跳島777／Day2綠島站小雨中開跑 台灣開廣蔡董完成人生第六馬：馬拉松哪有容易的！

2023台灣777跳島馬拉松賽事詳情

2023/6/12 2023台灣七七七跳島馬拉松的第2天，選手要挑戰的是綠島。52位跑者包含貴賓「台灣開廣」董事長蔡晉暉熬過疲憊、在間歇雨勢下順利完賽，蔡董賽後也用「馬拉松哪有容易的？」這句話為綠島站作結。

綠島位於臺灣本島與蘭嶼之間，是最接近台灣的觀光島嶼。島上的海岸線是最大的亮點之一，不僅有美麗的白色沙灘、更有壯觀的海蝕地形、擁有壯麗的火山地貌。綠島有如此豐富多變的景觀，可謂是臺灣著名的旅遊勝地之一呢！

經過前一日的蘭嶼奮戰後，拖著疲憊的身軀，隨即搭乘接駁船，前往下一站-綠島。

一改蘭嶼豔陽高照的天氣，綠島則是厚厚的積雨雲且悶熱，有大雨將至的感覺，果不其然，到了晚餐時間，便開始下起雨了。

清晨五點的起跑時間雖到，天空陰暗、飄著忽大忽小的雨，氣溫隨之下降許多，在如此陰涼有雨的天氣裡，對任何一位跑者而言，也算是福音之一！52位好漢跑者在經過了前一日的長時間高溫曝曬，明顯都漸顥疲憊，每個人的報到時間也比前一天遲了些。

蔡董與跑者行經綠島知名的朝日溫泉。 圖／主辦單位提供

今年綠島跑線的設計，52位跑者一同由會場出發，沿經擁有白淨細膩的「大白沙」、世界級的海底「朝日溫泉」、綠島最有名的景點「睡美人與哈巴狗」，最後經過火山噴發及海蝕作用形成的石像、「人權文化園區」，並在「綠島燈塔」折返回會場，同樣的路線須再跑一次，沿途將綠島的美景盡收眼裡，以完成全長42公里的挑戰。

在大小雨不斷的天氣下，選手所面臨的挑戰與前一日蘭嶼的高溫曝曬又是全然不同，取代的考驗是下雨天帶來的路面嚴重積水與鞋子被雨水淋濕後所造成的打滑！甚至有好幾位選手在賽前擔心鞋子太濕，事先預備一雙備用的跑鞋放在大會場，以便第二圈時能即時換穿。

綠島的挑戰與蘭嶼有著明顯不同，跑者們享受這段路程，奔跑在美麗的海岸線，享受著是另外一種分不清是汗還是雨的淋漓。53位跑者一同完成了七七七跳島馬拉松的第2天綠島賽事。

今天的貴賓是「台灣開廣」的董事長蔡晉暉，今天是蔡董事長的第六場全程馬拉松，他也是七七七跳島馬拉松的參賽選手。

賽後蔡晉輝董事長開心表示：「很高興完成了我的第六馬。對比昨天的烈日，第二天老天爺給了我們一個好天氣，全程陰天，飄小雨，雖然溫度仍偏高。終點的志工問我：今天的馬拉松容易嗎？我秒回：馬拉松哪有容易的。很感謝補給站的志工，把選手照顧得無微不至，而每個補給站都是我在賽道上的救贖」。