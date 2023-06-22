快訊

逾10名受害者控訴！金馬導演遭爆性侵女演員 新作許傑輝也出演

跳島777／「台灣最能跑的胖子」 邵敬一：有夢就出發吧 不要只放在心裡

聯合新聞網／ 記者張立／報導
「台灣最能跑的胖子」邵敬一。 圖/邵敬一提供
「台灣最能跑的胖子」邵敬一。 圖/邵敬一提供

2023台灣777跳島馬拉松賽事詳情

他從2006年完成人生第一場初馬，到現在已經跑了800多場馬拉松，這位被稱為「台灣最能跑的胖子」，最近才辦完「777台灣跳島拉松」，七天的時間被台灣外島及離島的嬌陽曬到黝黑，體重還是三位數、依然挺著大肚子，邵敬一說，自己從35歲跑到現在53歲，「有夢，就出發吧」！

777跳島馬拉松參賽的選手，需要在七天內跑完蘭嶼、綠島、大鵬灣、小琉球、金門、澎湖馬祖七場馬拉松，本次已經是第三屆，邵敬一是活動創辦人。他說，離島的交通需要坐船或飛機，大隊人馬移動很不好安排，「尤其是馬祖，受到天候及機場的限制最大」，會辦在很熱的六月，是因為此時是外島最美的風光，澎湖還有花火節，碧海藍天，「可以親眼看到台灣的美」。

邵敬一參與馬拉松賽事。 圖/邵敬一提供
邵敬一參與馬拉松賽事。 圖/邵敬一提供

參賽跑者要連續七天，每天跑42.195公里，對體能是極大挑戰，如果一場就拚盡所有氣力，那就不會有下一場，邵敬一說，「為了明天，要留一點點」。他說，跑步過程中，要能夠享受孤獨、要學會與自己對話，他還提醒所有的跑者，「不是在拚老命」。

跳島馬拉松完賽晚宴上，邵敬一特別頒發完賽獎牌給兩位沒來的跑友，一位在大陸、一位住花蓮，兩人日前因病過世，這屆賽事中，領跑者每天都會帶著兩人照片同跑，邵敬一在頒發完賽獎牌時，哽咽到說不出話，受獎者兒子代父親上台，「感謝大家帶著我爸全程參賽」。邵敬一勉強擠出兩句：「愛要及時，圓夢趁早」，這位大肚鐵漢藏不住的淚水，感動所有與會者。

邵敬一的本職是高中數學老師，每年五月都會帶著即將畢業的高三生來趟「強行遠足」，他說這是復刻日本高中的一項活動，讓同學們即使用走的，也能完成人生第一場馬拉松，邵老師說，現在小孩比較不敢，但一定要勇敢踏出第一步，邵敬一會透過自己的人脈，號召馬界朋友陪跑，他也一再提醒同學，「有夢不要只放在心裡」。

邵敬一不斷奔跑。 圖/邵敬一提供
邵敬一不斷奔跑。 圖/邵敬一提供

「台灣最能跑的胖子」在馬場上常被稱為「神人」，邵敬一說，重點是第二個字，不要覺得自己是「神」，而忘了自己其實是「人」，跑步是要讓身體健康，他再一次強調自己的哲學，「為了明天，要留一點點」。

跳島馬拉松才順利完成，邵敬一又在忙著十月十五日的烏來馬，他說，烏來太美了，有美食、瀑步、秘境，邵敬一說，這個路徑會是大家不曾領略過的烏來，「只要參加，一定可以完賽」。

邵敬一說起跳島馬拉松的賽事時，每天跑者在跑，他的一顆心總是懸著，「壓力真的很大」，這位馬拉松的瘋狂愛好者，正計畫2025年初要辦環台馬拉松，預計19天環島一周，似乎又忘了舉辦每場賽事時的壓力，他會告訴你說，管他的，「世事無常，活在當下吧」！

邵敬一與其他跑者合影。 圖/邵敬一提供
邵敬一與其他跑者合影。 圖/邵敬一提供

邵敬一與其他跑者合影。 圖/邵敬一提供
邵敬一與其他跑者合影。 圖/邵敬一提供

邵敬一：有夢不要只放在心裡。 圖/邵敬一提供
邵敬一：有夢不要只放在心裡。 圖/邵敬一提供

邵敬一完成跳島777比賽挑戰。 圖/邵敬一提供
邵敬一完成跳島777比賽挑戰。 圖/邵敬一提供

邵敬一完成跳島777比賽挑戰。 圖/邵敬一提供
邵敬一完成跳島777比賽挑戰。 圖/邵敬一提供

烏來 澎湖 馬祖 小琉球 跳島777

相關新聞

跳島777／「台灣最能跑的胖子」 邵敬一：有夢就出發吧 不要只放在心裡

2023台灣777跳島馬拉松賽事詳情 他從2006年完成人生第一場初馬，到現在已經跑了800多場馬拉松，這位被稱為「台灣最能跑的胖子」，最近才辦完「777台灣跳島拉松」，七天的時間被台灣外島及離島的

最速會計師！ 30 歲英國全職會計師百米飆 9 秒 93

6/16 在奧地利格拉茲（Graz）所舉行的《Horst Mandl Memorial》比賽中，自稱「最速會計師」的 Eugene Amo-Dadzie 以 9 秒93 的成績證明了他所說，這成績更讓他成為今年歐洲最速百米跑者、更登上英國百米歷代第四傑，並且這也是英國歷史第六快的成績。

焦點人物／極地到沙漠85度的溫差 陳彥博僅靠兩個月調適

在今年二月時，台灣超馬好手陳彥博，時隔十年之後，再次踏上加拿大育空極地 700km 不休息橫越賽的旅途，以 10 天 6 小時 4 分鐘拿下第三名的佳績！他在賽後兩個月又立即飛往摩洛哥，參加撒哈拉沙漠 250km 超級馬拉松。在短短的兩個月從零下 30-40 度的極地瞬間轉換到 45 度的沙漠高溫，這過程中彥博是怎麼調整的，又有發生什麼有趣的故事呢！？

跳島777／Day8是光榮的歡慶時刻 天堂跑友帶來神奇巧合

2023台灣777跳島馬拉松賽事詳情 歴經7天的嚴峻的全馬考驗，時間來到了第8天，狂歡慶賀的光榮時刻。在這七天裡，我們見證了人與人之間最珍貴的情誼，其中涵蓋跑者之間的互相扶持、陪伴、照顧，直到終點；

2024年東京馬拉松3月3日開跑 免PCR還降報名費

日本東京馬拉松基金會今天宣布，2024年東京馬拉松將於3月3日舉辦，跑者人數上限維持3萬8000人，今年8月14日起接受...

水陸兩棲的跑者夏天玩什麼? 來划龍舟吧！

「奪標手好酷，聽說可以報名參加，我想當奪標手。」2012年春日某天下午，Rainbow突然賊笑賊笑的看著我說。「什麼奪標手？幹嘛這樣看著我。」我說。「就是龍舟比賽的奪標手阿」她說。為了滿足她賊笑賊笑的夢想，開啟連續12年(光陰似箭...)，「每到端午就划龍舟」的日常。一開始什麼都不會，從調查龍舟是什麼活動，如何報名，需要多少人，有什麼角色，怎麼練習，完全沒有概念。好不容易查到了，原來一隊滿船是21個人，為了可以練習，每次還一定要號召15個人才能下水。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