛好有台灣的朋友來日本參賽，身為在日孤獨型跑者終於有朋友來日本跑步，再怎麼樣

挪威女選手 Sylvia Nordskar 浴「血」奮戰勃朗峰馬拉松

在上週日法國所舉行的勃朗峰山地馬拉松（The Mont-Blanc Marathon）熱鬧開跑，勃朗峰對於越野跑者絕對是心之所向，而這裡每年有兩場比賽，一場是備受矚目的「UTMB」也是越野跑者們的終極夢想；另外就是這場勃朗峰山地馬拉松了，但你可別以為這場比賽就不被受關注，許多知名野跑大神皆會參加這場比賽，其中包括著名的「K天王」Kilian Jornet Burgada 也是這場比賽的常客。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