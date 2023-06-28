旅跑記趣／向自己挑戰的比賽：日本東海大学長距離競技会

嗨嗨，我是愛跑步的艾伯特，今天要跟大家介紹的不是日本的路跑賽事，而是在日本很常舉辦的大學中長距離紀錄會，會來看這場比賽主要是剛好有台灣的朋友來日本參賽，身為在日孤獨型跑者終於有朋友來日本跑步，再怎麼樣都要去現場幫忙加油順便可以一起跑跑，於是上週日搭了近三小時的電車從千葉縣來到神奈川縣的東海大學前站下車，今天要去看的比賽就是箱根駅伝名校東海大學的 第 220 回東海⼤学⻑距離競技会

這次比賽是在東海大湘南校區內的田徑場舉辦，舉辦的項目分別是男女組的800m 1500m 3000ｍ 5000ｍ，報名資格只要是當年度有在⽇本陸上競技連盟登記的人都可以報名，每個項目參賽費是2000日幣，以日本比賽來說算是蠻便宜的。

雖然是學校辦的測速賽，但賽事規格可是一點都不差，場地與工作人員都跟正式賽一樣，而且完賽的成績在台灣是有成績認證。這類比賽最有名的莫過於日本体育大学陸上競技会，去年六月大迫傑就是參與第296回日体大記録会的5000m項目當作復出賽。

比賽當天還蠻熱的，比賽是下午四點才開始從800m組開始，在這之前選手可以在校園內熱身，這裡不得不稱讚一下東海大的校區，田徑場旁就是一片樹林，來參賽的選手可以帶著地墊在這休息或拉拉筋，在樹林下完全不用擔心被曬昏頭的問題。

本來還擔心朋友會沒有地墊可用，沒想到他們比我這個旅日的更熟悉日本人的作風，早早就把地墊鋪好在準備賽事要用的裝備啦。

在檢錄完且檢查過跑鞋後就可以領號碼布，接下來就可以開始熱身啦，這裡又要再度讚歎一下東海大友善跑者的校園規劃，除了剛剛提到田徑場旁有一大片樹林可以遮陽外，校區內的柏油路兩旁也是滿滿大樹幫在下面熱身的跑者擋住陽光。

熱身首推這條校區內最寬的柏油路，路線非常筆直帶有一點坡度，當天很多比賽的選手都在這條直通校園大門的路上熱身。

道路其實就在田徑場旁，而路邊有小七也有廁所，想要補給或是上廁所都不是問題，超讚的。

如果不想要有坡道也可以選擇另一條直線道熱身，這條也在田徑場旁邊，又直又平的道路而且一樣曬不到太陽。

如果柏油路太硬想跑一點軟的路，這裡也有一條繞著田徑場外側鋪設一圈的軟木屑跑道，一圈約600m，跑在上面超軟超舒服的，田徑強校果然有夠重視田徑選手的練習環境呀，對了！這一圈木屑跑道一樣曬不到太陽喔，超羨慕住附近的人每天都可以來這練跑。

場外簡單熱身跑後就回到場內啦，此時場內前面距離較短的項目已經開始了，雖然場內選手斯殺得很激烈，但現場氣氛其實非常輕鬆，主辦大會還放著節奏強烈的流行音樂來增添氣氛，會場也沒有索票或是管制入場觀賽，加油團們可以自由找場內喜歡的角度來為自己支持的選手加油。

而選手也可以利用外道進行最後的熱身來適應場地。

熱好身後也有選手專用的遮陽棚可以讓選手休息一下並最後調整一下自己的心情與裝備。

下午五點半左右女子3000m組準備起跑，此時朋友也在起跑點蓄勢待發啦。

起跑後轉過第一個彎道朋友落在集團的中段，事後聽她說起跑的時候挺可怕的，大家都是架來架去的在爭最佳路線，超怕被撞倒或踩到別人的腳。

賽前問她這次比賽有要拼什麼成績嗎？她說因為近期速度上還沒有練上來，加上之後又要以馬拉松訓練為主，所以這次就是一次以賽代訓，穩穩地配自己預定的速度就好，不會特別去拼什麼紀錄，進入第二個彎道看到她跑在第二道，雖然是以賽代訓但還是挺替她擔心的。

