路跑／2023 SUPERACE從北到南跑起來 號召各路黑馬英雄好漢

人生宛如一場馬拉松，在賽道上，你是否也想做一次異軍突起的黑馬？

SUPERACE品牌特色賽事『黑馬半程馬拉松』，於每年秋冬之際固定舉辦，長期以來一直深受跑友們喜愛，今年黑馬以10/14在台北大佳河濱公園首場夜跑為開端，更將跑進大甲溪以南，接連於10/28高雄夢時代廣場、11/18台中中央公園舉辦兩場早安場！透過活動的參與，激勵並鼓舞跑者們始終心存正面能量，平穩堅毅地面對人生每一場挑戰，進而做一次令人刮目相看的黑馬！

今年主題『成為黑馬的Ｎ百個理由』，不論你是想來一場自我挑戰，或是想以跑會友，SUPERACE想喚醒每一位跑者心中那匹潛力無限的黑馬魂，準備好，就上場！賽事組別包含適合菁英挑戰的21公里黑魔組，進階訓練10公里黑俠組，以及最受親子與初階跑者喜愛的4公里黑客組。賽事面則提供更多樣化的選擇，從站點、時段、公里數、贈品等，讓跑者通通都有的選，選自己想跑的，選自己喜歡的，定義出一場屬於自己特色的黑馬。

而在眾多國際大品牌環伺的運動市場中，台灣原創品牌SUPERACE更是異軍突起的黑馬，在產品端尤重使用者經驗，每一屆的賽事紀念品兼具功能與設計並行，高設計感與高品質，總是深受跑友們推崇。今年一口氣設計出三款活動紀念排汗上衣，以及兩款運動專業跑襪，讓跑者選擇自己所喜歡的顏色及款式，不只活動當天穿著，更在往後的運動日常中都能持續使用。而原創特色款的『輕量折疊旅跑兩用袋』及『完賽大浴巾』，更是跑友圈內票選敲碗之第一名口碑款逸品！

黑潮來襲！選你最喜歡的優質紀念品。（圖：SUPERACE提供）

站點特色方面，台北站可謂是最“Chill“的賽道，以大台北跑友們最熟悉的大佳河濱段為主場，感受夜間優美的基隆河沿岸景色外，更能輕鬆跑出最佳PB。前進至台中站，則從近期新起最具永續與創新精神的中央公園出發，環繞台中之肺來場“森”呼吸，再用雙腳跑上打卡熱點“科湳愛琴橋”，跑進中科人的上班路，可以說是最“忙碌“的賽道。而最有”海味“的賽道高雄站，從夢時代廣場出發，一路跑向光榮碼頭與高雄港，大港這次開跑不開唱，依山傍海跑進中山大學與西子灣，伴隨著海風等待大船入港！

高雄站跑進西子灣，伴隨著海風等待大船入港（圖：SUPERACE提供）

SUPERACE更開始了一項特別的黑馬前哨計畫，派出精神象徵『黑馬特派員』跑進全台各大跑團，除了帶著好康幫你的團練補給加分，為努力訓練著的每一位團員加油打氣，更重要的是希望透過此平台讓更多人認識全台具有特色的優質跑團。有興趣參加此計畫的跑團，歡迎至SUPERACE粉絲團洽詢詳情，與黑馬一起以跑會友，期待未來有更多互相切磋、交流的機會！

黑馬特派員為IR Sport跑創跑團團練加油打氣（圖：SUPERACE提供）

品牌更不惜重本推出團報好康限定優惠！凡20人以上之團體，不限組別，每位跑友更多加贈一件『黑馬軍團背心』，而在6/15前報名完成之大型團體，再加碼回饋品牌購物金！另有多站點報名之折抵優惠，活動詳情請上伊貝特活動報名頁面，

一年一度黑馬盛會，號召全台北、中、南各路黑馬英雄好漢，三五好友們成群結伴，今年底，無論你在哪個城市，一起來享受一場台灣原創的優質賽事，與黑馬一同跑起來！

讓我們齊聚馬場，成就一場屬於你自己的黑馬！（圖：SUPERACE提供）