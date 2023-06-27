2023新竹城市馬拉松開放報名 首設全新賽制「超半馬團體賽」

2023新竹城市馬拉松將於11月19日在樹林頭公園登場，今(26)日起開放報名（報名連結），今年賽會主題為「竹步較勁 塹你來跑」，將新竹舊地名「竹塹」作為開頭，並邀請知名日籍演員加賀美智久（Tomo San）擔任公益代言人。市長高虹安表示，今年賽制首度推出「超半馬團體賽」，希望透過全新賽制邀請更多跑團與團體們一同組隊，來新竹市用跑步一較高下！

高市長表示，今年賽道延續以往的跑旅亮點，將起跑主會場改到樹林頭公園，更加推廣城市觀光，沿路囊括多處景點，「全馬組」可飽覽南寮漁港、國際風箏賽場、海天一線、17公里海岸線等處風光與市區舊城巡禮；「超半馬組」則環繞市區，沿途經市府州廳、城隍廟、東門圓環、新竹公園、頭前溪左岸、新竹市立田徑場、新竹市立動物園、新竹市立玻璃工藝館等處；而「健康樂跑組」跑進頭前溪自行車道，至南寮大道後折返的輕盈路線，並藉由與在地旅宿業者合作，將跑旅融入賽事，讓外縣市跑者體驗新竹的古城情懷與嶄新魅力。教育處說明，2023新竹城市馬拉松持續落實永續減碳及在地城市行銷，賽事規劃除有「42K全馬組」、「22K超半馬組」、「11K健康樂跑組與高級中學競賽組」、「3.5K親子休閒組與中小學競賽組」之外，今年首度規劃「超半馬團體賽」，邀請全台企業、公會團體、跑團、運動界等組隊參加，為全台跑團打造一個「舊城運動會」，與大家相約每年都在初秋一起到新竹較勁。

市府指出，今年新竹城市馬拉松邀請加賀美智久擔任公益代言人，希望藉由自身力量，拋磚引玉呼籲跑友在賽事當天捐出晶片，為公益盡一份心力，並提供新竹市中小學體育促進會加強體育扎根力道；同時邀請到2022全國啦啦隊錦標賽勇奪5金1銀的新竹在地學子，中華大學競技啦啦隊參與拍攝新竹馬的賽事宣傳影片，用實際行動落實在地體育扎根。

(中華大學競技啦啦隊參與拍攝新竹馬的賽事宣傳影片。圖/運動筆記)

市府表示，今年新竹馬首度與運動i台灣2.0計畫「竹步愛上運動」專案，一起為新竹推廣運動與跑步努力，從6月開始就陸續多場系列活動，包括剛結束新竹市首度舉辦就破千人參與的畢業生路跑、城市定向越野、跟著新竹馬配速列車長跑、親子健行等，新竹市歡迎大家踴躍參與為11月19日的新竹馬提前暖身。

(運動i台灣2.0計畫 竹步愛上運動 畢業生路跑。圖/運動筆記)

2023新竹城市馬拉松由新竹市政府、運動筆記主辦，H2U永悅健康合作執行，詳細報名資訊請見賽事報名專頁（https://irunner.biji.co/HSINCHUCITY2023）。

(歡迎全台跑者快來報名！一起「竹步較勁 塹你來跑」。圖/運動筆記)