最速會計師！ 30 歲英國全職會計師百米飆 9 秒 93

6/16 在奧地利格拉茲(Graz)所舉行的《Horst Mandl Memorial》比賽中,自稱「最速會計師」的 Eugene Amo-Dadzie 以 9 秒93 的成績證明了他所說,這成績更讓他成為今年歐洲最速百米跑者、更登上英國百米歷代第四傑,並且這也是英國歷史第六快的成績。

賽後的週末,他一早就聽到了敲門聲,剛睡醒的他打開房門,迎接他的是英國反興奮劑官員,他興奮表示:「我看到他們向我出示證件時感到相當興奮,他們站在我家門口,要求我提供尿液樣本,這無疑是一種對我成就的認可!因為他們並不會測試跑 10 秒8 的人,如果我想成為一名職業運動員,這就是隨之而來的。」

Eugene Amo-Dadzie 或許你沒聽過他的名子,但他開始參加田徑故事卻相當有趣,在 2018 年夏天,當時他與朋友一同在倫敦踢足球,偶然間發現了當地的田徑比賽,當時他們看到了 100m 的比賽,他的朋友向他說:「我覺得你穿上釘鞋能夠打敗這些人,你以前為什麼不好好嘗試一下呢?」Eugene 心裡其實也沒有答案,他從未參加跑步俱樂部、未有過正式的訓練,但他的成績一直以來很快,他在中學時代表學校參賽時就跑出過 11 秒3 的成績,來到大學後也因為課業與學生生活將田徑運動給排除,也正是朋友的一席話,讓他決定嘗試看看。2019 年這年他 26 歲,加入了 Woodford Green 田徑俱樂部開始接受正規的訓練,一年後,他成功的跑進了英國錦標賽半決賽!而且對手是奧運選手 Adam Gemili 與 Harry Aikines-Aryeetey,那年首秀賽季他創下個人最佳的 10 秒93 接著在 2021 年再次突破自己的最佳來到 10 秒20,2022 年跑進 10 秒05!逐年進步。

幾乎沒有人能預料到週五的《Horst Mandl Memorial》上會發生什麼事,我想就連 Eugene Amo-Dadzie 自己本都沒有想過,他回憶起當時的情況,說道:「我起步的反應非常好,這是一個好的開始,然後就像是鬆不開油門一樣,直立奔跑後,我真的感覺自己像在飛翔一樣。」隨著視線望向計時鐘,看到時間停在了 9 開頭,Eugene 表示:「我整個人都瘋了!真的上帝保佑!未來我還能再多跑幾次 10 秒內,但這是我首次突破 10 秒大關,這真是我生命中最美好的日子!」

Watch 30-year-old Eugene Amo-Dadzie 🇬🇧 storm to a PB of 9.93s (0.1) over 100m in Graz!



Officially the world's fastest accountant. ✅

Started sprinting officially in 2019.✅

4th fastest man ever from Britain.✅ pic.twitter.com/Nbe4Y66iIj