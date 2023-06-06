跑跑小品／魔鬼教練超殺的眼神，其實是…

身為跑者，你一定聽過「潘瑞根教練」，因為教出的徒弟名號響亮：超馬好手林義傑、陳彥博，亞運鐵人三項高手張團峻、如今人稱光頭教練的李翰暄、曾獲全運會馬拉松銅牌的張哲豪…，還有無數徒子徒孫；他對於生活紀律的嚴格要求，像是傳說一樣的存在。我深深記得一次採訪小傑–林義傑時，他對我提到潘瑞根教練對他的影響：「教練最注重生活紀律，我們早上5點起床，5點半訓練，8點多回來打掃，一天打掃三次不能有灰塵…，生活紀律影響你如何成為優秀運動員、影響你的態度。」生活紀律究竟有多重要？就連最近在台灣紅到翻的科技人–Nvidia創辦人暨執行長黃仁勳剛到美國時就讀位在肯塔基深山中的奈達中學，也曾體驗天天打掃的日子，根據媒體報導，那時是他最快樂的時光，可見學生時代規律地從事「打掃」這件事，對於一生的影響真的很大！

（學生賣力打掃，教室牆上貼著：「品格是21世紀最強大的競爭力」_潘瑞根提供）

潘瑞根自己在就讀育達商職夜間部高三那年參加比賽時，被當時的國家隊教練蘇文和以及紀政相中，認為是可造之材，破格讓他進入只有頂尖運動員才能進去的國家隊，一開始他因為沒有田徑成績，比較自卑沒自信，但心裡始終覺得，除了訓練和運動成績，應該還有其他能讓心靈能量增強的東西。當白天所有的人都去上課，整個訓練中心只剩讀夜間部的他，他想倒不如去打掃、自我磨練，一年之內天天把訓練中心打掃得乾乾淨淨，當他進入紀政辦公室，看到平時忙碌的紀政辦公室原來如此井然有序，還貼了好多勵志好文，邊打掃邊想起英文老師也曾教他：「失去了金錢，只是失去某些東西，失去了愛，就失去大部分人生，而失去勇氣，你將一無所有」，讓他被感動，如果能在這裡跟紀姊學習，應該可以學到很多。不知不覺，潘瑞根夢想的雛形出現了：他想當老師、想當教練。

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關鍵的一年 潘瑞根確認未來目標方向

一年在國家訓練中心的時光，讓潘瑞根的成績進步到同時考上台北體專和台中的省立體專，因為當時受傷，他決定離開訓練中心而到台中省立體專就讀，寒暑假就回南投埔里老家，在國中體育老師的暑期輔導課當助教，也帶田徑隊，「原來國中的孩子要這樣帶…」，就此學習當老師和田徑教練，體專畢業後就比一般同學早累積了經驗和資源。入伍時抽到海軍陸戰隊，一旁的鄉親熱烈鼓掌，潘瑞根還以為鄉親怎麼會感到這麼榮耀？原來是鄉親看他抽到就少一支籤，自己的子弟就少點機會去海軍陸戰隊啦😅不過這對潘瑞根又是個機會，他在軍中負責訓練陸戰隊一百個阿兵哥，練到拿到團體冠軍，大夥兒得以放榮譽假，讓大家樂翻，第一次帶隊就拿冠軍，讓他有信心可以走教練這條路。

（教學四十三年，最大的成就感就是學生不只會跑步，還擁有品格與紀律_潘瑞根提供）

退伍後到西湖工商面試，很順利到夜間部任職老師，也在西湖工商建立第一支田徑隊，從此啟動他的夢想計畫，教出一批又一批的孩子。「希望教出來的孩子不只會跑步，還能延續到他們的未來對社會國家有貢獻，不一定要賺很多錢，而能成為社會有用的人。」 潘瑞根在西湖任職第八年時考上明湖國中教職，準備到公立學校當老師，當時自己帶的第一批學生已經退伍回校準備接教練的棒子，而拖著一卡皮箱、離家出走的林義傑這時來到西湖工商，「他拿個行李，擺在寢室外面…」，就這樣成為潘瑞根在西湖工商任教最後一年收的子弟。

（2011年，林義傑的萬里長征絲路之旅，潘瑞根老師在終點西安迎接_林義傑提供）

嚴以律己 眼神能殺人的魔鬼教練

潘瑞根始終強調，運動代表隊除了競技，必需有內涵和質感，內化之後才能外展為「態度」：懂禮貌，一言一行、一舉一動都要自律，由學長帶學弟，慢慢教導。「使用者付費、使用者維護、使用者歸定位，這三者是必須要遵守的自我規範，自己用過的東西讓別人收拾是不可以的。建立良好的生活習慣，會延續到未來，獎牌是一時的，品德、品行、品格會跟你一輩子，就算得到很多獎金獎勵，若品德不到位，對一輩子的負面影響難以估計。」

