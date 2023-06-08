世界跑步日跑進台灣心田中～田中馬拉松熱情開報！

台灣四大馬拉松之一、被譽為「全台最有人情味馬拉松」的台灣米倉田中馬拉松，今年已來到第12屆，往年賽事名額都是迅速秒殺且一籤難求，隨著2023年的賽事日即將到來，大會也延續每年傳統，於6月的第一個星期三「世界跑步日」正式開放報名登記，邀請全台與海外跑者11月12日一起來田中跑步，感受在地文化與小鎮的鄉親熱情！

近幾年田中馬拉松總幹事鄭宗政致力於將田中鎮營造成「運動小鎮」 （圖/ 運動筆記）

田中馬近年致力於響應淨零碳排與永續發展，賽事也經德國萊茵TUV碳盤查認證中，成為全台第一申請環保署碳標籤的全馬賽事，5月更入圍了觀光局的觀光亮點獎，為全台的路跑賽事，締造指標性的標竿。

田中馬近年致力於響應淨零碳排與永續發展，成為全台第一申請環保署碳標籤的全馬賽事（圖/ 運動筆記）

今年的田中馬賽事，預計開放16,500名選手報名，其中包括4,000名全程馬拉松跑者（42.195KM）、6,000名半程馬拉松（22.6KM）跑者及6,500名健跑組跑者（9.7KM），要讓跑者們有一個難忘的跑旅體驗，賽會表示，將統一於6月19日上午11:00採電腦抽籤，並於6月19日中午12:00馬上公佈抽籤結果。

今年的田中馬賽事特色周邊禮曝光，預計開放16,500名選手報名，要讓跑者們有一個難忘的跑旅體驗（圖/ 運動筆記）

田中馬拉松總幹事鄭宗政表示，最有人情味的田中馬打出知名度後，近幾年致力於將田中鎮營造成「運動小鎮」，希望打造跑步運動聖地的形象，推動全年都有活動的運動熱區，近幾年田中馬都有規劃雲端跑的線上活動，今年也不例外，雲端跑賽事期間預計從10月10日國慶連假開始，一路跑到11月12日與田中馬實體賽事當日一起圓滿完賽，跑者們一方面可以從10月開始累積里程，享受組團競賽與練跑暖身，同時也可跟隨田中馬的腳步，一路與一萬多名跑者一起衝進終點！此外，為實踐永續環保的目標，今年田中馬持續與富邦金控合作種樹活動，選手只要累積跑滿40公里（實體與雲端跑里程可累加），富邦金控就會以跑者名義種下一棵樹（每人限領一棵），共同落實綠色賽事，讓地球環境變更好。

打造跑步運動聖地的形象，推動全年都有活動的運動熱區（圖/ 運動筆記）

今年運動筆記跑步學堂與賽會設計了「田中馬訓練營」的加價購，讓有興趣的跑友在賽事前3個月即開始逐步練習，結業目標分為健跑組與挑戰半馬組。報名時加購參與訓練營不僅可保證田中馬中籤、享有早鳥價，還能透過專業教練規劃的課表增進跑步能力、無傷完賽、微笑進終點，鼓勵全民一起跑起來！

被譽為「全台最有人情味馬拉松」的台灣米倉田中馬拉松今（7）開報（圖/ 運動筆記）

台灣米倉田中馬拉松由彰化縣政府、中華民國舒康樂活運動協會、彰化縣馬拉松路跑協會共同主辦，富邦金融控股股份有限公司、泰山企業(股)公司、台生實業(股)公司主力贊助，詳細報名資訊請見賽事報名頁https://irunner.biji.co/Tianzhong2023 ；2023台灣米倉田中馬拉松FB粉絲專頁：https://www.facebook.com/520marathon 。

責任編輯：陳宥騰

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