賽事心得／八里越野賽 值得參加的越野跑新賽事
一大早已有不少人來報到了
會場是寬闊的宮廟要上廁所得先爬三層樓階不錯的熱身
宮內螢幕牆有賽事活動海報
21K組準時出發，爬升有1600左右算是硬的賽道
進入山徑都是上坡還好不是階梯
賽道狀況蠻不錯的
如果下雨這土徑應該也是滑到不行
天氣沒有預期的下雨有點悶熱
朦朧的河口景
我舉手承認了...
第一個補給站到了，有冰可樂就是讚啊
下坡的山徑也不錯
最近參加的賽事都會遇到山咪~還帶領巾
很好CUE來給合照
賽道可跑性比我預期的高
賽道特別設置了一段FKT路程增加賽事樂趣
這種階梯還在可接受範圍內
這段撲滿竹葉的路段腳感蠻有趣的
終於到頂了大台北河口景色還被霧擋了
山頂上不少遊客
快到終點了
水氣散去道路景色也有不錯的
賽後餐點油飯、炒麵、綠豆湯、仙草蜜、甜甜圈吃到飽還可以外帶打包，吃的我好撐!<
賽後贈送的啤酒也很棒~明年再來玩!
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