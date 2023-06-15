第四屆線上環台賽揪團來開跑 NO.1 創新紀錄等你來刷新！

還記得我們在去年線上環台賽時，掀起了跑步新風潮……

不論在哪裡只要開啟裝置跟 APP，就能夠跑出新世界，隨時緊盯著地圖，不讓其他跑團、跑友超越

緊張熱血沸騰的感覺，刺激又好玩！

今年，讓我們再度重回熱血沸騰的感覺吧

第四屆線上環台賽強勢回歸！席捲而來的刺激賽事，讓你隨時隨地都能開跑，線上跑友等你來揪跑

今年，延續去年超刺激好玩的 Line 群組機制以及 Live 即時戰況掌握外，還新增豐富多元的貓狗組別

從 FB 社團中，增進團隊與團隊之間的「友好聯繫（ㄊㄢˋㄊㄧㄥㄉㄧˊㄑㄧㄥˊ）」

想要找隊友的、想知道一天就能有 500 公里的秘笈？！等你來加入！

今年超酷炫玩法 ↓

有各種不同組別參賽名稱

浪愛不流浪、貓狗福星、貓狗大吉、貓狗大利、貓狗大讚

不論你是貓派還是狗派，或參與不同的組別，我們都能夠一起同心協力完成目標

一起愛動物～幫助流浪貓狗～浪愛環台～

❑ 主辦單位：運動筆記

❑ 公益合作：每位參與的跑友，我們會從報名費捐贈50元給「社團法人台灣流浪貓狗關懷協會」

內政部台內團字第1100042444號函

協會電話：0809-099-599

❑ 活動三大特色：

❶ 報名彈性高，報名完成後再提供 Line 群組和隊友增進革命情感。為了能滿足所有類型的跑者，在報名方面相當彈性，不論你是屬於獨來獨往的獨行俠跑者，或是熱愛和一群嗨咖跑友一起完成目標的跑者，皆可透過自己喜歡的方式報名（可選擇公開或不公開跑團報名或公開揪團報名），報名完成後，系統還會幫你們建立一個屬於團隊的 Line 群組，讓你們在線上跑之餘還可以和大家討論戰術，增進彼此之間的革命情感喔！

❷ 輕鬆掌握 Live 即時成績，對手跑到哪都無所遁形！俗話說的好：知己知彼，百戰百勝！在賽事的過程中如果能掌握到對手的成績，才有辦法即時地作出調整。在“運動筆記第四屆線上環台挑戰賽專區”與 BiiB 網站的 Live 即時系統更新，監控你的對手跑到哪兒，如果發現接近或超越了，記得趕快通知你的隊友們一起超車對手，把對手拉爆！

❸ 在茫茫人海中，找到你的最佳夥伴與可敬的對手！

隊長想要徵招隊友嗎？邊緣人想要加入隊伍嗎？想要知道去年的神人如何達成任務的嗎？或是你有很好笑很有趣的經驗想分享給熱愛跑步的大家嗎？FB第四屆線上環台賽社團 讓你一次滿足所有的需求喔！

❑ 活動開跑日期：07 月 01 日（六）至 07 月 31 日（一） 23:59 止

❑ 報名日期：06 月 15 日（四） 06:00 至 07 月 15 日（六）23:59 止

❑ 早鳥報名資訊：開賽前早鳥報名（06 月 15 日 至 06 月 22 日 23:59 止）加贈 理膚寶水安得利清爽極效夏卡防曬液 50 ml （$800）

❑ 報名資訊：

參 賽 紀 念 品 介 紹

抽 獎 獎 品 介 紹

❑ 活動說明：

❶單人挑戰賽，參與組別為 單挑環台組 、 競速環台組 、 迷你 環台組

➋跑團自揪－團體環台賽（每團上限 20 人，須於 07 月 15 日（六）23:59 前 可增加人數，參加後不可退團）

❸參加者皆須報名，可於個人報名後加入隊伍，或自創隊伍後串接裝置（可選擇 GARMIN 或 MAPMYRUN 或 COROS 或 POLAR）或手動上傳

❸ 自 07 月 01 日（六）起，凡參與團體環台賽（上限 20 人）組別，目標累積里程（室內外、跑步機皆可）環台一圈 1,200 公里，夠厲害想繞幾圈都可以

❹ 報名完成繳費者即可參加抽獎，團體環台組別完賽距離最長的前五隊跑友，每名隊友可獲得環台賽客製隊伍紀念衣

❺ 活動紀念品與抽獎獎品將於完賽後於 09 月 08 日前寄出

❑ 如何創建或加入現有跑團：‼請注意，一旦加入跑團則無法退出‼

每隊上限 20 人，團隊可於 07 月 15 日 （六） 23:59 止前隨時增加，加入後則不可退出。請見下方步驟說明

>> 即時查看招募隊伍名額 <<

❑ 賽事好禮：

報名獎品在這裡↓

【精美獎品詳細資訊】

登山小包（雪松綠）

筆記三代包

2124 機能服飾

❑ 注意事項：