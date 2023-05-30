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台灣田徑公開賽女子五千 賴庭萱全力守下銀牌

運動筆記／ Eulla

女子五千選手賽後合影。圖/Chun

臺灣田徑公開賽進入第二天，長距離壓軸登場的 5000 公尺，讓現場很多觀眾都看的相當過癮，儘管男/女冠軍最後皆由國際選手包辦，不過台灣在地選手於場上奮力一舞的精神也讓人非常感動。

女子 5000 公尺決賽於 28 日晚上 18:50 登場。圖/Eulla

晚上 18:50 登場的是女子 5000 公尺決賽，出賽的選手有代表宜蘭縣的賴庭萱、基隆女中黃郁媃、陳美彤、高雄市潘秀莉、來自香港的好手屈旨盈，以及越南的范氏惠等人。

起跑後 400 公尺左右，越南的范氏惠提高速度衝出，並慢慢拉開距離一人獨跑在前。圖/Eulla

鳴槍起跑後，由賴庭萱率先出來領頭，不過約莫 400 公尺後，范氏惠提高速度衝出，並慢慢拉開距離一人獨跑在前，單圈配速約 81-84 秒，賴庭萱和黃郁媃、潘秀莉、屈旨盈則集成追趕集團，單圈約 89-90 秒。

於第九圈時追趕集團分裂，只剩下屈旨盈著賴庭萱。圖/Eulla

賴庭萱代表宜蘭縣出賽。圖/Ian

進入第三圈時，原本在後面的陳美彤和臺北市的赫嵐妮追上第二集團，集團擴增為六位選手，此時范氏惠仍穩定配速一人在最前面獨跑。賽事來到第九圈，范氏惠以 13:19 通過，第二集團則分裂，只剩下屈旨盈帶著賴庭萱以 13:59 通過。

范氏惠無懸念以 17:44.07 摘下金牌。圖/Eulla

最終范氏惠無懸念以 17:44.07 摘下金牌，賴庭萱則守住銀牌，以 18:13.91 衝線，屈旨盈則以 18:22.99 奪銅。

賴庭萱守住銀牌，以 18:13.91 衝線。圖/Eulla

第一次來台灣參加場內賽的屈旨盈表示：「這次來台灣參賽氣氛很好，因為在香港不會有這麼多的觀眾一起進場來觀賽，而且這裡的長跑水平很高，就可以有很多程度相當的人一起跑，在香港可能就只有一兩個在前面領跑，所以在這裡可以跟著集團一起，感覺是很好的。」

屈旨盈表示，這次來台灣參賽氣氛很好，有很多觀眾一起進場來觀賽。圖/Eulla

雖然屈旨盈今天 5000 公尺的成績並不是很好，但對於兩週前才剛確診痊癒的她來說，已經很滿意了。而除了場內賽她同時也是一位馬拉松好手，她分享說：「之前有來台灣參加過兩次馬拉松，分別是渣打馬還有長榮馬。我對長榮馬印象非常深刻，因為那次我有上凸台，拿到的獎牌是一個飛機，真的很特別！希望今年有機會也可以來參加長榮馬。」

屈旨盈表示，台灣有很多長跑好手，希望未來可以一起堅持努力。圖/Eulla

談及台灣的田徑氛圍，屈旨盈表示：「其實台灣的有很多好手，所以有時候我們也會特別飛過來，跟台灣的選手一起學習，希望在長跑這條路上，我們可以一起努力，一起堅持下去。」

責任編輯：Eulla

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