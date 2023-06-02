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加拿大女子參加滾奶酪大賽慘摔失憶 醒來意外發現奪冠！

運動筆記／ 李吳菊

參賽者以各種方式追逐滾下山坡的奶酪，圖片看起來像極了某種大型意外現場。圖/Letsteacheurope

又到了英國格洛斯特（Gloucester）一年一度的滾奶酪大賽（Cheese-Rolling and Wake），這個瘋狂的比賽毫不意外再次掀起轟動，一名來自加拿大的青少年在歷經劇烈的下坡翻滾後昏迷，卻在醒來時意外發現自己成為了比賽冠軍。滾奶酪大賽（Cheese-Rolling and Wake）是自 1826 年起於每年五月份的最後一個禮拜一舉行，參賽者們會聚集在格洛斯特附近的庫珀山（Cooper's Hill）上，沿著一條長達 200m 的陡峭斜坡追逐一個重達 3 公斤的奶酪。據說，奶酪滾動的速度最快可以達到 100 公里，也因此讓許多參賽者慕名而來。

而來自加拿大溫哥華 19 歲的 Delaney Irving，在這場著名的奶酪大賽中遭遇意外，根據影片清楚記錄了整個過程，Delaney 在衝下下坡時失去了控制，就像一個布娃娃一樣被拋在了半空接著重摔落地，她在事後接受 BBC 訪問中表示直到自己在醫療帳篷恢復意識後，她才得知自己成為了比賽的冠軍。

她表示：「我只記得我撞到頭，那個疼痛仍讓我印象深刻，接著我醒來時發現自己已經在醫療帳篷中，接著我被告知我獲得了冠軍，到現在我仍然難以置信，但這感覺真的太棒了。」

圖/Twitter

這場滾奶酪大賽（Cheese-Rolling and Wake）曾因參賽者在追逐奶酪過程多次受傷而聲名狼藉，甚至在 2010 年因為安全因素而被取消，但之後賽事卻仍在未獲得官方批准的情況繼續進行。滾奶酪比賽以其瘋狂和危險而聞名於世，每年都吸引者許多勇敢的挑戰者與吃瓜的觀眾（？），這項獨特的運動挑戰了參賽者的勇氣與下坡技巧，並成為了一場有著迷人文化與十足勇氣的視覺盛宴，又或許就如第一場的冠軍 Matt Crolla 所說：「這只是一個白痴的比賽。」不知道大家怎麼看這場比賽呢？是想要下場挑戰還是與小編一同在現場當個吃瓜群眾就好呢？歡迎留下你的想法，讓我知道。

責任編輯：Ian

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