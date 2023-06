加拿大女子參加滾奶酪大賽慘摔失憶 醒來意外發現奪冠！

又到了英國格洛斯特(Gloucester)一年一度的滾奶酪大賽(Cheese-Rolling and Wake),這個瘋狂的比賽毫不意外再次掀起轟動,一名來自加拿大的青少年在歷經劇烈的下坡翻滾後昏迷,卻在醒來時意外發現自己成為了比賽冠軍。滾奶酪大賽(Cheese-Rolling and Wake)是自 1826 年起於每年五月份的最後一個禮拜一舉行,參賽者們會聚集在格洛斯特附近的庫珀山(Cooper's Hill)上,沿著一條長達 200m 的陡峭斜坡追逐一個重達 3 公斤的奶酪。據說,奶酪滾動的速度最快可以達到 100 公里,也因此讓許多參賽者慕名而來。

而來自加拿大溫哥華 19 歲的 Delaney Irving,在這場著名的奶酪大賽中遭遇意外,根據影片清楚記錄了整個過程,Delaney 在衝下下坡時失去了控制,就像一個布娃娃一樣被拋在了半空接著重摔落地,她在事後接受 BBC 訪問中表示直到自己在醫療帳篷恢復意識後,她才得知自己成為了比賽的冠軍。

🧀 Canadian 🇨🇦 Delaney Irving won’t remember much of winning the Woman’s race at #cheeserolling.



After being knocked out on her way down, she was unconscious for a period of time but told us it was all worth it.



⚠️ WARNING: Contains graphic images pic.twitter.com/yxwk0YaGUE