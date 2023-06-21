跳島777／Day8是光榮的歡慶時刻 天堂跑友帶來神奇巧合

2023台灣777跳島馬拉松賽事詳情

歴經7天的嚴峻的全馬考驗，時間來到了第8天，狂歡慶賀的光榮時刻。在這七天裡，我們見證了人與人之間最珍貴的情誼，其中涵蓋跑者之間的互相扶持、陪伴、照顧，直到終點；大會志工對跑者不辭辛勞的服務、在乎、關心的真摯情誼。最後則是所有贊助單位的支持與跑者一同向前的情誼，充沛的物資、人力，再再只想提供跑者最好的應援！

慶功宴當天，主辦人邵敬一老師，一開頭便介紹了「七七七跳島馬拉松」的緣起，活動發想來自「環台跑者圓夢計畫」其一的李曉波先生，在跟邵老師聊天時，提起自己有參與過「世界七七七馬拉松」，起點是南極洲，沿著七大洲的一個大型馬拉松。邵老師這麼說：台灣有6個主要離島，再加上台灣本島，也可以辦「七七七」。

這個發想成就這三屆的七七七跳島馬拉松。開啟邵老師這個idea的李曉波先生，因疫情解封，終於可以參與第三屆的「七七七」。賽事過程中，他被主辦方的精心策劃與設想周到的安排所感動，他希望透過這樣獨特的賽事，讓更多的人體驗到台灣的秀麗風情、人文溫良、志工精神的偉大，及跑步運動的純粹魅力。在慶功宴的現場，李先生當即宣布，新加坡「勵基金」承諾投入500萬台幣，在未來五年支持「臺灣環島跑者聯盟協會」繼續舉辦相關活動，實踐「用運動改變人生，用生命影響生命」。

新加坡「勵基金Li Foundation」是李曉波先生於2020年在新加坡創立的家族慈善基金會。「勵」，寓意著基金會的信念：「鼓舞人心、影響生命」。在過去的3年裡，勵基金一直專注在社會影響力投資和推動社會及企業的可持續發展，重點關注涵蓋了兒童早期教育研究、青年社區領導力培訓以及社區養老等議題。

身為業餘馬拉松跑者，李曉波堅信「運動有改變人生的力量」。透過「勵基金」，他與新加坡體育局聯合舉辦了青少年體育活動系列的賽事，吸引了眾多來自貧困家庭的青少年參與。此外，李曉波先生也是「Inspiring Asia 感動亞洲公益紀錄片電影節」的發起人與推動者。新加坡總統就曾表彰李曉波先生與「勵基金」服務社群、回饋社會的善舉。

接著，當然要介紹本屆重要的贊助單位，若沒有他們的大力支持，就沒有這樣圓滿的成果。大會特別準備了感謝狀，來對贊助單位致上深深謝意。

艾新銳創業顧問，是協助企業數位轉型的專家，蘭嶼站的贊助商，創辦人李吉仁教授更是跑者之一，成功完成險峻坡度與炙熱的挑戰。

台灣開廣董事長暨「開廣飛跑盃超級馬拉松」創辦人 蔡晉暉先生，則是綠島站的贊助單位，蔡晉暉先生個人則以超強耐力，成功完成連續7天全馬的挑戰。其贊助的「MePro原戰力」則成了本屆跑者補充運動時身體所需營養的最佳補給。

岱宇國際，全台灣最大的家用健身器材出口廠商，是大鵬灣站的贊助單位，他們創新的電動輔助自行車，在大雨中與選手們一起前行，推廣運動與無碳交通，與大家一起展現我們愛護地球的決心。

陳兆龍先生，是台灣擁有最多會員人數(2萬5千人)的博克多跑步銀行創辦人，原本規劃要參與後四天的賽事，但遺憾地因身體因素無法如期。除了贊助小琉球單島外，在慶功宴上還加碼提供每位跑者一雙「累積奇蹟」襪。他說：「大家常說跑步只有累積沒有奇蹟，希望大家透過的平日的累積都能發生奇蹟！」

玉膳坊-頂級現煮現送月子餐 孟憲鎧董事長，不但是金門站的贊助單位，也是本站的跑者之一。孟憲鎧董事長此行與跑者相處愉快，留下許多美好回憶，並於會後開心地承諾往後也會繼續支持體育賽事。

專業儀器搭配專業物理治療師，澎湖站的贊助單位「INDIBA」與物理治療師的服務單位「生生優動」，兩相搭配，是選手每天在跑步挑戰後，最好的放鬆與修護聖品。兩個贊助單位，都不吝嗇地將最好最優質的服務，提供給本屆跑者！

將本屆的賽事變得更加有意義的贊助單位-「康軒文教」李萬吉董事長，積極發起蘭嶼與綠島的贈書活動。將康軒出版圖書挹注給偏鄉小朋友，希望偏鄉孩子也能享有與都市孩子一樣的教育資源。

本次的七七七跳島馬拉松背後則是有個很感人的故事，魏舒潔與許進賢兩位跑者代表都是「環台跑者圓夢計畫」的參與者，兩位原本都要報名本屆的跳島馬拉松活動。但令人遺憾的是，兩位跑友皆在賽事開始前，因病過世。大會為彌補這樣遺憾，所以這7天，都由二位參與過「環台跑者圓夢計畫」的好友，帶著他們的照片，用雙腳帶領他們一起完成每天的賽事。中間的過程，滿是的思念憶起的是他們一起跑過的真摯情誼。

在馬祖站巧合的事情發生了，原本帶著魏舒潔照片的跑者，到中途不小心遺失，照片被後面跟上的跑者撿起，而撿到照片的這位跑者，在七七七跳島的編號，竟與魏舒潔當年在環台時的跑者編號一模一樣，都是「35」號。我們深信，在這樣的七天活動中，有兩位跑友在天堂保佑著大家，讓大夥能夠一路平安順利。想必兩位天使跑友在天堂裡，也正做著他們生前喜歡的事情-開心地奔跑著！

在慶功宴上，大會將重達四公斤的完賽獎牌，一一頒發給52位完賽跑者，每個獎牌上，有代表七個島的吉祥動物徽章，以及選手名字的雷雕。客製化的心意，代表主辦單位對每位跑者的用心和最大致意。搭配貼心伴手禮，「王大夫一條根」與「西雅圖頂級咖啡」的優質產品。跑者與志工們無一不開心地領取這些厚禮，這可謂是他們的行李中甜蜜的重量！

此外，第三屆七七七跳島馬拉松，還有個先進的數位徽章，是由上市上櫃500多個品牌所選擇使用，在全台落地超過5,000家實體門市的「波波錢包」。專為這場賽事所發行的「NFT」讓每位參賽選手與全程服務的志工，都可獲得此「七七專屬NFT」，擁有了這個徽章，可享有優先報名協會所有賽事的權力，尤其是屆屆秒殺的「環台跑者圓夢計畫」與「七七七跳島馬拉松」，我們下屆見！