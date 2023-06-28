巴黎奧運馬拉松開放民眾組 月跑量1000公里就有機會取得參賽資格

圖/Paris2024

2024 巴黎奧運即將到來，隨著比賽日期一天天接近，小編的心情也越來越興奮！近期在查巴黎住宿時，意外看到一個振奮跑者心的消息，就是「巴黎奧運馬拉松項目破天荒開放民眾組！」和世界六大馬一樣，參加奧運的選手會先行出發，民眾組會比較晚出發，不過賽道會和選手完全一樣，就連起跑都是在同一天，可以和菁英選手一樣感受奧運的賽道氛圍。

看到這消息，內心當然是哇！哇！哇！但要怎麼取得民眾組的參賽資格呢！？官方公佈，需要在 Club Paris 2024 註冊成為會員，並進行跑步、單車、游泳、步行等活動來累積積分，在 2023/12/31 前集滿十萬分的民眾，就有資格可以參與抽籤！有 20,024 位幸運者可以站上巴黎奧運的賽道。雖然實在太晚看到這個消息，只剩下 5 個月的時間可以累積積分，不過只要現在開始努力，一切都還不算太晚。

以下為不同運動項目的積分規則👇

單車：1 公里＝5 分

步行：1 公里＝10 分

跑步：1 公里＝20 分

健身：30 分鐘＝60 分

游泳：1 公里＝40 分

截圖/Club Paris 2024

因為能站上奧運賽道的機會實在太難得了！小編我剛剛簡單的算一下，從現在開始到今年 12 月底，大概還有 5 個月的時間，等於一個月至少要累積 2 萬的積分，月跑量約 1000 公里，相當於一天至少要跑 33-34 公里或是游泳 16-17 公里，才有機會達標！對了！Le Club 不定期會推出許多小活動，完成任務後也可以獲得積分。為了巴黎奧運，決定衝一波了！有沒有跑友要一起跟上，Let’s Go！

新聞來源：Club Paris 2024 、Paris2024

責任編輯：Eulla

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