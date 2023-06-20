賽事心得／巴黎馬拉松 跑吧！沈浸在巴黎的浪漫中

接近終點前的賽道上滿滿人群，根本就是嘉年華

如果想來場國外的馬拉松，巴黎馬拉松會是一個不錯的選擇。

巴黎馬拉松是世界上數一數二的大型馬拉松，有五萬多人參加。這一場是需要繳交醫生蓋章的健康證明，且特別的是可以選擇自己的起跑時間，依照可以完賽的時間，選擇不同區段的起跑時間，自行進場起跑，而且不需繳交賽事的成績證明。

我個人私心愛上這馬拉松，除了是配速員的發源地之外，會在號碼布上寫上你的名字並印上國旗。路線特色是在繞著小巴黎奔跑。從香榭大道出發後，沿著塞納河畔經過各個博物館、景點，像是羅浮宮、歌劇院、巴黎鐵塔。這賽事是IAAF金標賽事，也曾是WMM第六大馬拉松的候選名單。巴黎馬拉松與其他馬拉松不同的是最先推動環境保護及性別平等，直到現在還是持續進行。

原本我選擇最後一梯次4.5小時的完賽時間出發，但想著想早點出發爭取更多的跑步時間，又想一路玩跑前進的想法，所以Expo報到就將時間更改了成4小時完賽，當然除了報到之外，也有許多好逛的，但等後續有機會寫一篇報到的文章再說了。

報到是使用CODE，iphone是可以存在錢包APP裡面叫出，其他的手機則會有官方寄送圖片，報到時叫出。

當天雖然已經有分時段進場，但地鐵站及地鐵上還是擠滿跑者，還好班次很密集，不會影響前往起點凱旋門的時間。 天氣沒有前一次的豔陽高照，氣溫九度的陰天帶點風，這可是跑步的好天氣呀！只能說得到馬拉松之神眷顧，起跑區域依然是鐵柵欄圍起管制，進入起跑區的管制口則會有工作人員看你的號碼布上標示的時間放行。

依完賽時間分區進入

進入管制區前的號碼布檢查

等待區內是開放式的廁所，男生小便是圓柱狀站體，另一種則是台灣流動廁所樣式，但是門板只遮中間，頭跟腳是看的到的。起跑前的暖身拉筋真的比較難，但短跑暖身的空間很足夠，畢竟是香榭大道（笑。這次是倒數第三梯次起跑，與上次的最後一梯次有明顯差異的是人數，及周遭除了你是少數黃皮膚之外，大多都是黑及白。再來就是人員集中後，最後一段的香榭大道還有足足五十公尺長的空間，我想會塞滿整個大道的應該是最後一梯次，人山人海的香榭大道。

廁所平均分散在管制區裡，灰色是男生用的，紅色是坐式，男女皆可用，沿途也有流動式廁所

這次的起跑沒有上次的陌生及緊張感，多的是細細品嚐曾經跑過的景色，穩穩踏著五分速前進。陰天帶點涼風輕撫，跑在巴黎特有的石頭街道，巴黎馬拉松的賽道有分三種類型：街道石子路、森林柏油路、塞納河旁地下車道。跑在街道上是體驗熱鬧，人群夾道的熱情打氣，又或是欣賞景點，讓這賽道不無聊。如果你怕枯燥乏味，至少在前十公里一點都不孤單，兩側的人群、樂團及贊助團體，讓你不知不覺跑完。雖然這麼說，但我也是最後兩個月才開始練跑（臨時抱佛腳）。

起跑前幾乎看不到亞洲人

這沿途私人補給較少，官方補給則是中規中矩，水、香蕉及磅蛋糕（神奇的補給），因為跑的沒有很快，沒有看到上次水分含量多的香吉士。另外水的部分，歐洲都是硬水，上次的經驗是喝多很膩，影響我跑步的心情，索性這次準備電解錠，在補給站取了水瓶後放入，就當運動飲料蓋過硬水特有的味道口感，水也因為氣溫的關係也是沁涼的溫度，適合跑者飲用，所以這次總算是有好好享受跑步。

工作人員都很貼心的部分旋開蓋子，方便跑者飲用

官方水的補給是提供小寶特瓶，讓我想到在台灣賽事一直都很有爭議的環保議題，在這場賽事沒有人用環保杯，有興趣的可以去看巴黎馬拉松的官網，他有一系列的規劃及友善環境計畫。其實也包括寄物部分，台灣強制使用需要自己額外購買的路協包，號稱環保永續，巴黎馬則是發了路跑小包包，及寄物包包款式的不限制， 如果台灣要好好走入國際，要以人為出發點啊。

有大量的垃圾桶供跑者丟，上面有靶心，引導丟的人。且EXPO也有在準備這種互動遊戲

傳說中的回收車，另外黑人跑者背的就是這次官方發的路跑包包

路線街景的景點都成為我跑步的能量，啊！羅浮宮，啊！歌劇院，現在回味起來還是滿滿的興奮感，沿途的加油人群、鼓隊敲擊著磅礴的鼓聲、還有樂團不間斷的演唱，讓我置身其中的享受著跑步。其中振奮的是消防隊年輕男女的Allez（音同“阿勒”）要喝聲，誇張的往前手勢，配上多台的消防車噴霧撒水降溫，印象超深。

沿途都是樂團、樂隊，DJ及鼓隊，我還以為我來到了音樂馬拉松，哈哈

烏克蘭的加油團隊

另外就是揮動烏克蘭國旗的人群熱情加油，相同國情的我秉持惺惺相惜，靠近相互打氣，願戰爭早點結束，Peace。賽道另一個特色則是塞納河旁的地下車道，是電音派對的主題，有DJ混著快節奏的音樂，搭配著夜店專屬的螢光燈管延綿幾公里，氛圍感十足，不足的是有巴黎特有的味道-尿騷味，在某些位置飄出。另外每五公里有巨型拱門迎接你通過，賽道一路上其實是上上下下有高低差，尤其是路線圖的兩端。所以對於初階者需要練一點肌耐力，跑起來才會輕鬆一點。

有明顯的上下坡，所以初馬的人需要練一下肌耐力

經過了最後一個景點-捍衛任務4的場景-夏樂宮，這時間已經下午三點左右，街道持續包場，這種爽度真的會讓我會有再次參加的動力。這賽道最棒的是終點前兩公里，街道兩旁大量的加油人群還有住戶，配上馬拉松名曲YMCA，根本就是在辦嘉年華。刻意的放慢腳步，享受這夾道歡迎的氛圍。

轉入終點剩下125公尺，這裡的氣氛來到最高潮。兩側觀眾用手敲打著廣告版狂叫Allez，看著終點拱門接近，遠方則是凱旋門映襯。啊！終於完成巴黎馬拉松，經過終點轉身鞠躬，謝謝工作人員的幫忙、巴黎人民的包容、合適跑步的天氣、滿滿的景點導覽及努力不懈的我。

終點前兩旁加油的人，奮力敲打廣告板的聲音

除了獎牌是工作人員發之外，其他補幾、完賽衣都是在順路自己取，連寄物的取物也是同條路上，出口也有攤販，可以準備些錢，在你完成一場馬拉松過後，來場自我補給吧。

巴黎馬拉松很值得再次參加，雖然我已經跑了兩次。跑完可以導覽十幾個景點，超級划算。

來與草間彌生合照一張

當然也要跟勝利女生來一張