完成第一圈後就發現她已經變成出來帶的那位了，看來擔心是多餘的呀，賽後有問她這次比賽的策略，她說她就是穩穩地配自己的速度，如果前面慢了她就超過去，後面有人追上來她也不會為了不想被超過而加速，但就這樣默默地在第一圈後變成列車長了。

接下來的幾圈大概都維持在第一集團領先的位置，後面的日本選手也都一直緊緊跟著沒有掉隊，不過第一集團明顯人數縮減了。

過了1600m後第一集團由10號日本選手開始加速進攻搶佔領跑位置。

2000m後領先集團剩下四人，彼此之間的距離都不算大，勝負還很難料。

2400m後領先集團剩下兩人，領跑選手再次回到12號的台灣友人，原先在領先集團的另外兩位日本選手已經被拉開，看來是太早全開有點跑爆了。

最後300m 10號日本選手全開加速拉開了距離，不過如朋友賽前所說，她就是穩穩跑自己的配速，所以也不會刻意加速去追趕，就穩穩地跑完就算完成這次訓練。

最後順利完賽，跑完後問她會不會累，她說她其實還可以再跑下去，果然是馬拉松選手的體能呀（笑）

女子3000m跑完後緊接著就是男子3000m登場啦，這場就換另一位朋友登場比賽。起跑後有日本選手因為踩到朋友的腳後跟而摔倒，好險朋友夠強壯被踩到沒倒，穩穩地跑在集團的中段。

400m後集團逐漸分成三個集團，朋友跑在第三集團中段，這場賽事是他第一場正式的3000m場地賽，他說他會努力跑看看能不能破自己的3000m PB。

800m後朋友脫離第三集團往前追上第二集團，目前在第二集團的最尾端。

1200m後往前追到了第二集團的第五位，看來真的很認真在跑呀。

1600m後第二集團在分裂，前段剩下三位在追逐領先集團。

2000m後朋友脫離第二集團單獨向前追擊領先的三位日本跑者，距離領先的日本選手約有30-40m的距離。

2400m追上了第三名與第二名的小集團，太厲害了呀。

最後100m原先15號選手爆掉已被拉開，第一名的選手也已全開出去，剩下第二與第三名選手一起衝刺最後的100m，此時9號選手看著旁邊的大齡選手，賽後聽朋友說他在最後用日文與英文跟9號選手說「加油！最後一圈了」，對方在過終點後跟他握手致意，然後再離開賽場前還有繞過來再致意一次，太酷了，但我比較吃驚的是為何比賽到最後還可以說得出話（我連氧氣都吸不到了，哪還敢說話）

最後兩位幾乎是一同衝線過終點，此時第一名已經倒在地上喘氣中了，太熱血了。賽後跟朋友聊如何從中後段一路追到最前面，他說他前面跑的時候覺得跟著也挺舒服的，但轉念一想「怠惰之心不可有，律己之心不可無」於是就開始加速一個一個超越過去，過程雖然痛苦了一點但意志力夠堅定，最後也順利突破自己的PB，聽完只覺得這態度夠帥呀！

比完賽後可以花100還是200日幣印個成績證，之後跟著兩位一起收操緩跑一下就替這場賽事劃下完美的句點啦。最後要說明一下這種記錄會跟一般賽事的不同之處，上面的文章為了讓讀者能感受到賽事的樂趣特別加重了名次之間的競爭敘述，但其實這種記錄會是一種跟自己比賽的賽事，主要是透過相同水平的跑者一起跑來刺激出自己最佳的成績，所以名次上反而不那麼重要而突破自我才是關鍵喔，如果有興趣的人或許也可以找個假期來日本比比看這種記錄會喔。

最後要謝謝同樣喜愛田徑運動的台灣與日本朋友，能一起幫選手們加油真是太好了。