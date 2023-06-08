賽事心得／錢江越野賽 跑過才知跟路跑差太大啦！

大陸上半年的馬拉松賽季基本已經結束了，仍有少部份的賽事在東北地區或高海拔的地區舉辦，但一般住在延海省份要去一趟實在除了報名費外，交通、住宿，再加上有工作的跑友有可能額外要請假的整体費用就很驚人了。但有一種賽事在這個時候就開始了，那就是越野賽！小弟我就在5/28時參加了這場越野賽，因為是初次參加越野賽所以只報名了10k挑戰組嘗試一下，覺得新鮮的地方是有要求強制裝備及建議裝備，尤其是賽前檢錄會要求出示規定的強制裝備才會發比賽手環，才表示是可以比賽的選手。

真的跑過才了解到越野賽跟一般路跑的區別實在太大啦！首先要很全神貫注，不論是腳下的路面或經過的樹木等眾多外在因素，尤其最怕就是跑錯路線了。過程中我有遇到好幾位20k的跑者跑錯，實在累人~~~而且補給站還只有1個。

最後一定要說一下賽後的餐點超豐富的啦，也同時是完賽禮及獎牌的領取地點。場地設在大禮堂裡，我共吃了2碗的冰粉+雙皮奶+冰塊，還有2個肉包及可樂2瓶，哈~~~然後就開車回義烏了，要開2小時……

丈量環浙 潮野黃灣

2023錢江越野賽暨環浙步道越野挑戰賽於5月28日在海寧市黃灣鎮錢江村隆重開幕，來自全國各地的500餘名越野跑運動愛好者和來自美國、德國、加拿大、法國、韓國等七個國家的數十名外籍選手，共同漫跑在錢江田園山野間，感受嶄新的輕奢戶外越野體驗。

今年，錢江越野賽共設2條路線，分20公里精英組和10公里挑戰組，賽道今年與國家步道的樣板項目「環浙步道」海寧段相結合，串聯了浙江最美山水和最值得打卡的地標，不僅為浙江體育產業發展添磚加瓦，也通過挖掘「小道」資源，助力鄉村振興，拓寬共富「山路」。

參賽運動員們奔跑在錢江山野之間，途徑談仙嶺、冷冰塢、高陽山（嘉興境內最高峰251.6米）等多個當地著名景點，大美風光盡收眼底，沿途還有山野古道、竹林、茶園等景色，更有機會一瞰錢江大潮的壯美景象，享受山野的純粹與自由。

為做好賽事高溫天氣下參賽選手們的保障工作，賽事組委會把賽事保障工作放到了極為重要的位置推進、落實，協調和調配交通管控團隊、補給保障團隊、醫療救護團隊、賽事監督團隊等工作人員。在賽道沿線，明確指引參賽路線，安排志願者進行賽道指引，並且在賽道上配備有充足的專業醫療救援人員和 AED急救設備，協助處理突發情況，保證不遺漏一名參賽選手。

今年33歲的楊維證來自貴州，平時住在金華，伴著陣陣歡呼聲，他獲得了本次比賽20公里男子組第一名，也成為錢江越野賽舉辦以來連續三屆的20公里男子組第一名。「雖然今年天氣炎熱，但一路上奔跑在山林間，聽著鳥兒的鳴叫，非常放鬆。成績也比前兩屆都好。」楊維證開心地說道，當天他另外還有三場比賽都放棄了，帶著家人來到黃灣，「錢江村風景好，文化底蘊深厚，越野賽辦得很不錯，我會推薦其他的跑友明年再來參加。」

錢江越野賽連續三年落戶錢江村，充分發揮體育動能和資源優勢，為更多戶外越野愛好者開闢了一條沿途風景別致、運動氛圍濃厚的鄉野輕奢路線，通過我們的「村野」品牌，依託錢江越野IP—「體育+」的影響力實現跨界合作、產業融合，打造集「體育+文化+旅遊」深度融合發展的一個平臺，持續助力海寧體育產業高品質發展。

以上內容節錄自浙江鸿翔体育文化产业有限公司