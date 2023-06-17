第21回利尻島一周悠遊覧人G(2023)。限時10小時的繞島超馬
身為跑馬人，生日必須傻一次朋友問說怎麼會想跑去利尻跑馬拉松，好啦~就是很單純想完成生日馬的願望。加上今年又遇上難得生日落在周日，生日當天跑隻馬的願望就更近一步了。但身為一個完全不耐熱的晴女，6月想要在台灣跑生日馬根本是找死的行為，可能還會直接中暑棄賽。思來想去也只能往北海道找，至少涼一點點，所以年初就打開自己整理的日本賽事表，開始選要哪場賽事啦。但今年6/4當天也只有千歲 JAL 國際馬拉松、利尻島一周悠遊覧人Ｇ兩個可選。在一月決定要跑生日馬的當下，千歲國際馬還沒公告今年會不會舉辦，看來也只能硬著頭皮報利尻島一周悠遊覧人Ｇ啦，但繞一圈接近54公里，雖然有寬鬆的10小時限時，還是讓我猶豫了很久。畢竟從2020愛媛馬之後，我就再也沒有跑完過全馬了…….此時不知哪來的幻聽(?)告訴我：「下次要遇到6/4在星期日是2028年，你真的不把握今年的機會嗎?」，2028年到時我還會不會跑馬真的是未知，加上經過疫情這三年，有太多不可控的外在因素，還是好好把握機會，今年完成生日馬吧。就這樣在開放利尻報名的當天，我頂著荒廢3年沒練跑，還胖了將近8公斤的肥嫩身軀，舉起那胖胖的甜不辣手，點下了報名…..
事情沒有憨人想的那麼簡單的回歸賽道之路疫情這三年很多事情接近停擺，我整個人的身心也跟著一起停擺，身心科看診、心理諮商也成為必須前去的地方，歷經2021的崩潰、2022緩慢地起身，好不容易今年終於又開始練跑，終於又有那麼一點想回到賽道上的衝動，想完成生日馬也是刺激自己的動力之一。而報完名就更有不得不練跑的動機，雖然還因此被Kobe教練碎念了一下，哪有人很久沒跑，一跑就直接報54k超馬，完全就是個不受控的學員呀……2月報完名沒多久就趕流行的確診，把這荒廢練跑已久的體能更是直接打到谷底，還長新冠一路狂咳到3月底，這中間試著去練跑，後果就是咳更慘，速度也根本在悲劇的10分速~11分速中徘徊，阿嬤散步可能都還比我快。一直到4月才能用極龜速的速度，用最低限度一天至少要完成4公里的方式，慢慢的把遺失的體能找回來。硬著頭皮練了兩個月，還只是很勉強達標月跑量100公里的狀況下，就要來面對這場10小時的54k超馬了。當然自己也很清楚知道，這次如果能完賽，想必也是成績難看。但如果沒有完賽，也至少要確保自己不要受傷。還真的是完全不值得鼓勵及稱讚的練習方式(自己遮臉退下)再次提醒各位，報名馬拉松賽事有賺有賠?請詳閱公開說明書不要衝動啊。
利尻在哪裡?我們台灣鄉親對利尻這地名，最直接的反應是昆布，日本最高等級的昆布就是利尻這裡產的。我家老爹聽到我要去利尻也直接交代要買昆布回來啊，即便他完全搞不清楚利尻在日本哪裡。那麼利尻到底在哪裡？利尻島在北海道北邊，日本最北端稚內的外海。尻中文發音念ㄎㄠ，日文的話念しり(siri)，不管中文、日文「尻」都是臀部的意思。但利尻島的地名完全跟臀部無關，利尻來自於愛努語中的「ri-siri/リー・シリ」發音轉寫，ri-siri在愛奴語意思為高的島嶼。而利尻島上的利尻山可以說是整座島的主體，所以愛奴語的取名非常的貼切呢。利尻島緯度則是跟中國哈爾濱相當接近(北緯45度)，所以夏天氣溫大約20度上下，是非常適合旅行的季節。距離俄國的庫頁島也很近，直線距離只有100km，據說天氣好的時候還看得到庫頁島。要不是因為要跑生日馬，我想我到北海道旅行應該也不會有機會踏上這小島，如果有想去的朋友，建議可以多留幾天，連北邊的禮文也一起去。目前要到利尻有兩種方式，夏季可以從札幌或東京搭國內線班機抵達，或是利用鐵道到稚內後轉渡輪到利尻。
賽事記錄廢話了這麼多總算要進入本次賽事記錄了，這次是我一個人獨旅，報名完之後就開始研究該如何去利尻。我這次是選擇從台灣直飛新千歲機場，在千歲市過夜後，隔天再從新千歲機場飛利尻。加上遇到颱風來攪局，其實往利尻的航班狀況一直讓我很擔心，好在6/3當天順利地從新千歲機場飛到利尻。
