跑步小品／運動需要看「心」?

「接觸新的運動好緊張」

「訓練遇到瓶頸很沮喪」

「比賽到後期好痛苦」

前些日去聽了場運動心理學講座，對於這方面的議題算是很感興趣，再加上自己也有除了肌力訓練以外的運動，所以光聽標題就覺得相當有趣，想再多一點的了解。而在這個領域內，感覺是沒有標準答案，想了想僅有情況的判定可以給個方向，但也沒辦法給確切的回應，因為摸不著的是人心。其實把運動兩字拿掉，也是通用，不管在那個領域，有人就會有問題。 (個人言論僅供參考，整篇細節很多沒有足一寫出來，僅當成一個紀錄)

一切的結果都有其原因，從溯源開始：出生背景、成長環境…等，皆是造就目前人格特性之因素，這對後續事情的發展都有著極大影響。有了這個理解後，往下延續，人是可以改變的嗎？我自己是覺得取決於「有多想要」，如果對於某個目的有強烈的企圖，那這個企圖就會迫使自己做出改變去達到它。換個辦公室很常出現的說法「換個位子換個腦袋」，當想法不同了，當初的堅持就會隨之消散。接續這個點，我會想用馬斯洛的理論來解釋，為什麼會改變？

(圖片來源網路)

基本需要：生理(食物、水、空氣)、安全(人身安全、生活、健康)

心理需要：社交(友誼、歸屬感)、尊重(聲望、成就)

自我滿足需要：自我實現

不管在哪個階段，一定會為了某個項目而改變，而最終會朝向自我實現。所以回歸到運動這件事，當時空背景坐落在上述某個階段，除了原始設定(溯源)外，當下的心態也會影響，而且是變動的。例如，當初接觸運動是為了健康，一段時間後，開始參加比賽，從運動變成競賽，這就是完全不同的心理狀態。而心理狀態不外乎是心、技、體的呈現，這也是會影響到運動表現，簡單的列一下。

心 ，先撇開溯源的原生設定、快樂愉悅不談，第一面對就是「恐懼」，我們的想法、心念、情緒都會產生影響，而且行為永遠表現著內心的恐懼，所以怎麼辦? 我自己覺得最快的方式就是回歸前面講的「有多想要」，敞開內心接受這件事情後，過程會一步一步消除恐懼，轉而到賽前的興奮，這另一方面也取決練習量，越是熟練越不感到害怕。另外是講座上提到有限和無限遊戲的概念，每場比賽都是有限的概念，都會結束，但運動生涯是無限的概念(除非不運動了)，這心態的不同結果就不同。講座的例子我覺得超讚「Winner stays」，各位怎麼看 😊

，先撇開溯源的原生設定、快樂愉悅不談，第一面對就是「恐懼」，我們的想法、心念、情緒都會產生影響，而且行為永遠表現著內心的恐懼，所以怎麼辦? 我自己覺得最快的方式就是回歸前面講的「有多想要」，敞開內心接受這件事情後，過程會一步一步消除恐懼，轉而到賽前的興奮，這另一方面也取決練習量，越是熟練越不感到害怕。另外是講座上提到有限和無限遊戲的概念，每場比賽都是有限的概念，都會結束，但運動生涯是無限的概念(除非不運動了)，這心態的不同結果就不同。講座的例子我覺得超讚「Winner stays」，各位怎麼看 😊 技 ，跑步的專項技術，我能想到的是跑姿 / 肌力訓練推拉轉走，人體最大負重潛能動作的熟練。越是熟練，就越有把握能創造出好的結果。

，跑步的專項技術，我能想到的是跑姿 / 肌力訓練推拉轉走，人體最大負重潛能動作的熟練。越是熟練，就越有把握能創造出好的結果。 體，體能這段我想再細分成體能跟肌力，對跑步來講速度會建立在技術/體能/肌力的平衡發展，舉例5公里30分，進步到5公里25分，固定距離內所跑出的時間，確實是進步指標，但會有點難判斷是體能進步，還是肌力進步。但肌力卻比較能做到量化，控制「重量」、「反覆次數」、「組數」，可以從這邊去觀察到肌力的變化。另外再提到一點是，跑量越大，進步越多？/ 重訓做得越多，進步越多？這也是訓練時的障礙點，我也還在參悟!而這是出於心理的不踏實感，我想很多人也都有同樣的狀況。但目前我的答案是看情況，如果是在初學者蜜月期的狀況下，那確實是很容易嚐到那個甜頭，所以會很理所當然覺得堆跑量/訓練量就會一直進步。但脫離初學者階段後，還是會有幫助，但幅度就會相對變很小，所以會開始加大劑量，但非常有可能被反噬，因為身體疲勞恢復不過來。印象中徐國峰教練(姿勢跑法)曾經說過撞牆期的進步「拐點」，不再是里程數，而是訓練品質，這邊就會走入科學化訓練的議題。

花了一段篇幅，另一個用意是盡量控制在適量的訓練上，因為過度訓練會影響身心靈，這邊我要用一下Dan John(肌力體能教練)的話「人生已經夠瘋狂了，不要再加入瘋狂的訓練」再來是過程中或是過程後，除了成功外，有沒有辦法接受失敗，但真的失敗嗎?這裡很有趣，很多會陷入沉沒成本的謬誤裡面，我都投入那麼多了，差一點而已，這時就會掉進去謬誤裡。在〈像頂尖運動員一樣思考〉一書中有提到「決策平衡」能幫助當下做出一個深思熟慮後的決定。轉換目標，專注過程，即便真的失敗，還是能從過程中獲得到甚麼，這樣失敗就不在是失敗。另外是想點出，任何事情都會有其代價。綜上，拉回到一開始寫的狀況，當我們有很想要的時候，就會有其出路(心態的轉變)，「接觸新的運動好緊張」→有想嘗試就能克服緊張「訓練遇到瓶頸很沮喪」→調整心態檢示自己的狀況，不要把自己逼到絕路「比賽到後期好痛苦」→身體如果都沒有狀況，那就堅持到最後(回想訓練時的辛苦) /這次沒有完成對於我的意義會是甚麼？

洋洋灑灑寫了那麼多，回扣到前面提的，僅有情況的判定，但沒有正解，也沒有非得要怎麼樣才可以，我想這就是好玩的地方。而我也還在學習中~這篇完全是聽君一席話，如聽一席話XDD，完全沒有正解，因為每個人心中都有一個正解。