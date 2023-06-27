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擁57項世界紀錄！糖尿病男穿高跟鞋 百米飆12.82秒破紀錄

運動筆記／ Eulla

圖/Guinnessworldrecords

「我是一名糖尿病患者，但我想創造更多可能！」來自西班牙 34 歲的男性 Christian Roberto López Rodríguez 秉持著這個信念，穿著高跟鞋配上跑褲，一路狂飆，在 100 公尺跑出了 12.82 秒的成績，打破世界紀錄。

這項紀錄原先是由德國的選手 André Ortolf 於 2019 年以 14.02 秒所保持，想挑戰這項紀錄的人，必須要穿著細高跟鞋，高度至少要 7 公分 （2.76 英吋），且跟的寬度不能超過 1.5 公分（0.59英吋），也就是不能傳著厚底鞋來挑戰。對於一般人來說，光穿著跑鞋要跑進 12.82 秒就有一定的難度，何況是穿著細高跟鞋，跑起來更是困難。然而 Christian 在高速的衝刺下，不但沒有摔倒，還打破了世界紀錄，他說：「我花了很多的心力在準備這場比賽，過程中真的非常的難忘。當時我發現穿高跟鞋高速的奔跑很具有挑戰性，而且西班牙又剛好有這樣的比賽，一切都進行得非常順利。」

其實 Christian 本身是一名糖尿病患者，這次他嘗試了 57 次才打破穿高跟鞋跑百米的世界紀錄。他想要透過這樣的故事來證明，就算是糖尿病患者也能和一般人做一樣多甚至是更多的事情。

圖/Guinnessworldrecords

然而這並不是 Christian 第一次打破世界紀錄了，他目前可是一位擁有 57 項金氏世界紀錄的保持人，包括矇眼百米、穿木屐、倒退跑、雜耍、單腳向後、套麻布袋跑等。除了跑步之外，他還有用下巴平衡自行車、鼻子平衡物品等多項奇葩紀錄。透過這些行動他想告訴大家，糖尿病患者並不比一般人還要差，生活也是可以有很多可能！

新聞來源：Guinnessworldrecords

責任編輯：Eulla

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