「田中馬熱身賽」千名畢業生盛大起跑！

被稱為「田中馬熱身賽」的運動i臺灣畢業生路跑，30日上午8時45分在文興高中的戰鼓舞獅助陣下，超過千名學生一同起跑，現場嘉賓雲集，除了田中鎮鎮長蕭淑芬及田中馬拉松共同創辦人議員鄭俊雄外，每年都堅持參與此盛會的彰化縣長王惠美也現身會場，給予畢業生們滿滿祝福，希望孩子們都能身體健康，朝下個階段勇往直前。

彰化縣政府縣長王惠美、田中鎮鎮長蕭淑芬、泰山企業經理黃朝琴、彰化縣馬拉松協會理事長鄭宗政祝福參與學生在未來人生旅途中，跑出自己一片天（ 圖/ 中華民國舒康樂活運動協會）

縣長王惠美說，台灣米倉田中馬拉松被跑友們譽為是「台灣最有人情味」的路跑活動，每年都吸引超過萬人朝聖，近幾年為了學生們舉辦的畢業生路跑，彷彿是個小型田中馬，在青少年及家長間，也有很大的討論度。與往年不同的是，文興高中今年共有19位來自菲律賓耀華中學的學生，將一同參與路跑，賽會也特別準備專屬的國際組號碼布，不僅促進文化交流，也祝福這群首度在台灣參加路跑的同學們，在未來的人生旅途中，能跑出自己的一片天。

今年度共有將近1081人次響應畢業生路跑，堪稱歷年人數最多一屆 （ 圖/ 中華民國舒康樂活運動協會）

議員鄭俊雄表示，今年參加畢業生路跑的學生共有1081人，是近幾年最多人數的一屆，包括幼兒園120位，國小組290位，國中組454位，高中組217位，尤其許多在校生都會特地給畢業的學長姐們加油打氣，用各種形式表達最真摯的祝福，因此畢業生路跑不僅僅專屬於畢業生，而是屬於整個田中鎮的盛事。

田中馬拉松總幹事鄭宗政感謝縣府及各大單位鼎力支持，每年才能讓畢業的學童們留下美好回憶（圖/ 中華民國舒康樂活運動協會）

田中馬拉松總幹事鄭宗政說，感謝彰化縣府、田中公所給予賽會很多支持，也感謝田中國小、各社區協會、馬拉松路跑協會的大力幫助，每年才能讓畢業的學童們留下美好回憶，尤其在地企業泰山每年對畢業生路跑的支持，讓活動更加豐富與完善。他表示，田中馬團隊近幾年一直努力將田中打造為「運動小鎮」，幾乎全年度都有不同的活動登場，如3月跟5月都舉辦了能帶上寶貝寵物們一起參與的「寵愛迷你馬拉松」以及給母親們獻上感謝心意的「媽趣路跑」，之後也會有為了爸爸們及年長者設計的「爸趣路跑」及「樂齡親子健行路跑」，希望吸引不同族群的人都能愛上運動，走出戶外。

文興高中師長替來自菲律賓耀華中學的學生掛上獎牌，祝福畢業生未來人生旅途鵬程萬里 （圖/ 中華民國舒康樂活運動協會）

畢業生路跑是由彰化縣政府、田中國小、中華民國舒康運動協會共同舉辦的畢業生路跑活動，是以Run To Future作為活動主題。今日與會貴賓包含彰化縣政府縣長王惠美、田中鎮鎮長蕭淑芬、泰山企業經理黃朝琴、彰化縣馬拉松協會理事長鄭宗政、彰化縣議員蕭妤亘、彰化縣議員鄭俊雄，也邀請田中鎮各級學校一起共襄盛舉，今年共有文興高中、田中高中、湳雅國小、明禮國小、新民國小、大安國小、田中國小、內安國小、東和國小、三潭國小，以及三潭幼兒園、榮星幼兒園、田中國小附幼及向上心幼兒園等14個教育單位，成功推廣在地運動扎根，也同時培養從小運動健康的觀念。

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責任編輯：陳宥騰

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