第21回利尻島一周悠遊覧人G(2023)。限時10小時的繞島超馬

身為跑馬人，生日必須傻一次朋友問說怎麼會想跑去利尻跑馬拉松，好啦~就是很單純想完成生日馬的願望。加上今年又遇上難得生日落在周日，生日當天跑隻馬的願望就更近一步了。但身為一個完全不耐熱的晴女，6月想要在

2023-06-17 10:57