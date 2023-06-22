跳島777／「台灣最能跑的胖子」 邵敬一：有夢就出發吧 不要只放在心裡

2023台灣777跳島馬拉松賽事詳情

他從2006年完成人生第一場初馬，到現在已經跑了800多場馬拉松，這位被稱為「台灣最能跑的胖子」，最近才辦完「777台灣跳島拉松」，七天的時間被台灣外島及離島的嬌陽曬到黝黑，體重還是三位數、依然挺著大肚子，邵敬一說，自己從35歲跑到現在53歲，「有夢，就出發吧」！

777跳島馬拉松參賽的選手，需要在七天內跑完蘭嶼、綠島、大鵬灣、小琉球、金門、澎湖及馬祖七場馬拉松，本次已經是第三屆，邵敬一是活動創辦人。他說，離島的交通需要坐船或飛機，大隊人馬移動很不好安排，「尤其是馬祖，受到天候及機場的限制最大」，會辦在很熱的六月，是因為此時是外島最美的風光，澎湖還有花火節，碧海藍天，「可以親眼看到台灣的美」。

邵敬一參與馬拉松賽事。 圖/邵敬一提供

參賽跑者要連續七天，每天跑42.195公里，對體能是極大挑戰，如果一場就拚盡所有氣力，那就不會有下一場，邵敬一說，「為了明天，要留一點點」。他說，跑步過程中，要能夠享受孤獨、要學會與自己對話，他還提醒所有的跑者，「不是在拚老命」。

跳島馬拉松完賽晚宴上，邵敬一特別頒發完賽獎牌給兩位沒來的跑友，一位在大陸、一位住花蓮，兩人日前因病過世，這屆賽事中，領跑者每天都會帶著兩人照片同跑，邵敬一在頒發完賽獎牌時，哽咽到說不出話，受獎者兒子代父親上台，「感謝大家帶著我爸全程參賽」。邵敬一勉強擠出兩句：「愛要及時，圓夢趁早」，這位大肚鐵漢藏不住的淚水，感動所有與會者。

邵敬一的本職是高中數學老師，每年五月都會帶著即將畢業的高三生來趟「強行遠足」，他說這是復刻日本高中的一項活動，讓同學們即使用走的，也能完成人生第一場馬拉松，邵老師說，現在小孩比較不敢，但一定要勇敢踏出第一步，邵敬一會透過自己的人脈，號召馬界朋友陪跑，他也一再提醒同學，「有夢不要只放在心裡」。

邵敬一不斷奔跑。 圖/邵敬一提供

「台灣最能跑的胖子」在馬場上常被稱為「神人」，邵敬一說，重點是第二個字，不要覺得自己是「神」，而忘了自己其實是「人」，跑步是要讓身體健康，他再一次強調自己的哲學，「為了明天，要留一點點」。

跳島馬拉松才順利完成，邵敬一又在忙著十月十五日的烏來馬，他說，烏來太美了，有美食、瀑步、秘境，邵敬一說，這個路徑會是大家不曾領略過的烏來，「只要參加，一定可以完賽」。

邵敬一說起跳島馬拉松的賽事時，每天跑者在跑，他的一顆心總是懸著，「壓力真的很大」，這位馬拉松的瘋狂愛好者，正計畫2025年初要辦環台馬拉松，預計19天環島一周，似乎又忘了舉辦每場賽事時的壓力，他會告訴你說，管他的，「世事無常，活在當下吧」！

邵敬一與其他跑者合影。 圖/邵敬一提供

邵敬一與其他跑者合影。 圖/邵敬一提供

邵敬一：有夢不要只放在心裡。 圖/邵敬一提供

邵敬一完成跳島777比賽挑戰。 圖/邵敬一提供