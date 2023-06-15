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跳島777／Day5 金門跑步絕佳好天氣 選手完賽時間比自我預期好

聯合新聞網／ 綜合報導
DAY5 金門是跑步絕佳好天氣，選手完賽時間比自我預期好。 圖／主辦單位提供
DAY5 金門是跑步絕佳好天氣，選手完賽時間比自我預期好。 圖／主辦單位提供

2023台灣777跳島馬拉松賽事詳情

時間好快，一晃眼來到777跳島馬拉松第五天。今天迎來的是金門站贊助商-有著頂級月子餐之稱的「玉膳坊」孟憲鎧 董事長。孟董事長原來規劃要全程參與七天的賽事，因公務實在著實太繁忙了，最後只能選擇參與金門站。

今天的天氣，則是這五天來，最適合跑步的天氣，天氣涼爽且風很大，太陽被厚重的雲層遮蓋了。跑者邊跑邊笑說：「今天的天氣跑起金門大橋一點也不感覺累，風吹起來好舒服啊！」不僅如此，因為這樣的好天氣，選手們的完賽時間都比自我預期的好，在跑程中不見的是前4天的疲憊，多了的是臉上漸展的笑容！

每天的補給站，大會都會準備好多當地的特色美食來迎接跑者。 圖／主辦單位提供
每天的補給站，大會都會準備好多當地的特色美食來迎接跑者。 圖／主辦單位提供

金門是保有著戰地風情的離島之一，今年初開通連接大金門與小金門(烈嶼)的「跨海大橋」，成了金門賽事的重點路線！依據大會安排的路線，跑者從大金門古寧頭繞一圈後，跑過「跨海大橋」，在小金門(烈嶼)沿著環島自行車道跑再一圈！古寧頭與小金門都(烈嶼)保留了許多當時像古寧頭戰役與823炮戰等所遺留下的戰地風情建築與標誌物。九宮坑道、戰史館…就像跑進戒嚴備戰的舊時代，讓跑者們瞬間返回當時的時空背景，待跑回大會場又見到現代建築，這個過程就彷彿帶著選手們回到過去，穿梭現代！

每天的補給站，大會都會準備好多當地的特色美食來迎接跑者，讓跑者除了視覺感受當地美景上，味覺上也要體驗當地美食。炸粿、燒餅、海蚵麵線等等，都是金門在地美味的小吃。每抵達一個島嶼，就是要品嚐這些當地有名的小吃才叫不虛此行！然而，大會用貼心補給的方式，讓選手們不會有因為起跑與離開時間的受限，無法一品當地的美食的遺憾！

金門到澎湖的接駁路線，通常只能從高雄轉機。但因兩趟飛機的等待與飛行時間，會讓選手到達澎湖站時是晚餐時間，這更會讓選手無法獲得充分睡眠和休息！

選手抵達飯店休息。 圖／主辦單位提供
選手抵達飯店休息。 圖／主辦單位提供

這回，大會竟不計成本特地包機，飛機從金門直達澎湖，大大節省了飛行時間。趕在了天黑前讓選手能夠抵達飯店，可以在飯店裡稍作休息後，一塊迎接海鮮饗宴及搭船觀賞「澎湖國際海上花火節」。

2023花火節是澎湖縣政府與迪士尼合作，推出主題煙火秀，並搭配無人機演示燈光秀，如此精彩的夜晚美景，節省時間的安排都是為了可以讓選手們放鬆心情，盡情享受！

主辦單位貼心為每位跑者著想。 圖／主辦單位提供
主辦單位貼心為每位跑者著想。 圖／主辦單位提供

本屆777跳島馬拉松，除了在賽道上用美食、美景來款待選手，更貼心為每位跑者著想，每天都安排有隨隊的「生生優動」物理治療師，運用價值百萬的最新科技「Indiba」的Aster運動按摩儀器來服務跑者！好讓選手們能在歷經這每天持續的跑步後，借助儀器的強大功用與物理治療師的手技，放鬆僵硬的肌肉，避免高強度運動後造成的傷害。真是呼應第一天所說的：「跑步是活到老跑到老的志業！」

金門大橋 澎湖縣 美食 跳島777

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