利尻島一周悠遊覧人Ｇ介紹利尻島一周悠遊覧人Ｇ舉辦日期：每年六月第一個周日舉辦地點：北海道利尻島組別：繞島一周54.67km(限時10小時)報名：需透過RUNNET(每年2月開放報名)完賽無獎牌只有成績證明證
賽前一天安排賽前一天抵達利尻，同班機上幾乎都是要來跑利尻島一周悠遊覧人Ｇ的跑友們，坐我身旁的神戶的老夫妻跟我聊起來，先生很多年前有跑過利尻，但最近幾年腳受傷所以這次只有太太要跑。聽到我從台灣來跑利尻環島，除了很驚奇外，還很開心跟我分享他們曾來台灣跑過台北馬，果然跑馬人一講到跑步真的就會聊不停(笑)這位奶奶也很猛，一開始我是在登機室看到她的隨身包包，是用過去的號碼布改成包包整個很引人注目。後來鼓起勇氣跟奶奶搭訕，奶奶說她已經跑了13次利尻島一周悠遊覧人Ｇ，因為很喜歡利尻所以又再來，看來利尻真的是個有魔力的小島啊。抵達利尻處理完飯店、租車等事情後，就火速前往會場領取號碼布啦。報到處其實也很簡單，整個過程不到5分鐘就領完了，而這裡明天也會變成起跑前的休息區。物資也非常簡單，就一袋參賽禮、號碼布兩張、晶片一個、還有利尻高校自製的宣傳單一張。參賽禮毫無疑問的有昆布!!!還給了兩包、昆布面膜、白色戀人餅乾一小盒、利尻名水一罐、大會手冊。白色戀人無疑的就是利尻島一周悠遊覧人Ｇ的大贊助商之一啦，原因就是白色戀人包裝上的那座山，就是利尻山。實在太久沒有跑馬拉松了，前一晚的裝備清點，確認了兩次還很不踏實。而且看天氣預報隔天100%是一場雨戰，很認命地把塵封的輕便雨衣給拿出來了。這次補給改吃up fast 能量果膠，賽前練習吃適口性蠻好，身體吸收的也蠻適應，就安心的拿來當這次的補給用，還準備了一條它們家出的咖啡因能量棒當早餐。分裝的電解力膠囊沒拍到，這次的鹽錠就靠電解力來替代。至於那兩包冬筍餅完全是拿來安慰劑用，吃多甜的果膠總是想吃鹹的來轉換心情，結果事實證明這兩包餅乾跟著繞島一圈後又帶回台灣了。
賽事當天利尻緯度高天亮的也早，6點要起跑的我3點半起床準備，被外頭天已亮給嚇到，整個準備好5:20到會場等待起跑，不過正如氣象預報所說的，外頭已經下起細雨，所以大部分的跑者都在利尻富士町総合交流促進施設裡面躲雨。利尻富士町総合交流促進施設剛好有電視可以看天氣預報，不死心再看一次，還是一樣6點到下午一點都是下雨，氣溫則是一直在10度左右徘徊，不過下雨加海風，今天體感溫度應該會更低。好吧~橫豎就是雨衣從頭到尾都脫不了了，晴女也有被雨修理的這一天啊。疫情後再度舉辦的利尻島一周悠遊覧人Ｇ，報名人數減少到400人左右，跟過往跑的賽事比起來屬於非常迷你，一直到起跑前一分鐘還可以慢慢走到起點這邊準備。這麼久沒參加賽事，真的站到賽道上還真的有點緊張，深吸一口氣告訴自己：「你有10小時可以跑，慢慢來不要受傷是重點。」、「只要穩穩的每小時跑完7公里，8小時就可以回來囉。」(但事實證明我真的有夠天真)剛起跑涼涼的氣溫加上雨不大，其實跑的還算輕鬆，沒多久看到熟悉的舒跑哥出現在眼前，拿出手機拍了背影，還來不及打聲招呼舒跑哥就長揚而去，沒多久就完全看不到人家車尾燈了。還沒跑到5k，雨就無情的變更大了，但下雨天的清晨，7點不到還有居民在路邊加油，其實還蠻感動的。標語寫著：「很抱歉天氣不好呀，到終點之前都要加油喲。」(けっぱれ=頑張れ 是北海道及東北的方言，就是加油的意思)人數少，起跑後沒多久就會呈現這樣稀稀落落的狀態，加上下雨其實還真有點淒涼，只能穩穩著跟著旁邊速度差不多的人一起跑，前方穿黃色雨衣就是前一天在機場搭訕的手作包包阿嬤，我跟著她一路跑到20公里左右，不知為何看到阿嬤我有一種很安心的感覺。利尻島一周悠遊覧人Ｇ參賽人數雖不多，但這可是利尻島全島一年一度的大事。除了道路告示牌會顯示外，跑一跑還會聽到廣播說今天有賽事，請島上居民行車注意，偶而也會看到居民站在家門口幫跑者加油，感受還蠻溫暖的。由於從起跑開始雨都沒停過，就算穿了輕便雨衣，還不到半馬時就全身濕透，加上低溫雙手凍得其實有點麻木，整個人理智都快斷線。