第四屆線上環台賽揪團來開跑 NO.1 創新紀錄等你來刷新！
還記得我們在去年線上環台賽時，掀起了跑步新風潮……
不論在哪裡只要開啟裝置跟 APP，就能夠跑出新世界，隨時緊盯著地圖，不讓其他跑團、跑友超越
緊張熱血沸騰的感覺，刺激又好玩！
今年，讓我們再度重回熱血沸騰的感覺吧
第四屆線上環台賽強勢回歸！席捲而來的刺激賽事，讓你隨時隨地都能開跑，線上跑友等你來揪跑
今年，延續去年超刺激好玩的 Line 群組機制以及 Live 即時戰況掌握外，還新增豐富多元的貓狗組別
從 FB 社團中，增進團隊與團隊之間的「友好聯繫（ㄊㄢˋㄊㄧㄥㄉㄧˊㄑㄧㄥˊ）」
想要找隊友的、想知道一天就能有 500 公里的秘笈？！等你來加入！
今年超酷炫玩法 ↓
有各種不同組別參賽名稱
浪愛不流浪、貓狗福星、貓狗大吉、貓狗大利、貓狗大讚
不論你是貓派還是狗派，或參與不同的組別，我們都能夠一起同心協力完成目標
一起愛動物～幫助流浪貓狗～浪愛環台～
❑ 主辦單位：運動筆記
❑ 公益合作：每位參與的跑友，我們會從報名費捐贈50元給「社團法人台灣流浪貓狗關懷協會」
內政部台內團字第1100042444號函
協會電話：0809-099-599
❑ 活動三大特色：
❶ 報名彈性高，報名完成後再提供 Line 群組和隊友增進革命情感。為了能滿足所有類型的跑者，在報名方面相當彈性，不論你是屬於獨來獨往的獨行俠跑者，或是熱愛和一群嗨咖跑友一起完成目標的跑者，皆可透過自己喜歡的方式報名（可選擇公開或不公開跑團報名或公開揪團報名），報名完成後，系統還會幫你們建立一個屬於團隊的 Line 群組，讓你們在線上跑之餘還可以和大家討論戰術，增進彼此之間的革命情感喔！
❷ 輕鬆掌握 Live 即時成績，對手跑到哪都無所遁形！俗話說的好：知己知彼，百戰百勝！在賽事的過程中如果能掌握到對手的成績，才有辦法即時地作出調整。在“運動筆記第四屆線上環台挑戰賽專區”與 BiiB 網站的 Live 即時系統更新，監控你的對手跑到哪兒，如果發現接近或超越了，記得趕快通知你的隊友們一起超車對手，把對手拉爆！
❸ 在茫茫人海中，找到你的最佳夥伴與可敬的對手！
隊長想要徵招隊友嗎？邊緣人想要加入隊伍嗎？想要知道去年的神人如何達成任務的嗎？或是你有很好笑很有趣的經驗想分享給熱愛跑步的大家嗎？FB第四屆線上環台賽社團 讓你一次滿足所有的需求喔！
❑ 活動開跑日期：07 月 01 日（六）至 07 月 31 日（一） 23:59 止
❑ 報名日期：06 月 15 日（四） 06:00 至 07 月 15 日（六）23:59 止
❑ 早鳥報名資訊：開賽前早鳥報名（06 月 15 日 至 06 月 22 日 23:59 止）加贈 理膚寶水安得利清爽極效夏卡防曬液 50 ml （$800）
❑ 報名資訊：
❑ 活動說明：
❶單人挑戰賽，參與組別為單挑環台組、競速環台組、迷你環台組
➋跑團自揪－團體環台賽（每團上限 20 人，須於 07 月 15 日（六）23:59 前 可增加人數，參加後不可退團）
❸參加者皆須報名，可於個人報名後加入隊伍，或自創隊伍後串接裝置（可選擇 GARMIN 或 MAPMYRUN 或 COROS 或 POLAR）或手動上傳
❸ 自 07 月 01 日（六）起，凡參與團體環台賽（上限 20 人）組別，目標累積里程（室內外、跑步機皆可）環台一圈 1,200 公里，夠厲害想繞幾圈都可以
❹ 報名完成繳費者即可參加抽獎，團體環台組別完賽距離最長的前五隊跑友，每名隊友可獲得環台賽客製隊伍紀念衣