（學生打掃後，領到潘老師的紅包_潘瑞根提供）

陳彥博是潘瑞根在成淵高中指導的學生，他口中的潘老師，是個光眼神就足以殺人的魔鬼教練。我特別問潘老師這一點，他說：「在訓練上有安全考慮，老師眼睛不是只盯秒數，而是觀察孩子們的臉色有沒有異常，如果臉色不對，就知道這孩子身體可能有狀況，萬一瞬間發生了什麼事，得趕緊照SOP處理；安全第一、再求是否能跑到要求的趟數，至於他們是不是偷懶或裝死，都是一目了然！」

（潘老師任教時期的成淵高中田徑隊_潘瑞根提供）

「訓練時全神貫注緊盯學生，不允許一絲分心，手機再怎麼響都不會接…」，原來，老師眼神的「殺」，是關注啦！對於學生的教導，潘老師說他不喜歡聽髒話，要求學生自我規範，從國中起就規律自己，不管多麼暴怒，絕不口出髒話。「孩子會看你的身教和言教，當我們盯著學生的品德操行時，他們也在看你是否言行如一」。潘瑞根強調，自律能形成強大的心理能量，當與身體能量結合，就會有超人的表現–再怎麼樣，都會堅持到底。如得意門生陳彥博獲得四大極地超級馬拉松冠軍，和最近的重返育空700公里賽，就是這樣的表現。

（陳彥博完成四大極地賽返國，潘老師與陳彥博父母在機場迎接_潘瑞根提供）

另外，鐵人三項的張團峻、當年就讀成淵時的「最強高中生」李瀚暄、2019全運會馬拉松銅牌張哲豪，都是當年老師一點一滴的帶領，現在看到他們的表現和教練生涯傳承了老師的教誨，都深感欣慰。

（就讀成淵高中時的「最強高中生」李翰暄_潘瑞根提供）

（如今的「光頭教練」李翰暄，始終感念潘老師對他的指導與照顧，今年特別在首爾馬帶潘老師同遊首爾_李翰暄提供）

心臟七根支架 住院仍心繫學生

陳彥博在老師安裝七根心臟支架的住院期間，曾去醫院陪伴老師五天，當他揹起老師異常沉重的包包，心想裡面到底裝了什麼？直到老師要他幫忙拿個東西，看到包包裡滿滿都是學生日記簿和研究計畫，深深被感動。聽到這一段，老師也回想彥博陪伴他住院時，手邊還在忙出國比賽的計劃，「這孩子讓我很認同的不只有他的賽事表現，還包括他的自律。出院時，他把我的病房整理得乾乾淨淨，垃圾都打包好、棉被摺好，我並沒有要求他這麼做，而是他主動，讓我很感動…」。這番話讓聽著的我，彷彿也在當時的病房內看著師徒二人，感動啊…「高中的磨練，所建立良好的生活習慣，是一輩子帶著走的，當日後去比世界超級馬拉松時，面對複雜的裝備、補給和參賽細節，一定能從容不迫、井井有條，並跟上比賽節奏…」，潘老師說。

（師徒兩人也有這樣的搞笑照_潘瑞根提供）

面對家境不好的學生，老師不會公開表示什麼，而總是在批改完的日記簿裡塞一個放著鈔票的信封，默默以實際行動支持孩子，顧及孩子的自尊。「他們拿到日記，看到老師寫了些甚麼，也看到信封，這不需要特別講，要守護孩子的自尊心，有時孩子會防衛…；這些事情過去就過去，不需要特別去記，該記得的是有沒有把他們帶出來、裝備好，具有闖蕩社會的能力。」現在選手的資源雖然比以前多，但貧困的、需要幫助的孩子也還是有，潘老師退休後的計劃是到基層學校「行腳台灣100站」，目前已完成七站。「到學校觀察教練怎麼帶孩子，有哪些需要協助的地方，或協助教練升級…」，這件事，潘老師默默地做，自己發願、自主行動，也都是用自己的資源；沒有具體完成時間表，只要行程時間安排ok說走就走。

（學生寫給潘老師的卡片，他都珍藏著_潘瑞根提供）

過去當教練時，時間都給了選手，身上有不少小毛病，去年他力行每天一萬步，365天全年無休，身型瘦了、腿變得更有力，身上小毛病也消失了，接著這100站行腳，走個兩年後，將開始準備人生第二次全馬！「我的初馬跑了五個半小時，現在也擔心體內的七支支架會不會影響訓練，先走兩年，再開始跑，給自己身體訂個承諾和目標」，潘老師笑著說。我說，到時一定有好多學生去陪跑護駕！潘老師聽了更是笑呵呵：「我想到時候張團峻啊、陳彥博啊、光頭、張哲豪都會來，我怕他們跑太快，呵呵～」願老師身體健康，心想事成！😊😊😊

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