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2024年東京馬拉松3月3日開跑 免PCR還降報名費
日本東京馬拉松基金會今天宣布，2024年東京馬拉松將於3月3日舉辦，跑者人數上限維持3萬8000人，今年8月14日起接受一般跑者報名。由於不須再進行PCR篩檢，報名費也隨之降價。
日本產經新聞報導，從2024年東京馬拉松（簡稱東馬）開始，海外跑者將以美元支付報名費，2024年報名費為160美元（約新台幣4950元）。日本境內報名費為1萬6500日圓（約新台幣3600元）。
讀賣新聞報導，由於主辦單位不會再要求跑者事前接受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）的病毒篩檢，東馬將恢復疫情前營運狀態。也因為不用支付PCR採檢費用，所以2024年東馬報名費降價6800日圓為1萬6500日圓。
朝日新聞報導，一般跑者可在8月14日至25日報名，如果報名人數過多將進行抽籤。
主辦單位表示，2024年東馬路線跟過去一樣，從東京都廳前出發後經過淺草雷門及東京鐵塔等知名景點附近，最後抵達位於東京車站前的終點。
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