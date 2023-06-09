新竹馬熱身賽開跑！千名畢業生「竹步愛上運動」跑進動物園

15所學校、超過1,100位師生與家長在新竹市立田徑場歡樂起跑 （圖 / 運動筆記）

由教育部體育署補助之運動i臺灣2.0系列活動 「畢業生路跑」，是新竹城市馬拉松的系列活動之一，堪稱系列賽事的小型熱身賽，8日上午共有15所學校、超過1,100位師生與家長在新竹市立田徑場歡樂起跑，畢業生們不僅首度跑進新竹動物園，留下值得紀念的專屬回憶，在用力揮灑汗水之餘，也成功用雙腳更成功認識這片生養自己的風城土地。

新竹市政府教育處督學邱函敬率領在場貴賓為畢業莘莘學子鳴槍起跑（圖 / 運動筆記）

新竹市政府教育處表示，畢業生路跑對於學生來說，不僅是學子們一輩子有趣且難忘的回憶，同時也能培養不屈不撓的路跑運動家精神，培養運動喜好，在各方面來說都有著非凡的意義，近幾年新竹市政府努力推廣在地體育扎根，希望打造熱情、友善、人文、活力的新竹市，對於今天看到千名同學在田徑場鳴槍起跑的畫面，內心感到十分感動，同時也鼓勵孩子們向前奔跑，迎向人生全新的挑戰。

15間學校都一起來共襄盛舉，顯見新竹在地運動風氣之盛（圖 / 運動筆記）

這場畢業生路跑，起跑點是從新竹市立田徑場，賽事路線途經新竹市立動物園、台灣昆蟲館新竹館、孔廟廣場、新竹市玻璃工藝博物館等，繞了大半圈後，再回到新竹市立田徑場，賽道總長為3KM，包括舊社國小、陽光國小、大湖國小、科園國小、東園國小、青草湖國小、載熙國小、高峰國小、建華國中、竹光國中、內湖國中、虎林國中、三民國中；以及成德高中及建功高中等15間學校都一起來共襄盛舉，顯見新竹在地運動風氣之盛。

新竹市政府教育處督學邱函敬為畢業生掛上完賽獎牌，祝福畢業生鵬程萬里、一帆風順 （圖 / 運動筆記）

由於此場賽事是以快樂、健康完賽為宗旨，因此賽前並未分組排名，賽後也無敘獎典禮，許多家長及老師也身體力行運動家「志在參加」的精神，諸如舊社國小莊傑志校長、建華國中蔡之浩校長、陽光國小謝佳曄校長等，都擔任起「陪跑員」的角色，而建華國中蔡之浩校長也帶領全校九年級畢業生，一同響應邁開步伐陪著自家畢業生向前衝刺，賽後更主動熱情地給同學們掛上獎牌，氣氛相當溫馨。

建華國中蔡之浩校長也帶領全校九年級畢業生，一同響應邁開步伐陪著自家畢業生向前衝刺（圖/運動筆記）

11月新竹城市馬拉松的前哨戰「畢業生路跑」，同時也是希望藉由路跑正能量氣氛，鼓勵孩子們向前奔跑 （圖 / 運動筆記）

【新竹市112年運動i臺灣2.0計畫-竹步愛上運動】

畢業生路跑是新竹城市馬拉松的系列活動，由教育部體育署指導、新竹市政府主辦，台灣馬拉松路跑協會承辦，運動筆記Sports Note執行，不僅是11月新竹城市馬拉松的前哨戰，同時也是希望藉由路跑正能量氣氛，鼓勵孩子們向前奔跑，亦象徵迎向人生全新的挑戰，也歡迎大家11月19日一同來新竹樹林頭公園，參加一年一度「2023新竹城市馬拉松」。詳細資訊請上「新竹市112年運動i臺灣2.0計畫-竹步愛上運動」FB粉絲頁：https://www.facebook.com/profile.php?id=100064257210007

責任編輯：陳宥騰

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