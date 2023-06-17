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第21回利尻島一周悠遊覧人G(2023)。限時10小時的繞島超馬

運動筆記／ Chang Erica

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身為跑馬人，生日必須傻一次

朋友問說怎麼會想跑去利尻跑馬拉松，好啦~就是很單純想完成生日馬的願望。加上今年又遇上難得生日落在周日，生日當天跑隻馬的願望就更近一步了。但身為一個完全不耐熱的晴女，6月想要在台灣跑生日馬根本是找死的行為，可能還會直接中暑棄賽。思來想去也只能往北海道找，至少涼一點點，所以年初就打開自己整理的日本賽事表，開始選要哪場賽事啦。但今年6/4當天也只有千歲 JAL 國際馬拉松、利尻島一周悠遊覧人Ｇ兩個可選。在一月決定要跑生日馬的當下，千歲國際馬還沒公告今年會不會舉辦，看來也只能硬著頭皮報利尻島一周悠遊覧人Ｇ啦，但繞一圈接近54公里，雖然有寬鬆的10小時限時，還是讓我猶豫了很久。畢竟從2020愛媛馬之後，我就再也沒有跑完過全馬了…….此時不知哪來的幻聽(?)告訴我：「下次要遇到6/4在星期日是2028年，你真的不把握今年的機會嗎?」，2028年到時我還會不會跑馬真的是未知，加上經過疫情這三年，有太多不可控的外在因素，還是好好把握機會，今年完成生日馬吧。就這樣在開放利尻報名的當天，我頂著荒廢3年沒練跑，還胖了將近8公斤的肥嫩身軀，舉起那胖胖的甜不辣手，點下了報名…..

事情沒有憨人想的那麼簡單的回歸賽道之路

疫情這三年很多事情接近停擺，我整個人的身心也跟著一起停擺，身心科看診、心理諮商也成為必須前去的地方，歷經2021的崩潰、2022緩慢地起身，好不容易今年終於又開始練跑，終於又有那麼一點想回到賽道上的衝動，想完成生日馬也是刺激自己的動力之一。而報完名就更有不得不練跑的動機，雖然還因此被Kobe教練碎念了一下，哪有人很久沒跑，一跑就直接報54k超馬，完全就是個不受控的學員呀……2月報完名沒多久就趕流行的確診，把這荒廢練跑已久的體能更是直接打到谷底，還長新冠一路狂咳到3月底，這中間試著去練跑，後果就是咳更慘，速度也根本在悲劇的10分速~11分速中徘徊，阿嬤散步可能都還比我快。
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一直到4月才能用極龜速的速度，用最低限度一天至少要完成4公里的方式，慢慢的把遺失的體能找回來。硬著頭皮練了兩個月，還只是很勉強達標月跑量100公里的狀況下，就要來面對這場10小時的54k超馬了。當然自己也很清楚知道，這次如果能完賽，想必也是成績難看。但如果沒有完賽，也至少要確保自己不要受傷。還真的是完全不值得鼓勵及稱讚的練習方式(自己遮臉退下)再次提醒各位，報名馬拉松賽事有賺有賠?請詳閱公開說明書不要衝動啊。

利尻在哪裡?

我們台灣鄉親對利尻這地名，最直接的反應是昆布，日本最高等級的昆布就是利尻這裡產的。我家老爹聽到我要去利尻也直接交代要買昆布回來啊，即便他完全搞不清楚利尻在日本哪裡。那麼利尻到底在哪裡？利尻島在北海道北邊，日本最北端稚內的外海。尻中文發音念ㄎㄠ，日文的話念しり(siri)，不管中文、日文「尻」都是臀部的意思。但利尻島的地名完全跟臀部無關，利尻來自於愛努語中的「ri-siri/リー・シリ」發音轉寫，ri-siri在愛奴語意思為高的島嶼。而利尻島上的利尻山可以說是整座島的主體，所以愛奴語的取名非常的貼切呢。
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利尻島緯度則是跟中國哈爾濱相當接近(北緯45度)，所以夏天氣溫大約20度上下，是非常適合旅行的季節。
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距離俄國的庫頁島也很近，直線距離只有100km，據說天氣好的時候還看得到庫頁島。
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要不是因為要跑生日馬，我想我到北海道旅行應該也不會有機會踏上這小島，如果有想去的朋友，建議可以多留幾天，連北邊的禮文也一起去。
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目前要到利尻有兩種方式，夏季可以從札幌或東京搭國內線班機抵達，或是利用鐵道到稚內後轉渡輪到利尻。

賽事記錄

廢話了這麼多總算要進入本次賽事記錄了，這次是我一個人獨旅，報名完之後就開始研究該如何去利尻。我這次是選擇從台灣直飛新千歲機場，在千歲市過夜後，隔天再從新千歲機場飛利尻。加上遇到颱風來攪局，其實往利尻的航班狀況一直讓我很擔心，好在6/3當天順利地從新千歲機場飛到利尻。

利尻島一周悠遊覧人Ｇ介紹

利尻島一周悠遊覧人Ｇ舉辦日期：每年六月第一個周日舉辦地點：北海道利尻島組別：繞島一周54.67km(限時10小時)報名：需透過RUNNET(每年2月開放報名)完賽無獎牌只有成績證明證

