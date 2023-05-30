台灣田徑公開賽女子三千障礙 徐苡絜壓力過大淚崩奪銅

為了突破全國紀錄，徐苡絜花了非常多的心力在訓練上。圖/Eulla

臺灣國際田徑公開賽於 28 日圓滿落幕，這次總共有 3 個項目，13 人次打破大會紀錄。在賽場上除了有熱血的賽事之外，更有著引人熱淚的感人故事，一個選手之間的溫馨交流。

韓國的 JO HA RIM 無懸念以 10:29.76 封后。圖/Eulla

這天晚上正是女子 3000 公尺障礙賽的決賽，來自韓國的 JO HA RIM 一路領先，臺北市立大學徐苡絜嘗試跟上，不過中段慢慢掉速，被台灣 3000 公尺障礙全國紀錄保持人 陳昭郡超過，最後 JO HA RIM 無懸念以 10:29.76 封后，陳昭郡以 10:46.61 摘銀，徐苡絜則以 11:15.21 通過終點，拿下銅牌。

臺北市立大學徐苡絜嘗試跟上，不過中段慢慢掉速。圖/Eulla

其實幾乎在每一場賽事徐苡絜都給自己相當高的標準和壓力，有時即便拿下了冠軍，仍是愁著一張臉，覺得自己有哪些地方做得還不夠好。這次國邀賽她恰逢經期報到，身體狀況並沒有很好，越過終點線時，她再次落下了淚水，抖著聲音表示，自己真的給自己太大的壓力了。

幾乎在每一場賽事徐苡絜都給自己相當高的標準和壓力。圖/Eulla

而這些陳昭郡全都看在眼裡，相當的心疼，因此在完賽後，陳昭郡並沒有馬上離場去換衣服，反而是在場邊等徐苡絜通過終點後，走上去和她說說話、溫柔的安撫苡絜的情緒。

陳昭郡在徐苡絜完賽後上前去安慰她。圖/Eulla

女子 3000 障礙全國紀錄保持人陳昭郡。圖/Eulla

徐苡絜眼匡含淚地說：「我之前經期來都不會不舒服，但這次卻腰很痠，一直很反胃，但我的肌肉和心理狀態是好的，前面我很想跟，但跟幾圈之後身體真的承受不住，很想吐，我就想要跳車，不過每一圈都聽到大家在跟我說加油，我就告訴自己撐下去，用輕鬆一點的速度去跑，可是直到最後一個水坑那邊，我還是好想跳車。」

因為身體的狀況不佳，儘管到了最後一個水坑，徐苡絜還是想要跳車。圖/Eulla

為了突破全國紀錄，徐苡絜花了非常多的心力在訓練上，平時除了教練的課表外，她還會自己加練，甚至放掉了課業，全心的在研究要怎麼讓自己變得更強，但儘管做了這麼多努力，成績卻依舊沒有起色，她失落的說：「我升大學後，我幾乎把心思都放在 3000 障上面，給自己極大的壓力，但反而成績卻沒有很好，接下來我想先讓自己轉移注意力，看看能不能以輕鬆一點的態度來面對賽事，希望可以慢慢好轉。」

圖/Eulla

身為過來人的陳昭郡完全能理解徐苡絜的心情，但我撐過來了，我跟苡絜還有後輩們說：「不要讓這個全國紀錄侷限了你，你為什麼要把自己限制在 10 分 30 秒內，說不定你可以再更好，往十分整去拼。」徐苡絜聽完後說：「昭郡學姊的鼓勵對我很有幫助，會讓我知道不是只有我一個人經歷這樣的狀態，只是她們都撐過來了。」

陳昭郡（右）徐苡絜（左）。圖/Eulla

而今天陳昭郡來參賽，不僅相當期待能跟國際好手、台灣新秀一起比拼，也想要把「勇於嘗試、不要害怕」這個精神傳遞下去。

陳昭郡想把「勇於嘗試、不要害怕」這個精神傳遞下去。圖/Eulla

她說：「我覺得我在這場比賽學到最多的就是『做好自己該做的事』，因為自從去年全運會之後，我幾乎沒有接觸三千障，所以我的節奏很不好，因此我第一圈並沒有往前衝，而是穩穩地去找回節奏。而且這次在課表上我也做了很大的調整，我把跨欄和跑步分開來訓練，不是像以前做跑跨的課表，今天的比賽算是一個驗收還有嘗試，成功了很好，但失敗了也沒關係，我就再回來反省看哪裡沒有做好，我也希望這樣的精神可以鼓勵到後輩。」

圖/Eulla

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接下來陳昭郡將全力來拼全運會，儘管已經不是十年前的自己，但她仍然想要突破個人最佳，她喊話：「我想不管年齡幾歲，我們都可以挑戰自己！」

責任編輯：Eulla

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