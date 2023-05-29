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台灣田徑公開賽男子萬米 菲籍Sonny摘金：明年再來

運動筆記／ Eulla

臺灣國際田徑公開賽於 27 日火熱開賽！總共有來自 13 個國家，900 位好手齊聚於新北市板橋第一運動場。下午 17:45 登場的是男子萬米的決賽，來自菲律賓的 SONNY WAGDOS 人生第二次參加萬米賽事，就順利以 31:18.55 的成績，打破個人 PB 奪下金牌。臺灣的黑色閃電蔣介文雖然因為感冒狀態不佳，仍然以 32:01.99 拿下銅牌。

圖/Eulla

下午 17:45 男子萬米賽事正式鳴槍開跑！起跑後由來自新加坡的國家紀錄保持人  Soh Rui Yong 領頭，蔣介文、菲律賓的 SONNY WAGDOS，以及田睿祥四人集成第一集團，單圈以 77-80 秒之間的配速通過。

圖/Eulla

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第五圈時 SONNY WAGDOS 和 蔣介文向前帶開速度， Soh Rui Yong 則在下一圈跟上他們，以 72-73 秒通過。賽事進行到一半時，三人之間的距離越拉越大，蔣介文慢慢掉速，單圈約 78-82 秒，SONNY WAGDOS 持續保持領先， Soh Rui Yong 緊咬在後，一度還超車 SONNY WAGDOS，不過最終仍然由 SONNY WAGDOS 率先抵達終點摘金。

圖/Eulla

第一次來到台灣的 SONNY WAGDOS ，對這趟旅程相當期待，今天在場上更是順利打破個人最佳（31:26）封王，他說：「台灣的天氣跟菲律賓很像，不會太冷也不會太熱，所以我今天跑起來很舒服，過終點線刷新個人最佳，讓我印象相當深刻，如果明年還有一樣的賽事，我會再回來參賽！」

圖/Eulla

而其實這只是 SONNY WAGDOS 的第二場萬米比賽，第一場是在 3/28 於東南亞國家跑出 31:26 的成績，再早之前他主攻 5000 米以下的中長距離賽事，她表示：「跑 5000 和萬米只是剛開始而已，未來我希望可以慢慢往上加，最終我要成為一名馬拉松選手！」

圖/Chun

拿下第二名的 Soh Rui Yong，擁有新加坡 5000 公尺、萬米、半馬、全馬四項國家紀錄，他的妹妹也是一名田徑好手，今年兄妹倆一起攜手來台灣參賽。

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已經第三次參加台灣國際田徑公開賽的 Soh Rui Yong 成績一次比一次還要進步，他分享：「我第一次來台灣參賽是在 2013 年，我在 5000 米項目拿了第九還第十名，接下來第二次是在 2019 年，我拿下了銅牌，疫情後第三次來，我今天拿下了銀牌，希望有一天我可以拿下第一名！」

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對於今天的表現， Soh Rui Yong 算是滿意，他說：「大概在兩個星期前，我在東南亞跑萬米跑的很累，大概就有一個禮拜沒有訓練，帶女朋友到巴黎旅遊。還好平常的練的基底保持的不錯，今天才可以順利摘銀。」

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接下來他希望可以代表新加坡參加杭州亞運，因為新加坡從來沒有男子參加 5000 、萬米賽事，他說：「如果這次我成功站上杭州亞運，就會是我國家的第一次。參加亞洲最高殿堂的賽事，期待可以為國爭光，在那邊打破我自己的國家紀錄。」

圖/Eulla

談及台灣的田徑， Soh Rui Yong 表示：「台灣的田徑水準滿不錯的，有很多跑進 31、32 分的好手可以一起競爭激勵，不像新加坡只有我一個或是兩個，所以我覺得台灣的程度會慢慢提高。」

圖/Eulla

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感冒的蔣介文，儘管今天狀態不佳，仍然努力的守下了國內第一，賽後他說：「今天我真的盡力了，因為吃感冒藥會全身無力，跑到後面心臟很痛，就留點力氣，起碼有國內第一。我訓練基本上都沒有在田徑場，都是在公路，也沒有做速度訓練，而且這次從德國 RTR 慘敗回來的後，我就放鬆了，總不可能叫我跟 26 分的世界紀錄雪恥吧！」

圖/Eulla

圖/Eulla

蔣哥表示自己的高峰期到三月的萬金石就結束了，現在正在慢慢走下坡，但是年底的全運會及台北馬會再把狀態調整回來，滿血回歸！他喊話：「現在年輕選手都這麼努力，我也要再更進步，不然被年輕人做掉也不行！」

圖/Eulla

接下來 28 日長距離賽事還有男子/女子的 5000 公尺，讓我們拭目以待，一起進場為選手們加油！

責任編輯：Eulla

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田徑

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