賽前一天

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安排賽前一天抵達利尻，同班機上幾乎都是要來跑利尻島一周悠遊覧人Ｇ的跑友們，坐我身旁的神戶的老夫妻跟我聊起來，先生很多年前有跑過利尻，但最近幾年腳受傷所以這次只有太太要跑。聽到我從台灣來跑利尻環島，除了很驚奇外，還很開心跟我分享他們曾來台灣跑過台北馬，果然跑馬人一講到跑步真的就會聊不停(笑)
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這位奶奶也很猛，一開始我是在登機室看到她的隨身包包，是用過去的號碼布改成包包整個很引人注目。後來鼓起勇氣跟奶奶搭訕，奶奶說她已經跑了13次利尻島一周悠遊覧人Ｇ，因為很喜歡利尻所以又再來，看來利尻真的是個有魔力的小島啊。
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抵達利尻處理完飯店、租車等事情後，就火速前往會場領取號碼布啦。
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報到處其實也很簡單，整個過程不到5分鐘就領完了，而這裡明天也會變成起跑前的休息區。
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物資也非常簡單，就一袋參賽禮、號碼布兩張、晶片一個、還有利尻高校自製的宣傳單一張。
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參賽禮毫無疑問的有昆布!!!還給了兩包、昆布面膜、白色戀人餅乾一小盒、利尻名水一罐、大會手冊。白色戀人無疑的就是利尻島一周悠遊覧人Ｇ的大贊助商之一啦，原因就是白色戀人包裝上的那座山，就是利尻山。
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實在太久沒有跑馬拉松了，前一晚的裝備清點，確認了兩次還很不踏實。而且看天氣預報隔天100%是一場雨戰，很認命地把塵封的輕便雨衣給拿出來了。這次補給改吃up fast 能量果膠，賽前練習吃適口性蠻好，身體吸收的也蠻適應，就安心的拿來當這次的補給用，還準備了一條它們家出的咖啡因能量棒當早餐。分裝的電解力膠囊沒拍到，這次的鹽錠就靠電解力來替代。至於那兩包冬筍餅完全是拿來安慰劑用，吃多甜的果膠總是想吃鹹的來轉換心情，結果事實證明這兩包餅乾跟著繞島一圈後又帶回台灣了。

