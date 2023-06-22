最速會計師！ 30 歲英國全職會計師百米飆 9 秒 93

圖/Runner's World

6/16 在奧地利格拉茲（Graz）所舉行的《Horst Mandl Memorial》比賽中，自稱「最速會計師」的 Eugene Amo-Dadzie 以 9 秒93 的成績證明了他所說，這成績更讓他成為今年歐洲最速百米跑者、更登上英國百米歷代第四傑，並且這也是英國歷史第六快的成績。

圖/pulsesports

賽後的週末，他一早就聽到了敲門聲，剛睡醒的他打開房門，迎接他的是英國反興奮劑官員，他興奮表示：「我看到他們向我出示證件時感到相當興奮，他們站在我家門口，要求我提供尿液樣本，這無疑是一種對我成就的認可！因為他們並不會測試跑 10 秒8 的人，如果我想成為一名職業運動員，這就是隨之而來的。」

英國短跑史上的「大齡新人」

Eugene Amo-Dadzie 或許你沒聽過他的名子，但他開始參加田徑故事卻相當有趣，在 2018 年夏天，當時他與朋友一同在倫敦踢足球，偶然間發現了當地的田徑比賽，當時他們看到了 100m 的比賽，他的朋友向他說：「我覺得你穿上釘鞋能夠打敗這些人，你以前為什麼不好好嘗試一下呢？」Eugene 心裡其實也沒有答案，他從未參加跑步俱樂部、未有過正式的訓練，但他的成績一直以來很快，他在中學時代表學校參賽時就跑出過 11 秒3 的成績，來到大學後也因為課業與學生生活將田徑運動給排除，也正是朋友的一席話，讓他決定嘗試看看。2019 年這年他 26 歲，加入了 Woodford Green 田徑俱樂部開始接受正規的訓練，一年後，他成功的跑進了英國錦標賽半決賽！而且對手是奧運選手 Adam Gemili 與 Harry Aikines-Aryeetey，那年首秀賽季他創下個人最佳的 10 秒93 接著在 2021 年再次突破自己的最佳來到 10 秒20，2022 年跑進 10 秒05！逐年進步。

奧地利格拉茲一戰成名狂飆 9 秒93

幾乎沒有人能預料到週五的《Horst Mandl Memorial》上會發生什麼事，我想就連 Eugene Amo-Dadzie 自己本都沒有想過，他回憶起當時的情況，說道：「我起步的反應非常好，這是一個好的開始，然後就像是鬆不開油門一樣，直立奔跑後，我真的感覺自己像在飛翔一樣。」隨著視線望向計時鐘，看到時間停在了 9 開頭，Eugene 表示：「我整個人都瘋了！真的上帝保佑！未來我還能再多跑幾次 10 秒內，但這是我首次突破 10 秒大關，這真是我生命中最美好的日子！」

Watch 30-year-old Eugene Amo-Dadzie 🇬🇧 storm to a PB of 9.93s (0.1) over 100m in Graz!



Officially the world's fastest accountant. ✅

Started sprinting officially in 2019.✅

4th fastest man ever from Britain.✅ pic.twitter.com/Nbe4Y66iIj — Oluwadare (@Track_Gazette) June 16, 2023

然而，默默無聞的 30 歲大齡選手突然就跑進 10 秒內，許多人都對他的表現難以置信，並有的人開始攻擊他一定是吃禁藥、打針等惡意言論，但 Eugene 卻沒有被這些批評打敗，相反的他很享受能夠加入頂級職業運動員的反興奮劑行蹤規則中。他說道：「總是有人對人們取得的偉大成就抱持懷疑，但如果你知道我的故事並且長期關注我，那這些表現就說得通了，我是 “乾淨運動” 的支持者，我非常歡迎英國反興奮劑組織（Ukad）敲響我的大門，因為我的妻子會告訴你們，當他們第一次敲響我的門時我有多興奮。」

大器晚成！如果 Eugene 更早接觸田徑會有不同嗎？

圖/Getty

隨著他成績不斷的突破，越來越多人對他抱有疑問，那就是如果他在更早之前認真的對待田徑，那麼他現在會取得什麼樣的成就？ Eugene 不假思索的回答：「不，我覺得我在正確的時間進入了這項運動，我當時的頭腦讓我能夠用更明智的方式去駕馭這件事；我很高興我能夠有一個不同的故事，我有時仍然會稱自己為『碰巧在田徑工作的會計師』。」他接著說道：「我想做的就是向人們展示，無論他們有什麼熱情，無論是賽道還是生活，都要去爭取，生活在現實中，有時候你會認為自己沒有足夠的時間，但我在這裡只是為了證明你們都可以為自己的夢想而努力。

責任編輯：Ian

資料來源：AW、BBC、Twitter

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