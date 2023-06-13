跑步小品／美人魚的水陸兩棲撇步

當喜愛海泳的游泳教練許汶而出現在錄音室，眼前不是我想像中的黝黑美人，而是白皙的美人魚，實在太令人驚訝了！原來教練皮膚本來就白，她很怕曬傷，防曬很有一套，海泳通常穿水母衣，至於臉部，使用友善海洋的防曬品，以及粉底液。「粉底液防水、防曬效果很好，在海邊，如何防止被岩石割傷、水母和陽光造成的傷害，都要保護好自己！」她笑著說。汶而是在國小二年級時參加暑訓班學游泳，教練看她水感不錯，把她丟到游泳隊，就這樣一路訓練到六年級。「當選手時期很辛苦，一個星期有六天早上六點就得到游泳池邊報到，教練又兇，很難喜歡游泳；過去加溫設備也不理想，冬天鍋爐經常壞掉，水很冰冷，所以以前起床第一件事就是哭，被媽媽拎去游泳池…」。不過現在回想，練游泳真的是絕不會後悔的經歷，尤其對抗壓性有很大幫助，「到現在，整個台灣我都不知道游幾圈了…」（笑～

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從小學參加游泳隊到全職游泳教練

台灣的教育體制從來不重視體育，國中之後，汶而游泳變成興趣，直到大學才又加入游泳隊、參加比賽，也成為救生員；泳技傲人的她，開始教游泳打工，起初以教小朋友為主，後來轉型為全職游泳教練，現在以教成人為主。「任何程度的大人都可以學，雖然大多數人都是為了比三鐵，但也有很多人是單純為了運動。游泳的受眾廣泛，有人膝關節不好，不適合高衝擊運動，就來學游泳，也有很多人是到了年紀較大才開始游泳。」

（許汶而提供）

相較於跑步這樣的高衝擊運動，需要高支撐和避震，游在水中的浮力，則可以省掉抵抗重力。汶而也建議大家，游泳以外再搭配陸上運動刺激不同肌肉。「運動要交替做，不要只做一項」。游泳對於跑步有幫助，藉著游泳、在水中輕鬆漂浮，可以放鬆跑步長期緊繃的肌肉。很多跑者都是先報名三鐵賽，逼自己去學游泳，汶而強調，從完全不會游到比賽三鐵，至少需要一年練習，太心急，練習質量不會好。游泳就像練武功，把基礎馬步紮好，先學會如何游得輕鬆，再進入訓練階段：以特定配速游間歇，累積強度，訓練游泳的體能和心肺功能。「泳姿跟跑姿一樣重要，要知道怎麼游比較有效率，才能享受游泳」。她對於「會游泳」的定義是：在踩不到底的水中是可以活著的。😎

（在松山運動中心深水池團練_許汶而提供）

先學會怎麼「沉」 你就能放心自在游！

汶而的游泳課會先從踩得到底的游泳池開始，「大家怕沉，我反而先教大家怎麼沉，當你發現很難沉下去時，就會對自己有信心：原來根本就沉不下去啊！😅」接著慢慢帶到深水池，同樣讓學生發現「沉」是件很難的事，大夥兒就能自在地游深水池了～😄 「這是一種反向操作」，她笑著說。許多人藉著浮板在深水池練習，可是當浮板一拿走，又開始慌張害怕，汶而直接從心理層面著手，解決「怕」的部分。「游泳池有如駕訓班，是個可控的安全環境，在泳池練習基本技術，可以慢慢游；而海泳就像道路駕駛，有交通規則，也會有規則之外的突發狀況，如何將自身能力準備好，面對突發狀況時知道如何解決，就是在游泳池與海泳最大的差別。」

（熱愛大海，許汶而鼓勵大家練習、認識開放水域_許汶而提供）

汶而個人並不喜歡游游泳池，覺得很像在操場跑全馬，有夠單調！她喜歡大自然的變化無窮，每次去海泳，潮汐不同、風向不同，她都仔細紀錄，也非常鼓勵大家學習認識開放水域。每當夏天–從端午節後到中秋節前，海況穩定，只要沒有颱風，就是適合海泳的季節。大多數長泳活動也都在此時舉辦；台灣夏季雖然炎熱，但即便艷陽高照，潮汐帶動水流變化，海水溫度大約28度，如同室內游泳池的溫度，游起來是舒服、涼爽的。「多數人的觀念就是海邊不要去、很危險；台灣四面環海，很多環海的東南亞國家海邊都是開放的，幾乎人人會游泳，了解怎麼在開放水域保護自己、不發生意外。台灣人卻普遍怕水，游泳課也多是在踩得到底的游泳池，一旦到深水池就很緊張，更別說去海泳！」汶而都跟有志於三鐵的跑者說，夏天太熱，總會跑到厭世、也跑不了多少，不如趁夏天好好把泳技練好，不要等到參賽前才急著練游泳。「鐵人賽多在三四月舉辦，而二三月的海況也比較不適合新手下水。」

