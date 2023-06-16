跑步知識／配速燈號是否改變了田徑運動？

圖/Runner's World

上週五（6/9日）巴黎鑽石聯賽中，我們見證了田徑運動史上最非凡的單日盛事之一，在短短的時間內，打破了三項世界紀錄；這些比賽堪稱精彩絕倫，尤其是 Faith Kipyegon 在最後兩圈追逐配速燈號，末段換檔加速甩開了 Letesenbet Gidey ，實現了看似不可能的事情：打破女子 5000m 世界紀錄。

圖/Runner's World

配速燈號（Wavelight）對於田徑運動是否有效益仍是一件見仁見智的事情，田徑迷們各有主張與表述，一方面，配速燈號的出現提升了選手的運動表現，並且使現場觀眾與電視機觀看的觀眾能夠更加投入；另一方面，它們為了頂尖運動員提供了精確的配速策略，潛在的幫助選手，減少了過往激烈的競爭元素。

圖/Running Magazine

什麼是配速燈號（Wavelight）？

配速燈號技術是於 2019 年由世界田徑總會引入，它為運動員以及觀眾提供一個幫助配速並提供比賽進展的視覺化工具，燈號會沿著賽道內側出現，以比賽所需的速度移動，通常會使用於 800m、1500m、5000m 中長跑項目中，這些配速燈號有時後會被設置成特定的配速，例如：世界紀錄、賽會紀錄、奧運標準等。|

配速燈號的優點

配速燈號可以成為運動員們衡量節奏並試圖打破紀錄的工具，以這次巴黎的鑽石聯賽為例：Lamecha Girma 在最後階段明顯出現疲勞，此時他努力跟上配速燈號節奏，在最後終於加速趕超，打破世界紀錄，假設沒有配速燈號，他很有可能會錯過這個紀錄。

圖/Twitter @Diamond_League

田徑運動自 2017 年 Usain Bolt 退役後面臨著不小的挑戰，他們積極的在找尋下一位超級巨星的出現，也正因此世界田徑總會意識到在鑽石聯賽中創造世界紀錄與國家紀錄的重要性，這不僅有助於增加觀眾，使用這些配速燈號能夠推動運動員跑得更快，並且迎合觀眾對於這種節奏快速緊張、激動人心比賽的渴望。儘管不是每場比賽都能夠產生打破紀錄的時間，但配速燈號確實提高了現場的氣氛，並吸引觀眾能夠對田徑運動產生更大的興趣。

配速燈號的缺點

當「挪威神童」Jakob Ingebrigtsen 打破了由 Daniel Komen 所保持 26 年的兩英里世界紀錄時，許多人想到的是假設 Daniel Komen 在現今的技術下能跑得多快，根據比賽風格或目的，配速燈號帶有一定的影響，但同時也削弱了田徑運動的某些基本特質－「世界最好的運動員們的相互競爭」。如果觀看一場比賽，一位運動員領先對手 15-20 秒，這對於這項運動毫無樂趣可言，儘管田徑明星的重要性不言而喻，但 Komen、Bekele、Rudisha 等田徑傳奇卻從未有人幫他們專門設立賽事來追逐世界紀錄，他們透過激烈的肉搏與競爭中實現了他們的紀錄，而這也是被某些田徑迷認為配速燈號越界的地方。2020 年《Track & Field News》就曾經發表了一篇相關的比較文章，分析了萬米世界紀錄，Joshua Cheptegei 與 Kenenisa Bekele 兩人在有配速燈號、無配速燈號情況下創造世界紀錄的分別，分析顯示 Cheptegei 的配速差異比 Bekele 還要小得多，她的每公里差異不到 1 秒（0.8秒），這實在令人驚嘆，相比之下 Bekele 的差異則是 5 倍，他的最快與最慢公里之間相差近 5 秒。

配速燈號真的是在破壞田徑運動嗎？還是應該要讓使用限制在特定情況下，透過設定一些標準，讓比賽能夠保持既有技術配速輔助也保留了田徑最珍貴的競爭性本質，在兩者之間取得平衡呢？大家是如何看「配速燈號」這項科技呢？歡迎在底下留下你的想法。

責任編輯：Ian

新聞來源：RunningMagazine

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