一度還忍不住自言自語起來：「到底~為什麼~~要在這風強雨大又冷的天氣跑馬拉松呢?」、「對呀為什麼呢?」……「生日去吃頓大餐慶祝不好嗎?為什麼要這麼自虐」、「可是是你自己報名的…這次沒人拐你啊」……「明明用車就可以環島，就你要用跑的來環島，有事嗎?」、「用跑的有比較帥嗎?」……嘴上碎念個不停，腳步也是不敢停下持續的跑著。因為氣溫只有10度加上下雨，只要停下腳步就可能就會冷到動不起來，加上沿路看到好幾個跑者失溫棄賽，更讓我神經緊繃。畢竟今天來利尻最重要的目的就是無傷完成這場生日馬，幫自己的跑馬生涯留下一個特別的紀念。失溫就真的什麼都不用玩啦~~~也因為下雨穿著雨衣的關係，視線容易變的狹窄，而且拿東西也變的很不方便，這次手機拿出來紀錄的頻率大大降低，直到地面發現海膽，還是忍不住稍微停下腳步拍照紀念。因為賽前朋友還開玩笑說，你這次到昆布、海膽盛產地跑馬，大會補給會不會有海膽啊!!!我還開玩笑回說不然我路上撿撿看好了。結果跟大家報告，補給沒有海膽。但跑一跑會踢到海膽 (的殼) 是真的!!!推測海膽殼可能從加工廠的車子掉下來，或是被烏鴉叼過來的，這次我沿路大概踢到3.4個殼。不過途中都會經過海膽加工廠，運氣好一點還可以看到漁夫們在處理海膽。雖然沒有海膽補給，利尻島一周悠遊覧人Ｇ的13個檢查補給點的補給都很簡單，水、運動飲料、香蕉、麻糬、糖果，麻糬的口感比台灣的麻糬硬很多，但慢慢咬可以吃到很純粹的米香，而且對胃負擔不大耶，後半段我進補給站幾乎都會拿一個來吃。利尻島一周悠遊覧人Ｇ另一個可愛的地方是，明明有發晶片，但晶片感應地墊只有在起、終點有，所以整個繞島賽事要經過13個補給檢查點，由人工一一登記通過的號碼。印象很深的第6檢查點，因為通過時雨太大，還看到工作人員超克難，拿垃圾袋套住紀錄板跟自己的手在那登記，這次的雨戰也真是讓每位志工吃足苦頭，跑者淋雨多久他們也是跟著淋多久，真的非常感謝這些志工們。如果是在類似里民中心前的補給檢查點，志工們還會想辦法拿出電熱水瓶，拿溫水給跑者。小小的舉動對於又濕又冷的我們來說，真的是十分貼心啊。總之一路龜速的跑到全馬的距離，看了一下時間花了7小時10分左右，是至今全馬最慢的一次。但在這麼短的時間內堆體能，能無傷無痛跑+走完全馬的距離，我就不嘴自己的龜速了，但的確就是練不夠…..剩下的路程天氣也照預報所說的午後雨停放晴，也終於看到藍天的利尻，不過此時的我卻是穿著輕便雨衣邊走邊滴水，有一種前面6小時到底是發生啥事的錯覺，但最後曬3小時太陽也是開心不太起來。限時寬鬆加上自我放飛(?)，最後的路程完全啟動步兵模式，還有閒情逸致跟路邊整理昆布的阿伯聊天，不得不佩服自己苦中作樂的能力。不知為何沒有50k的牌子但有51k，跑、走到這邊也意味著我已經打破自己的最遠紀錄啦，至於未來還要不要跑超馬，還是容我再想想。傳說中的拐個彎就到終點，可是這個彎有3公里。我的雙腳很爭氣的到最後三K才有點異狀，這次大小腿都沒問題，有問題的是兩隻腳的腳掌，可能因為太久沒這麼長時間的跑、走，加上下雨鞋子濕透，雙腳腳掌到這時就不太客氣的腫起來了，而且是腫得非常有感，所以最後這三公里我只想著，我要快點回終點，然後 脫 ! 鞋 !! 子 !!!果然每一場都有不同的身體體驗，這也是馬拉松的奇妙之處。小賽事的好處每位回來終點都可以享受下衝線的快感。這次總計有403名跑友參加，也因為天氣影響最後是290名完走，完賽率約71%，我則是以慘不忍睹的9個半小時左右完成。生日這天花了9個多小時在跑步，應該把生日馬的扣打都給存夠了，以後拜託不要約我生日馬了喔!!!
賽後利尻島一周悠遊覧人Ｇ賽後很貼心的準備了白飯及味噌湯給跑者享用。由當地高中生來服務跑者，又冷又餓來上一碗味噌湯真的是很讓人開心。回歸賽道就自討苦吃挑了一場超馬，還練習不夠就上場，雖然很僥倖地完成生日馬，不過總是覺得有小小的空虛在心中，不該這麼輕率的對待一場賽事。不過還是證明了自己終究還是喜歡跑步、喜歡享受在賽道上的一切，即便我的速度很慢…..
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