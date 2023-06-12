帶小比旅跑台灣／稻鎮好柚穫路跑 花蓮最美的193縣道

今天，我們去花蓮最美的193縣道跑跑，會來這裡跑是因為這裡的風土民情很純樸，來到這裡真的可以完全放鬆自己，（雖然這二天下雨）而且完賽後還可以領到一箱柚子，所以我來了。

文旦路跑一共有四場，我只報麻豆和玉溪而已，所以沒有收集到四面獎牌。不過沒關係，可以看到美麗的風景和許久不見的朋友也是很開心。(沒見到艾薇姐有點遺憾)

193縣道沿途的阿勃勒盛開，真的很漂亮，但是一開始就給我爬坡讓我心情不太美麗😂但是，在這裡也非常謝謝日本人跑遍台灣友 TOMO桑在上坡時，幫我推比比，真的很難得TOMO桑今天用走的，因為他膝蓋痛啦，在這裡也祝福他早日康復哦。

前面幾公里就這樣子上上下下的，加上忽然出大太陽，推的我頭都快暈了，雖然今天認識的跑友不多，但我們還是玩的很開心。小比沿途看到人還跟人家揮手，可見他今天真的很開心。

謝謝光圈整合行銷 為了行銷文旦，辦了那麼多場有關文旦的賽事。

謝謝大飛哥送小比遮陽帽，謝謝住在瑞穗的大姐，還特地下車幫我推小比回終點。

謝謝辛苦的志工和攝影師為大家服務。

#2023稻鎮好柚路跑#用雙腳帶小比跑旅台灣