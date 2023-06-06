國際田徑1500m首位女性sub 3:50！Kipyegon寫新世界紀錄！

圖/Infobae

於上週五（6/2日）義大利所舉行的 Golden Gala Pietro Mennea 比賽中，來自肯亞的兩屆奧運會冠軍 Faith Kipyegon 打破了歷史！以 3:49.11 的成績寫下新的歷史紀錄，打破由 Genzebe Dibaba 於 2015 年所寫下的 3:50.07，成為首位 sub 3:50 的女性！

在比賽開始之前，Kipyegon 就有著 3:50.37 歷史第二的最佳成績，賽前她也曾發下豪語要來打破 Dibaba 八年前所創下的世界紀錄，比賽槍響後，Kipyegon 緊緊跟著兩位配速員 Brooke Feldmeier、Sage Hurta-Klecker，首圈以 62.37 通過，後方 Laura Muir 和 Jessica Hull 也緊隨其後，來到第二圈配速員 Hurta-Klecker 以精準的用時 2:04 將 Kipyegon 送了出去。但此時，想要打破世界紀錄的她仍然有許多的困難，想要打破世界紀錄必須每圈平均要跑進 61.3 秒，獨自推進的她在約 2:50.2 來到最後一圈，此時她必須要在最後一圈中跑出 59.5 秒才能夠打破世界紀錄，她在最後 1200m 時趕上了配速燈號，接下來她彷彿開外掛般以不講理的開始加速，以 43.8 秒通過剩下的 300m 最終以 3:49.11 締造新的世界紀錄。而奧運會 1500m 銀牌得主 Laura Muir 則以 3:57.09 排名第二，Jessica Hull 也緊隨其後跑出 3:57.29 排名第三，並且打破了自己所保持的 3:58.81 澳洲紀錄。

Faith Kipyegon 1500m WR 每圈配速🔥 首圈 62.37（2:35/km） 第二圈 61.63（2:33/km） 第三圈 61.28（2:33/km） 最後一圈 58.81（2:25/km）

Faith Kipyegon 在 1500m 中寫下了精彩的歷史一頁，對於過去 42 年來 1500m 僅有三次被打破紀錄，分別是 1993 年『馬家軍』 曲雲霞、2015 年 Genzebe Dibaba，而 Faith Kipyegon 以整整一秒的差距改寫紀錄，這對於她意義重大，而一同競賽的對手們也紛紛對 Kipyegon 獻上祝福，也足以證明這個成績與歷史紀錄是多麼偉大的時刻。

所有選手們聚集在 Kipyegon 身邊道賀，大家都很開心能夠見證新的歷史。 圖/Twitter

大家一同與破紀錄獎牌合照，相信這也讓她們更有動力能夠來持續挑戰、突破。圖/corde Sport

而本場比賽還有一個關注點是「配速燈號」，據悉本次的配速燈號設置的時間為 3:51.15 並不是 WR 的配速，美國跑步論壇 Let's Run 就詢問了 Faith Kipyegon 經紀人 Valentijn Trouw 想知道設在這個時間的用意：Valentijn Trouw 回覆：「有時候，我們可以營造一個情境，讓紀錄自然而然的產生，而不是強行追求。」事情就是這樣，跟著配速燈號讓她在 2:50.2 秒時來到最後一圈，如果此時她仍有餘力，她就可以自由的敲下聖鎚追上紀錄配速。

責任編輯：Ian

新聞來源：Let's Run、World Athletics

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