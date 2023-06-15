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跳島777／Day4小琉球賽道安排有巧思 雙腳踏浪伴美景、還有機會遇見綠蠵龜

聯合新聞網／ 大會提供
跳島777第4站來到小琉球。 圖／主辦單位提供
跳島777第4站來到小琉球。 圖／主辦單位提供

2023台灣777跳島馬拉松賽事詳情

今天大隊人馬移師到了，也是跳島七七七馬拉松的第4站。小琉球是台灣離島中，唯一的「珊瑚礁島嶼」，島上有豐富的石灰岩洞和珊瑚礁奇岩海岸地形，與其他島嶼顯著的不同。

本屆跳島七七七跳島馬拉松，有許多來自香港、新加坡以及其他國家的好漢跑者，他們都特地飛來台灣參與如此的盛事。想必是想透過這七天挑戰極限，也順道一覽七個風情與特色完全不同的台灣島嶼，活動進行到第4天，相信帶給這群外來的好漢跑者的驚喜和體驗，絕對是畢生難忘的！

瀕臨絕種的保育類動物-綠蠵龜，牠非常喜歡生長在小琉球的海藻、海草。於是主辦單位在這次的賽道設計上費了點小巧思：當跑者跑到花瓶岩，踏浪一小段，運氣好，就可以看到正在覓食且可愛破表的綠蠵龜；美人洞，礁石洞洞相連到海邊，有著包山包海的美景；山豬溝，一座斷崖形成的山溝，相傳山豬溝名字的由來是因為岩壁上長滿了「山豬枷」這個植物，由於不利於動物進出，甚至連習慣野外地形的山豬都有可能卡住其中，山豬溝的名稱由此而來。

小琉球路上出沒招潮蟹。 圖／主辦單位提供
小琉球路上出沒招潮蟹。 圖／主辦單位提供

緊接著是烏鬼洞，其命名背後其實是有個鄭成功光復台澎後，來不及離島的荷蘭人，逃到這裡潛居。但因搶物燒艇，最後被堆柴灌油焚死的淒慘故事。以上重要景點，就讓賽道帶領著選手，用跑步來體驗吧！

一向天氣晴朗，陽光熱情的小琉球，一早則是用大雨來迎接大會的開場，在起跑約莫30分鐘後，才開始放晴。但也如國劇變臉般，隨之轉換為體感溫度高到破表的氣溫，不過，這樣才是小琉球的日常溫度！

小琉球的高溫對跑者是很大挑戰。 圖／主辦單位提供
小琉球的高溫對跑者是很大挑戰。 圖／主辦單位提供

小琉球是七日賽事中，堪稱最具挑戰的一天！因為不光是高溫炎熱，還有跑者們的體能，在累積前三天的疲累後，今天的跑程裡，所有不適都可能一次爆發，因此被大會評為難熬的一天。

除了考驗著選手的體能承受度外，更是夢想對於自我要求與實現的堅持。縱使面對的挑戰如此的大，在大會規定完賽時間內，仍迎回全數52位選手！選手們在體能上的疲憊不堪，及夢想上的堅持到底之間拉扯的運動家精神，著實令人佩服！

挑戰完小琉球，將再次啟程，迎接大夥的是海(小琉球搭船到東港)、陸(東港搭車到高雄機場)、空(搭飛機到金門)的交通過程，直到到達下一個島嶼！

在這段旅程中，選手再次得拖著疲累的身軀與沉重的行李，通過機場的報到開票關卡。來自香港的選手，則會有更繁多的身分證件與通關文書需要繳交，過程中難免因為不熟悉中文而變得繁瑣，需要耗費更多時間去完成。但大家沒有離棄任何一個人，反倒是耐心地等待，就這樣大隊人馬順利搭上了飛機，前往第5個挑戰島嶼-金門！

小琉球 馬拉松 金門 跳島777

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