水陸兩棲的跑者夏天玩什麼? 來划龍舟吧！

「奪標手好酷，聽說可以報名參加，我想當奪標手。」2012年春日某天下午，Rainbow突然賊笑賊笑的看著我說。「什麼奪標手？幹嘛這樣看著我。」我說。「就是龍舟比賽的奪標手阿」她說。為了滿足她賊笑賊笑的夢想，開啟連續12年(光陰似箭...)，「每到端午就划龍舟」的日常。一開始什麼都不會，從調查龍舟是什麼活動，如何報名，需要多少人，有什麼角色，怎麼練習，完全沒有概念。好不容易查到了，原來一隊滿船是21個人，為了可以練習，每次還一定要號召15個人才能下水。

「旋轉，跳躍，我閉著眼。」

當可以開始下水練習的時候，一出發就瘋狂轉圈，才發現原來划龍舟「眉角」這麼多，不是全部的人一直划就可以前進，還要有舵手掌握方向。而沒有舵手就像失去方向盤的Lamborghini跑車，駕駛再怎麼有經驗，0-100M加速多快，也無法帶領車子到達想去的地方。心想，這個活動怎麼這麼難，一群社會人士組成的雜牌軍，應該連完賽都有問題。比賽的時候，幸好大會提供有經驗的教練可以讓隊伍申請擔任公舵，拯救了眼神迷茫的我們。當標旗被拋向空中，畫出一個完美的弧線落入水中，豔陽天從龍頭上反射的陽光，也在隊員們汗水落下的同時，映出一道道七彩的光譜，也讓第一次的比賽順利完成。這時，熱血聯盟龍舟隊正式成軍。接著幾年，龍舟竟自然而然地為每一年的夏天開場。也成為了喜歡的生活方式，充滿自由、美麗的人事物，並且跟這個社會、這個地球有所連結。

但隨著每年參與龍舟的隊伍越來越多，越來越專業，因了解到一艘船不能沒有屬於自己的舵手，繼而跟隊友參加舵手研訓營。當完訓歸隊，這時終於有屬於自己的舵手，也更完整了每年的夏日暖場體驗。

雖然剛開始，一群要好的朋友熱衷龍舟活動一起參與了幾年，但熟識的朋友們漸漸離隊，募集團員成為一項最大的危機，每年便開始到處從四面八方詢問募集團隊的成員，這不是一件簡單的事，除了僅存的少數隊員，每年還需要陌生的募集近20多位新成員。每次快到報名截止日才募集完成。這時，才漸漸發現，很多人其實跟我當初一樣不知道有龍舟活動可以參與，得知之後，都很開心可以參與，其中，有些人想當槳手，有些人想當鼓手，有些人想當奪標手，每個角色都有支持的人。

「青春裡的夏天，身上灑落著汗水，卻也是回憶裡最美好的曾經」

雖然許多成員只有參加一年，但每年跟著帶著新隊員在短暫的一個月期間，同心協力，一起朝共同的目標努力，無論成功與否，奮力練習，在通過終點的那一剎那，彷彿得到救贖，充滿感激，同時也有經歷一場驚心動魄比賽的震驚感，接著隊員們相視而笑，也變成龍舟活動中最讓人感動的一部分。

透過一點小小力量，每年號召新朋友參加這個活動，希望讓每一年的隊員們在這一個月的體驗中，結交新朋友，換到革命情感，在忙碌的生活中，夏日相簿上，增加值得回憶的一頁。

「我們的夢想都能夠被實現，只要我們有勇氣去追求它。」

今年，依舊有著許多新成員加入隊伍中，奮力的朝共同的目標熱血奮鬥。不同的是，今年第一次募集兩艘大龍舟一同參與比賽，今年第一次有隊員入圍龍舟之星選拔，我們帥氣的 長腿韓系奪標手 張秀滿外表秀氣的她，留著帥氣的耳上短髮，擁有3C達人、保險理財諮詢、活動海報設計、個人工作室展間規劃、影片剪輯（側錄、花絮、MV)、形象穿搭管理（彩妝、保養、整體造型）等多項技能的她，面對人總是露出靦腆的笑臉。問她怎麼會參加龍舟比賽，想報名龍舟之星，她微笑著說「大學時期開始划龍舟，從廈門划到台灣，划龍舟真的是太酷啦！希望把這個活動分享給更多人知道」。也希望透過你的小小力量，募集一個鼓勵，幫助她成為龍舟之星完成大大的夢想。

點擊我想鼓勵