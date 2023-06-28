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挪威女選手 Sylvia Nordskar 浴「血」奮戰勃朗峰馬拉松

運動筆記／ 李吳菊

Sylvia 身上血跡斑斑。圖/Golden Trail Series/Marthon du Mont-Blanc/the.adventure.bakery

在上週日法國所舉行的勃朗峰山地馬拉松（The Mont-Blanc Marathon）熱鬧開跑，勃朗峰對於越野跑者絕對是心之所向，而這裡每年有兩場比賽，一場是備受矚目的「UTMB」也是越野跑者們的終極夢想；另外就是這場勃朗峰山地馬拉松了，但你可別以為這場比賽就不被受關注，許多知名野跑大神皆會參加這場比賽，其中包括著名的「K天王」Kilian Jornet Burgada 也是這場比賽的常客。

圖/The Mont-Blanc Marathon 官方

而這次比賽為大家留下深刻印象的並不是這些著名的選手，而是一位來自挪威的女子跑者 Sylvia Nordskar ，她在比賽中展現了非凡的韌性，即使渾身浴血仍奮力擠身女子前五名完賽，展現出令人驚嘆的精神力、毅力！

而為何 Sylvia Nordskar 渾身都血跡斑斑，讓人怵目驚心呢？原來是她在最後的三公里時摔倒，狠狠的撞到鼻子，血從鼻子中不斷湧出，染紅了她的賽衣，看起來就像是兇殺現場一般讓人膽顫心驚。

圖/Golden Trail Series/Marthon du Mont-Blanc/the.adventure.bakery

賽後她表示自己大概距離三公里時，因為高速摔倒鼻子撞到了地上，流了非常多血，但她覺得身體感覺仍然不錯，所以她並沒有選擇棄賽，而是一路推進至終點，她表示非常感謝大家在進終點時的加油與鼓勵，她現在感覺很好。

而本場比賽不只有 Sylvia Nordskar 精彩的戰鬥令人激昂，今年勃朗峰山地馬拉松的競爭水平也是相對以往更高，女子組部分以美國選手 Sophia Laukli 以 4:12:39 打破了賽道紀錄，第二名則是來自中國的姚妙 以 4:24:27 奪下第二名，而西班牙 Oihana Kortazar 則以 4:25:47 屈居第三名。男子組部份也同樣打破了賽道紀錄，來自瑞士的 Rémi Bonnet 以 3:35:04 的成績打破賽道紀錄奪下冠軍，而美國 Eli Hemming 則以 3:40:50 收下第二名，第三名則是瑞典 Petter Engdhal 以 3:46:44 通過終點。

責任編輯：Ian

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