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賽事心得／池上馬拉松 綠油油的賽道

運動筆記／ 跑者小凱

賽前一晚來到池上住宿準備今天的池上馬，我一樣是全馬組別而我爸是參加半馬組，先吃了福原炸豆腐、池上便當跟池上豆之間的香煎豆包(裡面有九層塔)還蠻不錯吃的，順便還點了豆漿豆花(裡面還有紅豆黃豆)。

因為飯店離會場很近，睡到3:20起床準備換裝跟我父親一起參賽，一樣賽前吃了一顆羅宋+咖啡，起跑的時候還蠻涼爽的，前22K跑的還不錯，之後就漸漸的掉速，好在賽道還算平坦好跑，沿途都有綠油油稻田或是樹林道路，回會場前還有經過伯朗大道跟金城武樹(全馬是2圈)，整體賽道體驗不錯，今天試穿Hoka rocket X2上場，直接全馬體驗，鞋子的回饋感很好，不過第2圈天氣開始熱了並且再掉速，還好有保4小時內完賽，如果是昨天陰天跑可能會表現更好。

跑完回會場看到水也上居有來大坡池擺攤，立馬點了他們的米奶酪來吃，蠻好吃的。

上半年9場賽事都結束了，也順利取得第28馬，可以耍廢好好休息等待下半年開賽。

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