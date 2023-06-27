跑步小品／有穿不完跑鞋的人～

許願：如果能有穿不完的跑鞋跑衣該有多好？本集《肉腳的跑步人蔘》podcast邀請到的就是這樣一位幸福跑者，她有穿不完的跑鞋，除了跑步，還穿跑鞋巡店；她為公司制定了一項制度：只要每週三次完成國健署的333（每週跑3次、每次30分鐘、每分鐘心律超過130），每月就能獲得運動錶或獎金獎勵（這會不會也太簡單），到底哪一家公司那麼好！！！

掌聲歡迎這一集來賓–BROOKS總經理Meggie🌸🌸🌸

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從12歲鞋廠打工小女孩到跑鞋品牌總經理

Meggie形容自己生得逢時，小時候正是台灣「製鞋王國」的年代，從小就在鞋廠打滾長大。國一開始跟兩個妹妹到叔叔的鞋廠打工，「那個年代的鞋廠生意非常好，每天下午放學就聽媽媽說，叔叔已經打好幾個電話來了…」，她便跟妹妹走路到附近的叔叔家打工，往往做到晚上十點，小小年紀很開心不以為苦，媽媽讓她們打工的零用錢全部自己運用，所以她從小就可以買很多自己喜歡的東西，如，音響；那時練習打字時需要打字機，她就買了最昂貴的德國品牌打字機…暑假還會到不同鞋廠打工，接觸過各式各樣鞋子，除了危險性高、只限專業人士進入的「裁斷房」，鞋廠裡幾乎所有事她都做過：針車、成型、整理、包裝…各部門都歷練過。大學畢業後第一份工作就是到舅舅投資的鞋廠上班，上午在辦公室很快完成工作，下午還到生產線幫忙，這些經驗對她後來代理國外運動品牌有很大幫助。2015年起接下美國跑步通路市佔（約27%）第一大品牌BROOKS代理，跟這個百年跑鞋品牌、股神巴菲特100%投資的公司結緣，令Meggie感到很榮耀😁

Meggie殷勤於巡店在業界是有名的，每逢重要檔期，她會到門市化身銷售人員，蹲下來為顧客綁鞋帶、試穿，「我滿enjoy這樣的工作，因為可以即時得到顧客最真實的回饋！」（笑～

車拚跑鞋黑科技 製鞋業就是高科技業

Meggie稱跑鞋工業是高科技產業，工藝技術都是最新的，如競速跑鞋的碳纖維板，原運用於航太工業，材質極輕，故碳纖維版跑鞋極輕量、又具備重量耐受度；跑步時的衝擊力依個人速度、步態與路面材質影響可達3.5到5倍之多，碳纖維板能承受重量之後帶動推進的回彈力，因此廣泛被各大品牌使用。如今從全腳掌到加入其他合成材質的部分碳纖維板跑鞋，價格門檻不同，提供跑者不同選擇。Meggie在自家BROOKS推出第一雙碳纖維板跑鞋Hyperion Elite就迫不及待穿出去跑步，發現像她這樣速度約6、7分速的跑者，每公里均速可以快上一分鐘，讓她驚艷！而曾獲2018波士頓馬拉松女子冠軍的Desiree Linden評價Hyperion Elite 2 更幫助她每英里跑速提升一分鐘之多！

（BROOKS提供）

體驗不同跑鞋是Meggie的樂趣，如最近的新技術–氮氣充填中底，就是非常有趣的高科技，因為原型模具僅有一般鞋底長度的1/3左右，在最後要發泡那一霎那，以高溫高壓注入氮氣，瞬間膨脹成鞋底長度，使中底組織構造變成無數密閉的球型氣囊；有別於傳統的EVA中底，氮氣充填的一個個氣囊獨立存在，當承受人體重量時，氣囊向外推擠，創造出可以把重量下壓及吸震的功能，當我們腳離地、衝擊力離開，球型氣囊又重新聚合，如此不斷撐開、聚合，有很好的耐重避震效果，Q彈柔軟度提升，使得腳感更好，BROOKS Glycerin 20代，就是氮氣充填的配方。然而，1977年，EVA材料也是由BROOKS率先發明，廣泛分享到全產業，讓各品牌使用於中底；2007年推出的BIO MOGO DNA中底，更是全世界第一個可以完全生物分解的中底科技。EVA的特性是輕量、好曲折，但容易潰縮，跑步時帶來體重數倍的衝擊力，當EVA被壓力衝擊，Q彈度會隨時間及里程數而變硬。不過氮氣充填的良率低、成本高，入門價格的品牌與款式仍繼續採用EVA。

