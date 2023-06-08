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彰化馬拉松嘉年華擁三箭！5 大賽事串聯推動在地體育扎根

運動筆記／ Run For TAIWAN

彰化馬拉松嘉年華以「運動科學」、「運動防護」、「運動營養」為三大主軸（圖/ 運動筆記）

彰化縣縣長王惠美率領5場馬拉松賽事主辦共同迎接2023「彰化馬拉松嘉年華」 （圖/ 運動筆記）

一年一度的彰化馬拉松嘉年華回來了！縣長王惠美 7 日在縣府舉辦記者會，在田中高中武術隊的盛大表演下，正式為運動健兒射出體育三箭，邀請 5 場馬拉松賽事的主辦單位及共同推動「運動科學」、「運動防護」以及「運動營養」等三大主軸的代表一同出席，呼籲一同為在地體育扎根努力，共同來守護彰化學子的運動健康。

開場表演- 田中高中武術隊（圖/ 運動筆記）

王縣長表示，選在 6 月 7 日舉辦彰化馬拉松嘉年華的宣傳記者會，其實別具多重意義，包括每年 6 月的第一個禮拜三是「世界跑步日」，希望鼓勵民眾多多走向戶外；同時也是彰化馬拉松嘉年華超人氣賽事之一台灣四大馬的「田中馬拉松」開放報名登記的日子，象徵彰化縣馬拉松賽事的正式啟動。

彰化縣縣長王惠美誠摯邀請大家一起來「好山、好水、好人情」的彰化，一起來感受「彰化之美」！（圖/ 運動筆記）

王縣長強調，彰化馬拉松嘉年華每年都將縣內的路跑賽事成功串聯，於 10 月至 11 月串連縣內 5 場具有在地特色的馬拉松賽事，首場為 10 月 29 日「2023 員林獅子盃親子路跑」，接著 11 月 5 日「2023 戀戀二水跑水馬拉松」、11 月 12 日「台灣米倉田中馬拉松」、11 月 19 日「2023 鹿港馬拉松」，以及最後一場，邀請到知名藝人梁又南擔任公益代言人的11 月 26 日「2023 第十屆伯立歐公益馬拉松」也是今年嘉年華唯一一場的公益募款賽事，歡迎大家蒞臨彰化共襄盛舉。

挪威鐵人三項世界冠軍 Gustav Iden （伊登） 所拍攝的短版宣傳影片（圖/ 運動筆記）

現場也播放挪威鐵人三項世界冠軍 Gustav Iden （伊登） 所拍攝的短版宣傳影片，向大眾正式宣佈鐵人三項世界冠軍 Gustav Iden （伊登） 為 2023 馬拉松嘉年華的國際代言人，6/10 也將在彰化馬拉松嘉年華粉絲專頁中釋放完整版的精彩影片，透過伊登與彰化的運動淵源，讓世界冠軍帶領民眾跑出自己的美好彰化嘉年華。為期一個多月的活動，堪稱縣內每年的年度盛事，今年除了邀請員林、二水、田中、鹿港及二林的賽會代表們共襄盛舉，也特別請來彰化的「體育三箭」，分別是代表「運動科學」的國立彰化師範大學運動學系，提供體育班運科指導；代表「運動防護」的秀傳運動醫學中心，細心給予運動員身心檢測，降低運動傷害的發生機率；以及代表「運動營養」的白蘭氏健康博物館，藉由贊助白蘭氏雙認證鷄精，給予健兒們更多營養。

2023 台灣米倉田中馬拉松於今（7）正式啟動開報（圖/ 運動筆記）

主推「運動科學」的國立彰化師範大學運動學系 副教授鍾孟玲表示，由國立彰化師範大學運動學系透過科學檢測分析，了解選手身體素質、狀況，提供專業建議，111 學年度已經完成本縣 16 校 314 位選手檢測，相信能為選手訓練開一扇窗。

「2023鹿港馬拉松」將於11月19日起跑（圖/ 運動筆記）

代表「運動防護」的秀傳運動醫學中心營運總監 陳柏穎指出，秀傳運動醫學中心特別為馬拉松嘉年華推出運科檢測服務，提供全面的健康評估和運動建議，旨在協助運動愛好者提升表現、預防運動傷害。檢測內容包括 AI 影像檢測和步態分析，以確保正確跑步方式並降低傷害風險。運動醫學專家將解讀檢測結果，提供個人化訓練建議和運動諮詢，幫助改善技巧和效果。嘉年華期間，參與者享受特價 1,800 元（原價 3,500 元），總名額 200 位，讓運動愛好者能夠獲得專業運動醫學服務。

「第十屆伯立歐公益馬拉松」將於11月26日起跑（圖/ 運動筆記）

代表「運動營養」的白蘭氏健康博物館 館長余惠芬表示，作為深耕彰化在地超過 40 年的品牌，白蘭氏健康博物館，在本縣選手競賽期間提供免費營養補充品，自 108 年起持續贊助迄今，今年贊助國際龍舟錦標賽選手 1500 瓶白蘭氏雞精，後續將贊助全國運代表隊參賽營養品做選手們健康補給的堅強後盾。

彰化縣政府邀請 5 場馬拉松賽事的主辦單位共同推動「運動科學」、「運動防護」以及「運動營養」等三大主軸 （圖/ 運動筆記）

彰化的體育三箭為彰化馬拉松嘉年華擴大參與，孕育健康運動的下一代！奠定健康和成功的基礎，並種下體育扎根的種子。 

迎接彰化建縣 300 年之盛事，縣府將「運動經濟」結合觀光產業，進而提升最大經濟產值，讓大眾不僅擁抱健康、更活絡整體經濟循環，整合行銷「運動經濟」、「優質農特產品」及「產業特色」。此外，更希望讓全台的運動愛好者，透過「運動觀光」結合的旅遊，親臨體驗擁有山、海、平原景觀的美好彰化。歡迎全國民眾一同來感受彰化的魅力，讓「美好彰化，希望城市」深植大家心中成為，體驗「彰化馬拉松嘉年華」的熱情！

彰化馬拉松嘉年華賽事周周不間斷，串連賽事精彩程度可期（圖/ 運動筆記）

彰化馬拉松嘉年華賽事周周不間斷，包括 10 月 29 日舉辦員林獅子盃親子路跑；11 月 5 日舉辦戀戀二水跑水馬拉松；11 月 12 日舉辦台灣米倉田中馬拉松；11 月 19 日舉辦鹿港馬拉松；11 月 26 日舉辦第十屆伯立歐公益馬拉松，為期一個多月的活動，串連賽事精彩程度可期，相關賽事報名資訊，請關注彰化馬拉松嘉年華臉書粉絲專頁https://www.facebook.com/run4ch，或洽詢各賽事臉書粉絲專頁。

責任編輯：陳宥騰

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田中馬拉松

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