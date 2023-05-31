跑步小品／護國神山跑很大！

（這是2019年台積電慢跑社南投百馬團的陣仗 照片提供：黃淑禎）

早就聽說台積電慢跑社社員個個厲害，幾年前也在新竹城市馬記者會現場看過他們生龍活虎的模樣，這回更約到了台積電慢跑社靈魂人物Lydia–黃淑禎來到《肉腳的跑步人蔘》節目，聊聊護國神山的跑者們有多愛跑～

跟Lydia聯絡時她人在倫敦，剛跑完倫敦馬，而倫敦馬之前幾天，她更帶著一個台積十人團到日本去跑62K~118K的富士五湖超馬，光聽到這樣的行程安排就知道護國神山不僅工作起來技術傲人，跑起步來也不是蓋的啊！🏃🏻🏃‍♀️🏃🏻

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台積電最大社團–慢跑社

話說台積電慢跑社是自1997年開始，起初只是幾個公司裡的跑步同好，相揪一起跑步，2004年才正式登記為公司社團；當時新竹完全沒有馬拉松賽事，2006、2007年，慢跑社承辦了兩屆跑在新竹景觀大道上的風城盃馬拉松，慢慢進化到2017、2018年，曾一度高達400多個社員。「那時公司員工4萬多人，等於每一百人中就有一人是慢跑社，比例很高」Lydia笑著說。慢跑社在台積社團中，也是成員最多的，這幾年因為疫情人數稍減，目前活躍社員約250人，其中不乏高階主管，因為大夥兒工作忙碌，平常團練沒有固定時間，大多由社員揪著相約在公司附近的青草湖或頭前溪步道練跑。

（青草湖一圈兩公里，是台積電慢跑社很推薦的路線 照片提供：黃淑禎）

在台積電，跑步就是紓壓的最好方式，「中午時跑步機都被占滿，也被跑壞很多台…，他們用4、5分速在跑，設備維護同仁說，都被你們跑壞惹…」。談到跑步成績，社員全馬破3者所在多人，跑到千馬、數百馬的更是大有人在，不過也有人跑關門馬，Lydia說，「我就是其中一個，就慢慢地滾回來…」（笑～😄

（Lydia為慢跑社製作的2019新竹城市馬百馬肩帶，從100馬到900馬，護國神山這幾位跑者累計2400馬！ 照片提供：黃淑禎）

至少270馬入袋的台積慢跑社靈魂人物

其實Lydia至今跑了至少270馬，回憶自己之所以開始跑步，是因為有一年慢跑社辦了一個跑寶二水庫一圈十公里、總共繞五圈、五十公里的活動，報名費五百元。「我不會跑步，聽說當志工可以進慢跑社，我就進去當志工，發現跑步好熱血，同事又揪著跑步減肥，於是開始練跑。」她參加第一場9K賽事，足足跑了1小時22分，賽後鐵腿整整一星期；入社後，看到一位社員身材比自己還壯些，心想如果人家都能跑半馬，那我應該也可以。報名半馬以後，她認真去青草湖走了三圈，確定可以在三小時內走完，想說那場半馬規定三個半小時完賽，自己應該可以。「結果那次跑了三小時十幾二十分才完成，可是很開心啊！」（非常開心地笑～😄😄😄

（2019新竹城市馬，台積電慢跑社社長謝志宏完成300馬、Lydia完成200馬👏👏👏 照片提供：黃淑禎）

2013年，Lydia完成了人生初馬，當時她走路一小時可走六公里，看到安平星光馬限時七小時，而且是跑晚上，不必曬太陽，「我跑了七小時十二分完賽，帶了三個水泡回來，後來我一直在追求擁有完賽證明的成就感，代表我可以做到！

如果42.195公里我都能完成，那還有什麼做不到呢？

」每當在工作遇到困難或瓶頸，她就告訴自己這句話，這樣的信念也支持她跑到今天。帶各位看倌瞧瞧自2013年的初馬後，Lydia到底每年都怎麼跑：年度參賽場次(有普查的賽事)2014_45場2015_47場2016_30場2017_25場2018_49場2019_37場。。。以上總共233馬，2020年後因新冠疫情而每年的馬數減少，至今已累計至少270馬，有夠驚人吧？！Lydia笑著說，初馬後本來只想拿「十馬獎」，沒想到不知不覺跑成這樣，很快地兩年半百馬入袋、四年就200馬，跑得最頻繁的那幾年，常看「跑者廣場」的賽事公告，想著可以怎麼跑、下一場跑哪裡，當全馬成績進步到六小時內可完成，就經常跟同事一起周六日連馬，最高紀錄是一個月–而且是最短的二月份，跑了9場全馬，可見護國神山跑者的跑量有多驚人啊！

全馬是基本 超馬沒在怕 護國神山跑力驚人！

除了全馬以外，環花東六日賽、橫越台灣賽等連日超馬，Lydia和慢跑社社員們也沒在怕，現在回想花東六日賽還是津津樂道–連續跑六天，每天52K到63K不等，以十小時完成，「參賽那個星期，每天起床換上跑衣，七點開跑，腦袋裡只要想著跑步這件事就好…」台積慢跑社社員來自於不同部門，平時可能不認識，擔任社長的同仁平時工作忙碌，Lydia毅然接下團報的工作，她要求參加團報者都要穿著社團團服參賽，在賽道折返時看到穿相同跑衣的就會互相加油，增加彼此向心力；也因為團報，台積電在賽事擁有專屬帳篷，賽後回到帳篷休息，慢慢地大夥兒逐漸熟識，「因為跑步而結緣，當回到工作崗位，看見認識的跑友同事，感到特別有默契，心情特別好」😊

