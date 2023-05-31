台灣田徑公開賽男子五千米 國際選手直線道爆衝、徐立紘守下銅牌

男子五千公尺決賽於晚間 19:40 鳴槍開跑。圖/Eulla

臺灣國際田徑公開賽，28 日賽事進入第二天，晚上重頭戲男子五千公尺決賽登場！全中運、全大運、馬拉松以及各國的亮點好手全都齊聚一堂來爭奪冠軍。比賽最終由來自韓國的 白承昊 以 14:45.71 封王，前一天才在萬米拿下冠軍，來自菲律賓的 SONNY WAGDOS 以 14:47.23 再拿下一面銀牌，台灣的最強高中生徐立紘則以 15:09.01 摘銅。

晚間 19:40 男子五千公尺決賽正式開跑，參加的選手有新竹湖口高中徐立紘、國體大周庭印、楊皓評、亞仕生醫施育佐、葉日鴻、以及個人田睿祥等好手。起跑後由葉日鴻率先出來破風領頭，單圈配速約 70-72 秒。

第五圈時改由徐立紘出來領頭。圖/Eulla

第五圈時葉日鴻慢慢掉速，改由徐立紘領頭，第一集團剩下 SONNY WAGDOS、白承昊以及施育佐四人。到第八圈時只剩下 SONNY WAGDOS、白承昊 兩人在爭奪冠軍，不少選手都因為側腹痛而降速，徐立紘則努力的想咬上，但仍然被拉開距離。

菲律賓的 SONNY 最後一圈時一度想超越韓國的白承昊。圖/Eulla

SONNY 和 白承昊直線加速道廝殺。圖/Eulla

白承昊 以 14:45.71 封王。圖/Eulla

最後一圈時菲籍的 SONNY 試圖想加速超過韓國的白承昊，但對手的速度實在太快，仍然由白承昊率先通過終點封王，SONNY 拿下銀牌，而徐立紘守下銅牌。接著在後面的周庭印和施育佐則於直線加速道上演精彩的最後衝刺，施育佐一度快要追上周庭印，不過還是差 0.08 秒拿下第五名，周庭印排名第四。

周庭印（左）施育佐（中）終點前競爭第四名。圖/Eulla

賽後徐立紘表示，今天自己的狀態沒有到很好，雖然腳跑起來很輕鬆，但身體總覺得跑感不對，他說：「我是屬於中後段能力比較不足的選手，都靠前段加速來整合整體的成績。剛好今天前面日鴻學長帶的比較慢一點，所以我就想嘗試看看自己後段可以跑到多少，但我的肌力和核心真的不太夠。」

最強高中生徐立紘則以 15:09.01 摘銅。圖/Eulla

徐立紘賽後更是大讚葉日鴻學長，他表示：「我後來出去帶一圈，我就被風吹到有點沒有前進的動力，當下我真的超佩服日鴻學長，他竟然在前面穩穩的帶了這麼多圈，所以我後來就決定去喝水，讓後面兩名外國選手出來帶，沒想到他們直接開很快的速度出去，雖然我很想去跟，但我覺的我還沒有準備好去跟那樣的配速。」

圖/Eulla

圖/Eulla

其實在這陣子立紘的心情可以說是高低起伏，從去年 12 月起他就開始為了亞青賽的萬米來做準備，然而在全中運前因為腳受傷影響到訓練狀態，在全中運後又突然接獲消息，亞青賽沒有萬米項目，只有 5000 公尺，原本以為不能去了，但還好後來還是能順利出賽，這一切的過程可以說是讓他的心情仿佛洗了三溫暖一般，在訓練上也做了很大的調整。雖然計畫總趕不上變化，不過徐立紘並不輕言放棄，儘管現在 5000 公尺的狀態還沒有調到最好就即將出國參賽，但他仍然想抓緊機會，希望可以在這場賽事上突破自己最佳。

儘管現在 5000 公尺的狀態還沒有調到最好就即將出國參賽，但他仍然想抓緊機會。圖/Ian

三月中才剛從軍中退伍回歸的楊皓評，才短短經過一兩個月的訓練，於前一天的萬米項目，就跑出 32:47.97 高標之上的成績，排名第五名，讓他對自己的信心大增，不過也因為萬米的影響，導致他在今天的 5000 公尺狀態沒有很佳。他說：「我從退伍之後其實都是跟著女生的課表來訓練，是直到五月初才練一兩個星期的男生課表，剛好在賽前我又不小心感冒，所以對這場的信心其實沒有很大，也給自己不小的壓力，沒想到萬米卻跑出一個不錯的成績。」

三月中才剛從軍中退伍回歸的楊皓評於前一天的萬米項目，就跑出 32:47.97 高標之上的成績。圖/Ian

站在新北市板橋第一運動場上，和來自世界各國的好手比拼，楊皓評表示現場的氛圍很好，在 5000 公尺項目上，很多選手都變的很敢去衝，不管是高中生還是大學生都沒在怕的！他認為創成績的首要就是要不去怕那個秒數，所以這樣的氛圍非常的好。

楊皓評表示現場的氛圍很好，在 5000 公尺項目上，很多選手都變的很敢去衝。圖/Eulla

雖然在 5000 公尺上表現不如意，但萬米的好成績也帶給皓評不少的信心，而這也是他目前非常需要的一部分，讓自己更相信自己，他分享：「回歸訓練後，我就會一直拿現在去跟以前的好成績做比較，導致信心一直在下降，不過庭印教練跟我說：『訓練本來就是一步步來，需要一點時間，它並不是一兩個月就可以達到的。』」

教練周庭印和楊皓評說：「訓練本來就是一步步來，需要一點時間，它並不是一兩個月就可以達到的。」圖/Eulla

接下來皓評將踏穩每一步，繼續加油向前邁進，他想跟所有還在一起努力的選手們說：「或許我們現在的成績還跟不上國際，但我希望大家可以互相幫忙，不僅是為了自己的名次，我覺得讓台灣的成績更上一層樓也是非常好的一件事。」

責任編輯：Eulla

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