（許汶而提供）

夢想成為獨力橫渡英吉利海峽台灣第一人！

談到未來夢想，「爬山的人，心中都有個聖母峰，游海泳的人心中的聖母峰就是英吉利海峽，雖然它不是最難泳渡的海峽，但它是最有名、最具指標性的！」汶而教練希望橫渡英吉利海峽！英吉利海峽的最短直線距離是由英國的多佛港到對面的法國加萊港，約33.8公里，海流流向，將決定實際游的距離會拉得多長，實際游可能會游成S型，最終游泳距離可能長達50公里，一度被認為只有男人可以完成這項挑戰。1988年，台灣長泳健將，也是藝人的王瀚率領海泳隊，以14小時31分鐘，完成6人接力橫渡英吉利海峽壯舉，目前台灣還沒有人獨力完成這項挑戰。橫渡英吉利海峽通常得游12~14小時 過程中必需有一艘船在旁保護安全、引導方向，並像餵魚一樣丟食物給泳者補給，想順利訂到一艘戒護船並非易事；泳者全程在海裡不能上船，海水水溫大約在攝氏16度以下，不能穿防寒衣，以肉身在這樣的溫度下全程游完。

「挑戰前需要很多準備，從確定想去、到實際泳渡，要抓一年半到兩年時間的訓練，其中更必須在冷水中做很多訓練」。有志於挑戰者還必須通過能在冷水中游六小時以上，獲得協會認證，才能取得挑戰資格。汶而一面教學，一面希望能實現夢想，練習時也需要練游更長的距離；如同跑步的馬拉松，職業游泳選手通常都為競技而練習長距離游泳，而十公里就是一個標準比賽門檻，比賽場域通常在相對單純的海域，以繞圈或規劃好的路線比賽，她為此特地到泰國參加一場十公里長泳馬拉松獲得第二名，這也是目前她所游過的最長距離。

（許汶而獲泰國10公里長泳馬拉松第二名_許汶而提供）

至於橫渡海峽，大自然的變數更多，能否完成有太多不可控的因素，因此橫渡英吉利海峽是一項「挑戰」而非「比賽」。「我希望2025年可以成行！」根據媒體報導，2021年，一位澳洲女選手成功橫渡英吉利海峽四十四次，打破世界紀錄，但「她曾經差點死於體溫過低，也游過鯊魚出沒的水域，並被致命的水母攻擊而癱瘓，因此住進重症加護病房好幾天…」。汶而聽了笑著說，其實英吉利海峽中的鯊魚相對較少，反而是毒性比較強的水母令泳者比較害怕，「水母的神經毒可能造成傷害甚至休克，但這就是挑戰大自然的風險，自己必須先認清這樣的事實！」「人在大自然中很渺小，在大自然面前要謙卑，不要有人定勝天的想法；我們可以做好準備，但不要想著一定會打敗它，大自然教我的事就是：我們都只是大自然中的一部分，要依循它的規則去走。」

（許汶而在深澳象鼻岩海域海泳_許汶而提供）

（德國國王湖10度冰水體驗_許汶而提供）

美人魚也跑全馬 挑戰自己沒做過的事

今年五月以布拉格馬拉松完成人生初馬，汶而回想這場號稱最美馬拉松的過程，跑在老城區，城堡和美景都在身邊，不過在報名以前，她從來不跑步。「我從小就游泳，筋骨柔軟、關節活動度很大，肌肉相對不穩定，跑步時很容易這裡痛那裏痛，跑馬拉松對我來說真的是全新的挑戰！」「人生嘛，總要嘗試自己害怕或不曾做過的事，我想試著去完成跑步這項我抗拒的事情…」。

（許汶而很享受這一場人生初馬_許汶而提供）

汶而為自己設定了無痛無傷、健康快樂完賽的目標，賽前特別以皮拉提斯等運動穩定核心，練跑量並不多，最長距離只有到十七公里，二月份時還因為重感冒而跑量掛零，但比賽當天直到35K也還不累，可見平時長泳打下的體能基礎。汶而剛帶學生游基隆嶼5公里，本週泳渡澎湖灣5公里，接下來還要挑戰泳渡龜山島10公里，11月預計泳渡小琉球13公里，以及12月泰國普吉島的長泳馬拉松10公里賽事，一路朝著夢想努力與前進，我們等著看她創紀錄，2025橫渡英吉利海峽成功！

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