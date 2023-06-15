紐約迷你10K賽 Teferi 與 Obiri 鏖戰至終點前決勝 寫美國國土最速紀錄！

圖/Twitter

上週六（6/10）日在紐約舉行的《Mastercard New York Mini 10K》比賽中，來自衣索比亞的 Senbere Teferi 燃起了熊熊的火燄，她在賽事中以 30 分 12 秒創下賽事紀錄獲得冠軍。年僅 28 歲的 Senbere Teferi 同時也是上屆的冠軍，這次來尋求衛冕，她必須先克服來自波士頓馬拉松冠軍 Hellen Obiri 的挑戰，兩人一直並肩奔跑勢均力敵，直到最後 200m，Teferi 發揮她驚人的衝刺速度，最終以 7 秒的優勢取勝；兩位選手都打破了 21 年前摩洛哥選手 Asmae Leghzaoui 所創下的 30 分 29 秒的賽事紀錄，並且 Senbere Teferi 還寫下了美國國內最速紀錄，超過了由「女子馬拉松世界紀錄」Brigid Kosgei 所保持的 30 分 22 秒。

Senbere Teferi 賽後接受採訪時表示：「一直到比賽最後，我都深信上帝會幫助我贏，讓我打敗她。我知道 Hellen 的衝刺能力比我強，我們兩個都感到有些疲倦了，所以當我們接近終點時，我只是想如果她來就讓她來吧，我需要的舊只是全力以赴。」比賽開始時，集團節奏就相當快速，Senbere Teferi 與 Hellen Obiri 兩人掌控了比賽節奏，在第一英里時以強勁的 4:59/mile（3:05/km）作為起頭，然而這並沒有阻止其他的菁英選手，如「美國馬拉松、半馬紀錄持有者」Emily Sisson 與「二寶媽」Keira D'Amato 及 Laura Galvan、Cynthia Limo 皆緊跟在後。

圖/Twitter 截圖

賽程來到第二英里中途，Teferi 再次拉開與其他選手的差距，在一個上坡路段時，Senbere Teferi 與 Hellen Obiri 兩人已經甩開了其他跑者，並且隨著通過兩英里標示後將差距逐漸擴大；儘管，Emily 、Galvan 努力嘗試跟上甩開後方的 D'Amato、Limo 展開了第三名之爭。Emily Sisson 在賽後採訪表示：「去年我在這裡僅獲得第七，今天我想要能爭奪冠軍。我真的很想與 Teferi、Obiri 一起競爭，看看情況，因為你永遠不知道會發生什麼。雖然我已經有一段時間沒參加比賽，對於自己的狀態其實不太確定，但我想冒險一試。」

圖/＠em_sisson_ photo@bhgross

Teferi、Obiri 以 15:28 通過半程（3:05/km），兩人始終並行，等待最後的決勝時機，最終由 Teferi 開出獲勝；Obiri 賽後談到 Teferi 時說道：「我覺得 Teferi 太強了，我當時有些累了，但我還是盡力奮鬥，儘管 Teferi 真的很強。」然而在爭奪第三名的過程中，Sisson 受到前段節奏過快的影響，在最後 300m 遭到 Galvan 逆轉反超以極小的 0.2 秒差距獲得第四名，兩位選手都創下了個人最佳成績。

圖/Twitter @nyrr

Emily 談到：「我的確在最後幾英里時付出代價，但我不後悔，最後的 100m，Laura Galvan 的表現很出色，我希望自己能夠炸出更多動力，但我無法回應她最後的衝刺。」不過根據美國田徑協會、世界田徑總會的規定，Senbere Teferi 的成績並不能夠視為正式的紀錄，由於規定公路賽的海把下降高度為每公里為 1 m，但今年的賽道測得下降高度為 1.53m，不過考量到賽道的坡度、未使用配速員，Senbere Teferi 的成績也依然相當出色。

責任編輯：Ian

新聞來源：Let's Run

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