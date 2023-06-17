【話題】破紀錄！丹麥新手老爸 Simonsen 寫推嬰兒車最速半程馬拉松 68 分 04 秒
來自丹麥的長跑好手 Jacob Simonsen，這位新手老爸推著嬰兒車上頭坐著他 1 歲的兒子 Viggo ；兩人一同參加了丹麥奧胡斯市（Aarhus）半程馬拉松，並且在比賽中跑出驚人的 68 分 04 秒。這位年僅 28 歲的新手爸爸以壓倒性的優勢超越了先前的紀錄，整個賽程平均時速接近 19 公里，平均配速是驚人的 3:13/km，Jacob Simonsen 已經是丹麥知名的長跑選手，他在今年的哥本哈根馬拉松（Copenhagen Marathon）以 2:14:46 奪下總排第 9 名，國內第 1 名的佳績；除此，他還曾在 2019 、2023 年代表丹麥出征世界越野錦標賽。 在比賽前，Simonsen 接受記者採訪時說道：「我不太習慣推著嬰兒車跑步，不過我覺得這會是一個有趣的挑戰，可以跟我的孩子共同來體驗。」不過，他表示最擔心的還是他的兒子（Viggo），深怕他在比賽時被吵醒是否會感到不滿而哭鬧；所幸，事情進展得相當順利，Simonsen 開心說道：「Viggo 在整場比賽當中都表現得相當出色！他似乎繼承了我冒險的精神及對跑步的熱愛。」
通常，推嬰兒車的選手都會從後方出發，但為了確保 Simonsen 能夠創下紀錄，賽事主辦方將他安排到了前面的位置，還有一位專屬的攝影師，負責幫他拍攝影片紀錄以證明這個創舉的真實性，這也是金氏世界紀錄的要求之一。最終，他推著嬰兒車仍以 68 分 04 秒通過終點獲得第五名，僅落後冠軍 Omar Hassan 約一分半鐘的時間，後著 Hassan 則是以 66 分 31 秒勝出。延伸閱讀：【話題】最速嬰兒車老爸！佛羅里達跑者推嬰車創下一英里最速世界紀錄【話題】「七寶爸」Kempel 再推五胞胎寫下半程馬拉松金氏世界紀錄！以 2 小時 19 分完賽！【話題】推著五胞胎完成一場馬拉松！七寶爸 Kempel 打破金氏世界紀錄責任編輯：Ian新聞來源：RunningMagazine
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