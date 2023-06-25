影／生日開學禮 父女5年完成52場全馬 5歲小鳥妹與父再伴跑

這是一個特別的生日和開學禮，馬拉松好手顧文章5年前帶1歲女兒「小鳥妹」跑馬拉松，他推著嬰兒車上的女兒跑，父女5年已一起完成52場全馬賽，今天是小鳥妹生日，她將上幼兒園大班，父親和跑者好友們今天安排「小鳥妹生日開學公益馬拉松」，近500名跑者參加，今天活動結餘3萬元，當場捐給信望愛智能發展中心豐原日照中心。

53歲顧文章在跑界被稱為「夜光鳥」，與妻因為參加馬拉松而認識結婚，他跑了近400場馬拉松，5年前生下女兒，被稱為「小鳥妹」，他嘗試帶著女兒跑馬拉松，女兒坐在嬰兒車上，他推著女兒跑，速度變慢，但父女一起享受馬拉松的心更快樂。

5年來，夜光鳥與小鳥妹在國內多次公益馬拉松賽上出現，大家都知道這對父女，父女倆已共同完成52場全馬，包括2場100公里的賽事，今天是第53場全馬。

今天是小鳥妹生日，暑假後，她將上幼兒園大班，夜光鳥家族主辦、野玩家和台中市議員謝志忠服務處協辦的小鳥妹生日開學公益馬拉松，今天在台中市潭子區從栗林車站起跑，全程42公里，台中市議員謝志忠也陪跑一段；這場馬拉松賽，補給站有龍蝦大餐，許多參賽者說鮮甜好吃。

夜光鳥顧文章與女兒今天再度完成全馬賽程，二人跑回終點時，受到眾人熱情歡迎，顧文章說，他推著嬰兒車上的女兒跑，女兒有時可以自己下車跑，累了再上車，有時會在車上睡著，父女享受跑步時光，女兒不喊累，也享受其中；小鳥妹今天被問是否會繼續陪父親跑，她雙手攤開，隨即又展現笑容。