賽事心得／遼寧營口鮁魚圈馬拉松 感受鮁魚圈的自然美景

上週末的比賽已沒剩幾場，實在是因為氣溫都在25度以上；溫度合適的賽事就要跑到東北去了!! 而這場賽事算是有大陸國內的馬拉松明星有參賽，而且比賽的整體成績也算不錯，所以這次挑選這場來分享給大家~~

跑遍遼寧馬拉松系列賽暨2023營口鮁魚圈馬拉松 賽事規模20,000人: 其中全馬3,000人、半馬4,000人、迷你馬拉松13,000人

2023年「鮁馬」是鮁魚圈舉辦的第十屆馬拉松賽事。鮁魚圈馬拉松賽自2011年首次舉辦以來，賽事組織、賽道標準、保障體系建設和綜合服務水準不斷升級完善，2012年榮獲中國馬拉松銅牌賽事、2013年至2016年連續4年榮獲中國馬拉松銀牌賽事，2017年至2019年連續3年榮獲中國馬拉松金牌賽事。經過三年疫情，2023年第十屆鮁馬對標世界田聯精英標牌賽事標準舉辦。

5月27日，備受矚目的「跑遍遼寧」馬拉松系列賽暨2023營口·鮁魚圈馬拉松在世紀廣場世紀門前鳴槍開賽。來自肯亞、衣索比亞、蒙古、德國、義大利、英國、新加坡等國家的外籍運動員和來自國內的馬拉松運動員、社會各界馬拉松愛好者共計2萬餘人參加比賽。來自肯亞的菲利克斯·庫穆泰以2:08:42的槍時成績獲得男子全馬冠軍；來自衣索比亞的阿塞法·特菲拉·曼吉薩2:08:51，來自肯亞的埃亞納·保羅2:09:46分別獲得亞軍和季軍。

來自衣索比亞的梅萊塞奇·采蓋耶·貝耶內以2:26:34的槍時成績獲得女子全馬冠軍；同樣來自衣索比亞的葉內阿貝巴·丸(瑪茹)·埃吉古2:28:19、勒瑪·齊納什·梅科寧2:29:31分別獲得亞軍和季軍。

中國選手尹順金跑出2:12:54的成績，獲得國內男子第一。伍玲以2:47:31獲得國內女子第一。來自衣索比亞的哈布塔姆·伯勒·德內克以1:04:57的淨時成績獲得男子半程馬拉松冠軍。

來自衣索比亞的貝恩·埃梅貝特·格特韋耶以1:16:20的淨時成績獲得女子半程馬拉松冠軍。焦安靜以1:17:25的成績，奪取鮁魚圈女子半程馬拉松國際第三、國內第一。

從2011年開跑至今，「鮁馬」一路越山向海、破浪乘風，經歷了銅牌賽事到金牌賽事的晉位升級，今年又對標國際田聯精英標牌賽事，以再次奔跑的奮鬥之姿慶祝自己的第一個十年。「十年鮁馬」，展現生態之美。近年來，鮁魚圈區以「鮁馬！綠馬！」為主題，踐行全民健身國家戰略，全面完善公共體育服務體系。馬拉松賽道綠蔭環抱，串聯自然人文美景，城鄉公園、體育場館、城市綠道舉步可達，一個獨具特色的生態之城、健康之城躍然眼前。「十年鮁馬」，展現發展之美。百年港城營口歷史悠久、文化厚重、區位優越，現代港城營口活力迸發、開放包容、日新月著。當前，我們正奮力譜寫中國式現代化遼寧實踐的營口篇章。真誠希望各方朋友通過本次賽事，增進對營口的瞭解，加深與營口的合作，同營口攜手共創美好未來。

美麗的世紀廣場，2萬餘名參賽選手的集結讓比賽起終點熱鬧非凡。湧動的人潮、興奮的歡呼讓現場彙聚成一片歡樂的海洋。

上午7時30 分，隨著發令槍響，2023營口·鮁魚圈馬拉松正式開賽。國內外的專業運動員率先沖出起跑線，龐大的參賽隊伍在觀眾的加油聲中，如奔騰的潮水，帶著激情和夢想向終點進發。不同國籍、不同年齡的參賽選手在鮁魚圈風景怡人的賽道上奔跑，用真誠傳遞友誼，用堅持詮釋馬拉松的魅力，用激情超越夢想。

今年賽事的主題為「鮁馬！綠馬！」，賽事的起點和全程、半程馬拉松賽的終點均設在世紀廣場世紀門，迷你馬拉松賽終點設在世紀廣場世紀壇。

賽事路線途徑碧霞山、世紀廣場、紅海河、月亮湖公園、山海廣場、熊岳河、熊嶽植物園、望兒山風景名勝區等景點，是一場綠蔭環抱的有氧馬拉松，讓參賽者可以一邊享受競技體育的樂趣，一邊感受鮁魚圈的自然美景，完全融入大自然的懷抱，得到精神上的愉悅。

據瞭解，自2011年以來，在中國田協、遼寧省體育局、營口市委、市政府的領導下，鮁魚圈始終秉承高水準組織、高品質服務、高標準保障的辦賽宗旨，已經連續10年成功舉辦了鮁魚圈馬拉松賽事，特別是在2017年中國馬拉松年會上，「鮁馬」榮獲「中國馬拉松金牌賽事」。

10屆營口鮁魚圈馬拉松賽事的成功舉辦給我們這座美麗的城市注入了強大的生命力，激發了全區百姓參與體育鍛煉的熱情和激情，區域體育氛圍空前濃厚。在這裡，鮁魚圈用健身的方式提升了城市形象和知名度，鮁魚圈馬拉松賽事已成為遼寧乃至東北的一張靚麗名片，帶動了區域經濟的多元化發展，成為推動我區文旅體融合發展的重要抓手。

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