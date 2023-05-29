台灣田徑公開賽女子1500米 潘秀莉跨過心坎封后

潘秀莉期盼在高中最後一年 1500 公尺可以跑進 4:40 內，5000 公尺跑進 18 分內。圖/Eulla

臺灣國際田徑公開賽 27 日下午登場的是女子 1500 公尺決賽，在賽前不管是選手或是觀眾都相當期待日本好手 岡田 海緒的表現，不過她最後並沒有完賽，而是由代表高雄市出賽的潘秀莉以 4:45.09 摘金，宜蘭縣的陳潔安以 3 秒之差摘銀，台北市羅珮慈則拿下銅牌。

起跑後來自新北市海山高中的黎婷婷便帶出速度，一人獨跑在前。圖/Eulla

下午五點多女子 1500 公尺決賽，正式鳴槍開賽，起跑後來自新北市海山高中的黎婷婷便帶出速度，一人獨跑在前，陳潔安則帶領第二集團，潘秀莉和羅珮慈都跟在集團內。

陳潔安超過黎婷婷來領頭，潘秀莉和羅珮慈也咬了上去，日本的岡田 海緒也緊跟，排在第四位。圖/Eulla

跑了 200 公尺左右，陳潔安超過黎婷婷來領頭，潘秀莉和羅珮慈也咬了上去，日本的岡田 海緒也緊跟，排在第四位。倒數兩圈時陳潔安再次帶出速度，拉開距離，日本的岡田 海緒則在途中棄賽。

右起：陳潔安、潘秀莉、羅珮慈。圖/Eulla

最後 600 公尺，原本位居第二的潘秀莉發動攻勢殺出，衝到第一名的位置，並一路奔回終點，成功封后，陳潔安和羅珮慈則力拼銀牌，兩人僅以 0.34 秒的差距，分居第二和第三。

羅珮慈以 0.34 秒的差距拿下銅牌。圖/Eulla

賽後潘秀莉表示：「今天的狀況很不錯，原本是想要破個人最佳，但後面受到大錶的時間影響，就有點分心，沒有破最佳其實滿難過的，不過沒關係，希望下一場可以比的更好！」

潘秀莉原本是想要破個人最佳，但後面受到大錶的時間影響，有點分心。圖/Eulla

潘秀莉過終點後跌倒在地。圖/Eulla

儘管沒有達到預設目標，但潘秀莉今天也是有所突破，跨過了心中的坎，她分享：「我對自己很沒有自信，因為國中時成績比較巔峰，就會很在意別人的眼光，同時也有受到陳潔安影響，她之前的成績差我一點，但把我超過之後，我就追不到了，所以每次比賽我都覺得冠軍就是她了，我爭不過。但是今天最後幾百公尺的時候，我就問自己說：『為什麼心態要像以前一樣。』我就衝出去了，算是有點小克服內心的坎。」

潘秀麗受到陳捷安影響，心態較負面，不過在國邀賽上終於跨過心中的坎。圖/Eulla

日前才剛代表中華隊到烏茲別克參加亞青少的潘秀莉，覺得那趟旅途收穫最大的，就是可以跟台灣的好手在短短的七天內就成為朋友，一起分享聊天，覺得很棒。雖然在亞青少她因為感冒還有情緒導致狀態不好，於 2000 公尺障礙跑出了個人最糟，但她未來還是會持續努力，預計在暑假時會跟著國體到中國雲南移地訓練，期盼在高中最後一年 1500 公尺可以跑進 4:40 內，5000 公尺跑進 18 分內。

拿下第二名的陳潔安則認為今天自己的身體還心理狀態沒有調適到最好，原先計劃也是要破個人最佳，不過最近自己的企圖心不太夠，導致成績落差有點大。對此她表示，接下來會更信任教練，並且為自己設定一個目標或是對手，一步步的慢慢去追上，增強自己的企圖心。

陳潔安認為今天自己的身體還心理狀態沒有調適到最好。圖/Eulla

同樣也代表中華隊參加亞青少的她，如願地在 800 公尺項拿下一面銀牌，這也是台灣近一世紀以來，再次於此項目在國際奪牌，陳潔安分享：「很慶幸自己有完成目標，雖然在秒數上沒有跑的很好，但透過這次比賽，我收穫最多的就是心態的調整，能更快速的來面對賽事，希望自己 800 公尺能盡快達到 2:10 這個大關，慢慢追上全國紀錄的成績！」

責任編輯：Eulla

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