❺ 活動紀念品與抽獎獎品將於完賽後於 09 月 08 日前寄出
❑ 如何創建或加入現有跑團：‼請注意，一旦加入跑團則無法退出‼
每隊上限 20 人，團隊可於 07 月 15 日 （六） 23:59 止前隨時增加，加入後則不可退出。請見下方步驟說明
❑ 賽事好禮：
報名獎品在這裡↓
【精美獎品詳細資訊】
登山小包（雪松綠）
筆記三代包
2124 機能服飾
❑ 注意事項：
- 活動紀錄的所有上傳/同步都必須在活動時間的 24 小時內完成，最後提交時間為 2023 年 07 月 31 日（一）23:59:59，以大會系統時間為準，為避免您的團隊成績無法被讀取，請勿最後一分鐘上傳。
- 若跑步紀錄有不正常的情況，主辦單位有權利要求跑友提供穿戴式裝置的原始紀錄（GPS、心跳、路線...等），若有疑慮將不列入該次成績累積。
- 活動相關紀念品、抽獎獎品等，不可兌現、不挑色或更換其它商品。如遇該商品缺貨，主辦單位將提供等值商品恕不提供挑選。
- 本次報名將不提供團報服務，全面採個人報名。
- 為響應環保本公司全面採用電子發票，並將於活動報名結束後於 8 月 19 日前統一開立電子發票（如需開立統一編號，請於報名時一併填寫）並送到您所填寫的 e-mail 信箱，若該統一發票有中獎，發票將於開獎後 10 日內掛號寄出。
- 依所得稅法規定，機會中獎之獎項價值若超過 NT$1,000，所得將列入個人年度綜合所得稅申報，若獎品價值總額超過 NT$20,000，必須代扣 10% 中獎獎金稅額；非中華民國國境內居住之國人（即在中華民國境內居住未達 183 天之本國人及外國人）不論得獎者所得之金額，須就中獎所得扣繳 20%機會中獎稅。扣繳稅款未超過 NT$2,000，免扣繳（外籍人士不適用）。若得獎者經主辦單位通知拒絕繳納代扣稅額，視為得獎者放棄得獎權益。
未依上述說明辦理領獎手續者，視同放棄中獎資格。
- 抽獎得獎公告日期預計為 8 月 9 日，紀念品與抽獎獎品將一同寄出。若該獎品需有特定尺寸項目，將於調查尺寸後寄出。海外的跑友可以選擇運費到付，專案處理。
主辦單位為落實個人資料之保護，茲依據個人資料保護法（以下稱個資法）第 8 條規定告知下列事項：依個人資料保護法等相關法令規定，在主管機關所核准之特定目的範圍內蒐集您與他人的姓名、身份證字號、生日、住址、性別、國籍、電話、電子郵件、緊急聯絡人及其地址、電話等； 針對前述個人資料，主辦單位只會在由主辦單位會擔任主辦/協辦/承辦活動的範圍及期間內處理或利用。主辦單位蒐集的個人資料，原則上僅會以電子檔或紙本形式供本公司、委外廠商或與主辦單位具有合作、委任等關係之第三人處理及利用。主辦單位保有您所提供的個人資料，依據個資法第 3 條規定，您可以對您本人的個人資料行使下述的權利：1.查詢或請求閱覽您的個人資料。2.請求製作給您的個人資料複製本。3.請求補充或更正您的個人資料。4.請求停止蒐集、處理或利用您的個人資料。
本活動由運動筆記主辦，運動筆記有權調整以上活動內容，若有任何異動將公告於活動網站上，並有最終解釋權。報名本活動及代表同意及瞭解上述活動辦法並願意遵守活動規定。
更多相關串接與 app 操作問題可以加入 Line 官方客服帳號（@583kchrt）詢問，將有團隊替您服務。
若對於報名系統操作有任何問題都可私訊至運動筆記 Facebook 粉專，將有專人協助。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言