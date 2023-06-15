賽事心得／八里越野賽 值得參加的越野跑新賽事

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運動筆記／ 陳包柏

一大早已有不少人來報到了

會場是寬闊的宮廟要上廁所得先爬三層樓階不錯的熱身

宮內螢幕牆有賽事活動海報

21K組準時出發，爬升有1600左右算是硬的賽道

進入山徑都是上坡還好不是階梯

賽道狀況蠻不錯的

如果下雨這土徑應該也是滑到不行

天氣沒有預期的下雨有點悶熱

朦朧的河口景

我舉手承認了...

第一個補給站到了，有冰可樂就是讚啊

下坡的山徑也不錯

最近參加的賽事都會遇到山咪~還帶領巾

很好CUE來給合照

賽道可跑性比我預期的高

賽道特別設置了一段FKT路程增加賽事樂趣

這種階梯還在可接受範圍內

這段撲滿竹葉的路段腳感蠻有趣的

終於到頂了大台北河口景色還被霧擋了

山頂上不少遊客

快到終點了

水氣散去道路景色也有不錯的

賽後餐點油飯、炒麵、綠豆湯、仙草蜜、甜甜圈吃到飽還可以外帶打包，吃的我好撐!<

賽後贈送的啤酒也很棒~明年再來玩!

越野跑

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