【話題】破紀錄！丹麥新手老爸 Simonsen 寫推嬰兒車最速半程馬拉松 68 分 04 秒

來自丹麥的長跑好手 Jacob Simonsen，這位新手老爸推著嬰兒車上頭坐著他 1 歲的兒子 Viggo ；兩人一同參加了丹麥奧胡斯市（Aarhus）半程馬拉松，並且在比賽中跑出驚人的 68 分 04 秒。 圖/@jacobssimonsen IG這位年僅 28 歲的新手爸爸以壓倒性的優勢超越了先前的紀錄，整個賽程平均時速接近 19 公里，平均配速是驚人的 3:13/km，Jacob Simonsen 已經是丹麥知名的長跑選手，他在今年的哥本哈根馬拉松（Copenhagen Marathon）以 2:14:46 奪下總排第 9 名，國內第 1 名的佳績；除此，他還曾在 2019 、2023 年代表丹麥出征世界越野錦標賽。 圖/@jacobssimonsen IG在比賽前，Simonsen 接受記者採訪時說道：「我不太習慣推著嬰兒車跑步，不過我覺得這會是一個有趣的挑戰，可以跟我的孩子共同來體驗。」不過，他表示最擔心的還是他的兒子（Viggo），深怕他在比賽時被吵醒是否會感到不滿而哭鬧；所幸，事情進展得相當順利，Simonsen 開心說道：「Viggo 在整場比賽當中都表現得相當出色！他似乎繼承了我冒險的精神及對跑步的熱愛。」