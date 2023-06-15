賽事心得／八里越野賽 值得參加的越野跑新賽事

上週六（6/10）日在紐約舉行的《Mastercard New York Mini 10K》比賽中，來自衣索比亞的 Senbere Teferi 燃起了熊熊的火燄，她在賽事中以 30 分 12 秒創下賽事紀錄獲得冠軍。年僅 28 歲的 Senbere Teferi 同時也是上屆的冠軍，這次來尋求衛冕，她必須先克服來自波士頓馬拉松冠軍 Hellen Obiri 的挑戰，兩人一直並肩奔跑勢均力敵，直到最後 200m，Teferi 發揮她驚人的衝刺速度，最終以 7 秒的優勢取勝；兩位選手都打破了 21 年前摩洛哥選手 Asmae Leghzaoui 所創下的 30 分 29 秒的賽事紀錄，並且 Senbere Teferi 還寫下了美國國內最速紀錄，超過了由「女子馬拉松世界紀錄」Brigid Kosgei 所保持的 30 分 22 秒。

2023-06-15 09:36