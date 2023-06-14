史上最壯觀的夜晚 巴黎鑽石聯賽創下3項世界紀錄

圖/Ian

上週五的巴黎鑽石聯賽可以說是相當精彩也是歷史上最壯觀的一夜，現場田徑迷們見證了男子兩英里（Jakob Ingebrigtsen）、男子障礙賽（Lamecha Girma）、女子五千公尺（Faith Kipyegon）三項世界紀錄的誕生！

其中也包括許多菁英選手都創下佳績，如英國紀錄保持者 Keely Hodgkinson 在 800m 中創下 1:55.77 WB（World Best）日本順天堂大學 三浦龍司 也以 8:09.91 將自己的國家紀錄再度推進。

圖/Twitter ＠TeamGB

圖/nikkansports

「第二名先生」Lamecha Girma

我想很多跑者可能不是很熟悉 Lamecha Girma，他是賽場俗稱的「萬年老二」，在 2019 年多哈田徑錦標賽上，他不敵 Conseslus Kipruto 屈居銀牌；2021 東京奧運會上，遇上了摩洛哥三千障礙王者 Soufiane El Bakkali 再次獲得銀牌，來到 2022 室內田徑錦標賽上，再次以秒差輸給了 Selemon Barega，並且在奧勒岡世錦賽中再次輸給了最強勁的對手 Bakkali，也讓他有了「第二名先生」的稱號。

圖/Reuters

然而，2023 年他迎來了轉變，這位「第二名先生」搖身變成了「紀錄先生」先是在室內 3000m 中跑出 7:23.81 的世界紀錄，緊接著在巴黎鑽石聯賽上跑出 7:52.11 打破了由 Saif Saaeed Shaheen 保持近 19 年的世界紀錄（7:53.63）。

圖/Twitter @athleticsafrica

紀錄的誕生

從槍響後，Girma 就緊跟在配速員的後方緊咬，配速燈號設置是世界紀錄的配速，所以 Girma 非常清楚知道要成就歷史他需要的速度，不過我們不太清楚配速員的配速時間，因為 Girma 在比賽還有四圈時已經超越了第二位的配速員，這也可以顯現他對於世界紀錄的決心與目標，當他以 4:41 完成第三圈時，配速燈號已經遠在身後，更以驚人的 2:35 完成了第二公里，此時已經比 Shaheen 的世界紀錄快了 6 秒！

圖/DH sport

隨著比賽持續進行，Girma 漸感疲累，通過水坑障礙時看起來對於他的體力消耗越來越大，當最後的一圈的鈴聲響起，他與配速燈號差距已經逐漸縮小，在最後 300m 時他被配速燈號追平，整個人看起來已經筋疲力竭，然而他卻再次換擋拉開了與配速燈號之間的距離，最終成功以 7:52.11 締造新的世界紀錄。

圖/Twitter @Diamond_League

不被鄉民看好！但不影響他奪下世界紀錄

在美國著名跑步論壇 Let'sRun 投票中，有 80% 的人認為 Lamecha Girma 無法打破障礙賽世界紀錄，然而，他用實力向他們證明。在不到四個月前，Girma 就打破了那個著名的「Komen 障礙」，要知道那可是連 Joshua Cheptegei 都碰壁的超高難度挑戰！

＊備註：Gima 打破的是 Komen 的室內 3000m 紀錄（7:24.90），而 Cheptegei 當時挑戰的是室外紀錄（7:20.67）。

在比賽結束後，Girma 接受賽後採訪表示：「在比賽中，我感覺到自己狀態非常好，我充滿自信，相信世界紀錄的結果並不意外，我原本就計劃要在今晚打破它，這就是我全力以赴的結果。」

El Bakkali 仍是 Girma 需要擊敗的一道高牆

相信大家都知道錦標賽與奧運的比賽戰術與鑽石聯賽截然不同，在去年的世錦賽中獲勝的 El Bakkali 是以 8:25.13 獲勝，但 El Bakkali 與 Girma 兩人皆有低於 8 分台以下的個人最佳成績，在東京奧運中同樣獲勝時間為 8:08.90，兩場比賽 El Bakkali 皆用他那毀滅性的 400m 跑法獲勝，目前還未有任何障礙賽選手能夠與他的最後 400m 猛攻相提並論。

圖/Reuters

如果，Girma 想要奪下今年世錦賽的三千障礙賽冠軍，那麼他可能需要從開始前就提高比賽的節奏，並且將完賽時間壓在 8 分鍾以內，Girma 今晚的表現真的令人印象深刻，配速員並沒有起到多大的作用，幾乎是由 Girma 自己獨推，他需要再次展現如此的強韌心態與努力才能夠戰勝 El Bakkali。

圖/athletics

巴黎鑽石聯賽絕對是田徑迷的一個難忘的夜晚，Jakob Ingebrigtsen、Lamecha Girma 和 Faith Kipyegon 三人聯手繳出的紀錄之夜令人興奮，Lamecha Girma 用他的實力證明他是一位優秀的障礙賽選手，也讓人期待他再次與 El Bakkali 的精彩對決。

責任編輯：Ian

新聞來源：Runner's World、Let's Run

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