（Misa腳下的這雙中底就含有動態適應的 BioMoGo DNA科技材質 ）

跑齡十年的總經理 見到Desiree Linden秒變小粉絲

Meggie從小運動基因不錯，「學校運動會每個項目老師都會幫我報名：鉛球、壘球、標槍、鐵餅、跳高、跳遠...」。她從2013年，把以前的運動習慣轉移為跑步，深刻領略跑步帶來的快樂與其他運動截然不同，「可以很即時帶來大量的腦內啡，如果早上跑了，今天就是不一樣！十年來，體力與精神都變好了，做事因此更能專注而事半功倍，也可以有更好的思考能力！」

（Meggie是從2013年開始跑步，她說，2012年台灣開始瘋路跑，當時的社會氛圍是，如果你沒有去路跑就遜掉了😅 _BROOKS提供）

Meggie參加耕跑團，自稱是這個大家庭的佛系跑者，上班前在家中跑步機或河濱公園小跑，下班則揪同事一起跑步。到美國總部開會時，曾有幸參加BROOKS首席跑步導師Desiree Linden領跑的晨跑，還參與過Linden座談會和晚餐，「我像個小粉絲，上前告訴她，希望她能來台灣！」最近Linden出書Choosing to Run，Meggie很希望台灣出版社能取得版權，「這樣就可以有很好理由請她來台灣了！」Meggie興奮地說。

（截圖自Des Linden IG）

談到這一位合作將近二十年，由品牌一手栽培，曾代表美國參加倫敦和里約奧運的跑者，看起來似乎很低調嚴肅，但Meggie形容Linden很隨和親切，像個老朋友。「她廣為人知的愛好就是喜愛品威士忌，Linden的家進去一整排都是威士忌呢！」Meggie相信，在Linden嚴密充實而勞累的訓練課表後，能有一種東西讓她放鬆，應該是非常好的寄托。Meggie還知道她最偏好的威士忌品牌喔😉住在北美密西根州的Linden，長年在較寒冷的環境練習，難怪在爆冷的2018波士頓馬拉松取得冠軍，創下33年來首度由美國女性獲得冠軍的紀錄；她的人生座右銘：Keep showing up，勉勵自己保持在訓練的跑道上，很值得跑者用來砥礪自己！💪🏻💪🏻💪🏻

Shoe Dog 「鞋痴」談鞋和選鞋撇步

參加賽事，Meggie一定穿Hyperion Elite，錄音當天穿的是Glycerin GTS，GTS是 Go To Support縮寫：全方位支撐。她分析台灣跑者喜歡買避震緩衝–平穩型鞋款，而美國一直都是以支撐型賣得最好。最近美國跑鞋產業調查顯示，BROOKS的品牌印象在跑者心中是免於受傷的第一名，這源於品牌開發設計時就很重視防護性；GTS是以Guide Rails–「軌道導引系統」從中足到後跟兩側做了兩道防護牆，由於跑者可能因為受過傷，或內旋、外旋步態，在超過30K的長距離後容易步態偏移，雖然體感可能不明顯，但人體神經系統極為精密，步態偏移可能造成神經的牽動拉扯，導致膝蓋筋膜在不斷拉扯過程中耗損。Guide Rails系統可適時提供更多支撐，不致因為步態偏移過多而拉扯膝蓋。有興趣的跑者可以上官網的Shoe Finder了解自己適合哪一種跑鞋。Meggie說，沒有一種步態是所謂正確的步態，每位跑者的步態如同個人簽名，都是獨一無二，所以BROOKS的跑步足測系統命名為Run Signature，以動態方式錄影，並計算跑者步態偏移數據，提供跑鞋建議。「試穿、試跑非常重要，透過Fit-Feel-Ride三步驟：試穿–腳感–試跑，你的腳會告訴你適合哪一雙鞋。」

（BROOKS提供）

作為股神巴菲特的波克夏海瑟威公司百分之百持有的子公司，Meggie說，如果形容其他友牌像藝人一樣爭奪鎂光燈焦點，BROOKS就像科學家，永遠孜孜不倦研發，超級謹慎、絕不妥協，甚至不在乎上市時間。三年前碳板跑鞋風潮開始，身為代理商，很心急自己的品牌遲遲未推出碳板鞋，但美國總部仍不動如山，堅持要經過1500位以上的菁英跑者測試才推出第一版Hyperion Elite。「我因為工作關係，看過很多研究文件，簡直就像天書，所有的作工都是源自於數據，確保提供跑者最精確的產品。」看Meggie完全沉浸在跑鞋科技的細節，她笑說，英文中有個shoe dog「鞋痴」這樣的說法，她稱自己就是shoe dog無誤！這就是她的命定～

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