Lydia設計的慢跑社社服以台積紅為底、台積黑和台積白為配色，胸前和背後有「台積電慢跑社」字樣和LOGO，「賽道上看到紅衫軍，就知道是自己人，彼此就會打招呼；我自己參賽，不論國內外一定穿這件社服，跑海外馬時還被拍過背，對我喊台積加油！」熱心的Lydia不只為社員團報國內馬，還包括國外馬，最近參加四月份的富士五湖超馬（62K~ 118K），她報名62公里，（限時11小時），以跑走完賽；另外有三個台積同仁報名118K、四人報名100K。「這不是台積同仁第一次跑富士五湖超馬，而且是由過去跑過的三湖，升級到四湖、五湖，難度比較高，並不是所有的人都完賽，但他們很開心，至少跑過五湖才被關門，他們也不服輸，下一次將再度報名參賽，台積電精神就是這樣：不服輸！我怎麼可能辦不到呢？」

（台積電慢跑社一身紅衫，跑起來特別精神！ 照片提供：黃淑禎）

Lydia還帶台積團去跑飛驒高山馬、北海道薩羅馬超馬–50K限時8小時，以及100K限時13小時完成，聽到這裡，我真是對護國神山佩服得五體投地！「堅持」，是馬拉松教她的事，看到馬拉松之王Kipchoge在波馬30K出了狀況仍然堅持下去，她更肯定在賽道上無論發生什麼事都要堅持到底。其實，2020年Lydia動了一場手術，又面臨甲狀腺亢進問題，整個人爆瘦又爆胖，使得練跑和參賽頻次大減，直到倫敦馬通知比賽日期在2023年，才開始慢慢練習，沒想到又因為跌倒骨裂必須開刀，腿上打了鋼釘，術後花了好幾個月才能正常走路。由於那時早已安排要帶著慢跑社到日本跑富士五湖超馬，她咬著牙從走路開始練起，心想無論如何一定要完成，結果這兩場中間沒隔幾天的富士五湖超馬、倫敦馬都順利完賽！跑完倫敦馬，Lydia的六大馬聽牌，2024波馬，六星甜甜圈即可入袋，她將可望是台積第一個拿到六星獎牌的跑者。

（錄音當天，Lydia帶了六大馬中的五面獎牌和多場超馬獎牌，這僅是她270馬中的一小部分啊）

Lydia形容自己是雞婆個性，帶同事出國跑馬，從報名機票住宿租車全部一手包，就差沒幫大家打包！「我很開心可以跟大家一起跑旅、一起完成，這是一種成就感！在公司，我的職位算是最基層的，但我願意跟大家分享…」，她的熱情，吸引了許多「跟屁蟲」，更影響了台積電慢跑社開始成為賽事志工。

賽道上的台積電志工 你遇過嗎？

一些優質的新竹在地賽事，認為台積最適合服務「天下第一站」，往往把第一個補給站留給台積電，後來，Lydia得知萬金石馬拉松徵求志工，主動打電話聯繫，賽事承辦單位立馬留了兩個補給站給台積。Lydia在慢跑社號召，就有大批同事響應，大夥兒先去認真上了志工訓，學習如何擔任志工；賽事當天，她率領兩輛遊覽車的同事抵達現場。「我們半夜12點多從新竹出發，當天凌晨1:30就在萬金石會場集合，5:30以前得把菁英跑者和一般跑者的補給配置完畢，讓裁判檢查。待6:30起跑，直到賽事結束收站往往已過了中午，回到新竹已是下午兩點了，總共超過十二小時…」。這樣為萬金石服務已經五年，除了其中一年因為疫情停賽，台積電慢跑社連年服務。「我的鐵粉都一直跟著我傻…」（笑～

（天還沒亮，台積電慢跑社志工已經在萬金石賽道忙著布置補給桌 照片提供：黃淑禎）

（台積電慢跑社志工在水站列隊等候跑者的到來～ 照片提供：黃淑禎）

（認真的台積電慢跑社成員在賽事前必須先完成志工訓練 照片提供：黃淑禎）

今年萬金石馬拉松，台積電服務的補給站已經增加為三個，來年跑友們若去跑萬金石，別忘了到台積電慢跑社服務的補給站說聲「嗨」 ，享受被護國神山服務的幸福感～😊😊😊

（台積電小朋友與萬金石跑者擊掌加油 照片提供：黃淑禎）

Lydia說，擔任賽事志工時，常看到跑者因為一句「加油」而跑起來，協助跑者完成賽事，令人開心又感動，她很想把國外對馬拉松跑者的熱情友善帶回台灣，更希望將這股熱情繼續在慢跑社傳承。展望未來跑步目標，Lydia許願跑遍日本47個都道府，2024年的第300馬在日本完成，跟台積同事一起慶祝這個里程碑～🏃🏻🏃‍♀️🏃🏻

***同場加映：新竹跑步路線–