賽事當天

利尻緯度高天亮的也早，6點要起跑的我3點半起床準備，被外頭天已亮給嚇到，整個準備好5:20到會場等待起跑，不過正如氣象預報所說的，外頭已經下起細雨，所以大部分的跑者都在利尻富士町総合交流促進施設裡面躲雨。
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利尻富士町総合交流促進施設剛好有電視可以看天氣預報，不死心再看一次，還是一樣6點到下午一點都是下雨，氣溫則是一直在10度左右徘徊，不過下雨加海風，今天體感溫度應該會更低。好吧~橫豎就是雨衣從頭到尾都脫不了了，晴女也有被雨修理的這一天啊。
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疫情後再度舉辦的利尻島一周悠遊覧人Ｇ，報名人數減少到400人左右，跟過往跑的賽事比起來屬於非常迷你，一直到起跑前一分鐘還可以慢慢走到起點這邊準備。
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這麼久沒參加賽事，真的站到賽道上還真的有點緊張，深吸一口氣告訴自己：「你有10小時可以跑，慢慢來不要受傷是重點。」、「只要穩穩的每小時跑完7公里，8小時就可以回來囉。」(但事實證明我真的有夠天真)
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剛起跑涼涼的氣溫加上雨不大，其實跑的還算輕鬆，沒多久看到熟悉的舒跑哥出現在眼前，拿出手機拍了背影，還來不及打聲招呼舒跑哥就長揚而去，沒多久就完全看不到人家車尾燈了。
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還沒跑到5k，雨就無情的變更大了，但下雨天的清晨，7點不到還有居民在路邊加油，其實還蠻感動的。標語寫著：「很抱歉天氣不好呀，到終點之前都要加油喲。」(けっぱれ=頑張れ 是北海道及東北的方言，就是加油的意思)
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人數少，起跑後沒多久就會呈現這樣稀稀落落的狀態，加上下雨其實還真有點淒涼，只能穩穩著跟著旁邊速度差不多的人一起跑，前方穿黃色雨衣就是前一天在機場搭訕的手作包包阿嬤，我跟著她一路跑到20公里左右，不知為何看到阿嬤我有一種很安心的感覺。
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利尻島一周悠遊覧人Ｇ參賽人數雖不多，但這可是利尻島全島一年一度的大事。除了道路告示牌會顯示外，跑一跑還會聽到廣播說今天有賽事，請島上居民行車注意，偶而也會看到居民站在家門口幫跑者加油，感受還蠻溫暖的。
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由於從起跑開始雨都沒停過，就算穿了輕便雨衣，還不到半馬時就全身濕透，加上低溫雙手凍得其實有點麻木，整個人理智都快斷線。一度還忍不住自言自語起來：「到底~為什麼~~要在這風強雨大又冷的天氣跑馬拉松呢?」、「對呀為什麼呢?」……「生日去吃頓大餐慶祝不好嗎?為什麼要這麼自虐」、「可是是你自己報名的…這次沒人拐你啊」……「明明用車就可以環島，就你要用跑的來環島，有事嗎?」、「用跑的有比較帥嗎?」……嘴上碎念個不停，腳步也是不敢停下持續的跑著。因為氣溫只有10度加上下雨，只要停下腳步就可能就會冷到動不起來，加上沿路看到好幾個跑者失溫棄賽，更讓我神經緊繃。畢竟今天來利尻最重要的目的就是無傷完成這場生日馬，幫自己的跑馬生涯留下一個特別的紀念。失溫就真的什麼都不用玩啦~~~也因為下雨穿著雨衣的關係，視線容易變的狹窄，而且拿東西也變的很不方便，這次手機拿出來紀錄的頻率大大降低，直到地面發現海膽，還是忍不住稍微停下腳步拍照紀念。
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因為賽前朋友還開玩笑說，你這次到昆布、海膽盛產地跑馬，大會補給會不會有海膽啊!!!我還開玩笑回說不然我路上撿撿看好了。結果跟大家報告，補給沒有海膽。但跑一跑會踢到海膽 (的殼) 是真的!!!推測海膽殼可能從加工廠的車子掉下來，或是被烏鴉叼過來的，這次我沿路大概踢到3.4個殼。不過途中都會經過海膽加工廠，運氣好一點還可以看到漁夫們在處理海膽。
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雖然沒有海膽補給，利尻島一周悠遊覧人Ｇ的13個檢查補給點的補給都很簡單，水、運動飲料、香蕉、麻糬、糖果，麻糬的口感比台灣的麻糬硬很多，但慢慢咬可以吃到很純粹的米香，而且對胃負擔不大耶，後半段我進補給站幾乎都會拿一個來吃。
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利尻島一周悠遊覧人Ｇ另一個可愛的地方是，明明有發晶片，但晶片感應地墊只有在起、終點有，所以整個繞島賽事要經過13個補給檢查點，由人工一一登記通過的號碼。印象很深的第6檢查點，因為通過時雨太大，還看到工作人員超克難，拿垃圾袋套住紀錄板跟自己的手在那登記，這次的雨戰也真是讓每位志工吃足苦頭，跑者淋雨多久他們也是跟著淋多久，真的非常感謝這些志工們。
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如果是在類似里民中心前的補給檢查點，志工們還會想辦法拿出電熱水瓶，拿溫水給跑者。小小的舉動對於又濕又冷的我們來說，真的是十分貼心啊。
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總之一路龜速的跑到全馬的距離，看了一下時間花了7小時10分左右，是至今全馬最慢的一次。但在這麼短的時間內堆體能，能無傷無痛跑+走完全馬的距離，我就不嘴自己的龜速了，但的確就是練不夠…..
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剩下的路程天氣也照預報所說的午後雨停放晴，也終於看到藍天的利尻，不過此時的我卻是穿著輕便雨衣邊走邊滴水，有一種前面6小時到底是發生啥事的錯覺，但最後曬3小時太陽也是開心不太起來。
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限時寬鬆加上自我放飛(?)，最後的路程完全啟動步兵模式，還有閒情逸致跟路邊整理昆布的阿伯聊天，不得不佩服自己苦中作樂的能力。
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不知為何沒有50k的牌子但有51k，跑、走到這邊也意味著我已經打破自己的最遠紀錄啦，至於未來還要不要跑超馬，還是容我再想想。
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傳說中的拐個彎就到終點，可是這個彎有3公里。我的雙腳很爭氣的到最後三K才有點異狀，這次大小腿都沒問題，有問題的是兩隻腳的腳掌，可能因為太久沒這麼長時間的跑、走，加上下雨鞋子濕透，雙腳腳掌到這時就不太客氣的腫起來了，而且是腫得非常有感，所以最後這三公里我只想著，我要快點回終點，然後 脫 ! 鞋 !! 子 !!!果然每一場都有不同的身體體驗，這也是馬拉松的奇妙之處。
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小賽事的好處每位回來終點都可以享受下衝線的快感。這次總計有403名跑友參加，也因為天氣影響最後是290名完走，完賽率約71%，我則是以慘不忍睹的9個半小時左右完成。生日這天花了9個多小時在跑步，應該把生日馬的扣打都給存夠了，以後拜託不要約我生日馬了喔!!!

賽後

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利尻島一周悠遊覧人Ｇ賽後很貼心的準備了白飯及味噌湯給跑者享用。
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由當地高中生來服務跑者，又冷又餓來上一碗味噌湯真的是很讓人開心。
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回歸賽道就自討苦吃挑了一場超馬，還練習不夠就上場，雖然很僥倖地完成生日馬，不過總是覺得有小小的空虛在心中，不該這麼輕率的對待一場賽事。不過還是證明了自己終究還是喜歡跑步、喜歡享受在賽道上的一切，即便我的速度很慢…..

超馬 Kobe

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